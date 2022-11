En diez años la universidad será digital y la presencialidad un valor añadido

En el plazo de diez años el sistema universitario en su conjunto será digital y la presencialidad será un valor añadido. Así lo afirmó ayer Antonio Fernández, profesor de la Universidad de Almería en la V Semana de la Innovación Educativa 2022 que se celebra en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, organizada por el grupo de Innovación Educativa, Aplicaciones Tecnológicas para la Enseñanza de las TIC (Atetic), en colaboración con la Dirección de Innovación Educativa y Formación del Profesorado del Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa de la ULPGC.

El profesor Fernández difundió las claves de la universidad del futuro durante su conferencia titulada Experiencias de innovación docente utilizando tecnologías emergentes. Grado de madurez digital de las universidades españolas, señalando que en un futuro inminente todas las instituciones universitarias serán digitales, «pero cuando hablamos de digital no nos referimos a una universidad con un montón de tecnología, sino que, gracias a las tecnologías, ofrece productos nuevos y nuevos servicios a los estudiantes».

El experto de Almería subrayó como característica principal de la nueva universidad digital que va a ser universidad híbrida, con formación presencial y formación online, cada una diseñada y equilibrada según a quién quiera llegar, de forma que cada universidad decida qué quiere ser en el futuro. «La universidad digital no tiene ni ventajas ni inconvenientes, simplemente es la universidad en la que todos vamos a estar dentro de diez años». En este sentido, el profesor Fernández matizó que no todas las universidades será iguales, e insistió en el término de universidad híbrida, con más o menos cantidad de online y más o menos de presencialidad. «Cada universidad se va a situar donde quiera estar, si quiere ser muy internacional, será más online, pero si desea tener un mayor impacto local con alguna presencia internacional en aquellos aspectos que son más especializados, tendrá el online ahí. No es un modelo único sino de referencia que cada universidad tiene que adaptar según su realidad local, su estrategia, si es privada, si es pública, si es grande, si es pequeña, si tiene vocación internacional o no».

Respecto a las tecnologías emergentes que contribuyen a la innovación educativa y al desarrollo del nuevo modelo universitario, el investigador almeriense destacó toda una batería de desarrollos que ya se están incorporando en algunas universidades europeas o americanas, todas ellas dirigidas a personalizar la atención del alumnado para impulsar su éxito en los estudios y frenar las tasas de abandono.

Las tecnologías emergentes que se desarrollan para el sistema universitario futuro personalizan la atención al alumno para combatir el abandono de los estudios

Es el caso de tecnologías que ayudan a conocer mejor al estudiante, a relacionarse de forma más intensa con él, como es el caso de la introducción del CRM, un software que se utiliza sobre todo en marketing empresarial para conocer muy bien a los clientes y ofrecer el mejor producto. «Este sistema está cada vez más implantado en la universidad para conocer los intereses formativos del estudiante y ofrecerle servicios personalizados».

Además se trabaja en sistemas de seguimiento del alumno para comprobar si tiene éxito en sus estudios o si hay indicadores a través del análisis de datos que apunten a que puede haber riesgo de abandono. «Son sistemas de analítica avanzada e inteligencia artificial aplicada para comprender el nivel de éxito o de riesgo de abandono del estudiante y poder hacerle un seguimiento, interactuar con él y evitar que fracase y abandone».

En docencia, Antonio Fernández expuso las iniciativas más innovadoras del Tecnológico de Monterrey, en México, como la propuesta de profesores holográficos, que mejoran la docencia online respecto al sistema de videoconferencia, por ejemplo.

También los asistentes inteligentes como Alexa o Siri, ya empiezan a tener su papel en el ámbito universitario. «Hay experiencias donde el estudiante tiene su propio asistente inteligente al que preguntarle por todos los aspectos de su vida universitaria, desde los comedores más cercanos que estén libres, deberes en determinada clase a la que no ha podido asistir, calendario de exámenes... Es un asistente que, conforme interactúas con él, más personaliza sus servicios, y genera sensación de acompañamiento, tanto a nivel de servicios como de ayuda al aprendizaje»

Antonio Fernández concluyó que para caminar hacia la universidad híbrida del futuro, hay que apostar por la innovación tecnológica y la docencia adaptativa a las capacidades y situación personal del alumno. «Si queremos ofrecer esos servicios tendremos que adquirirlos, es cuestión de tiempo, dinero y recursos. Es cierto que el sistema universitario español está mal financiado en relación con el europeo, donde estas cosas se están haciendo más rápido, no porque sea mejor o peor universidad, sino porque tienen más recursos y eso los hace más competitivos».