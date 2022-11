El Gabinete Literario acoge este jueves un debate sobre la persecución de los derechos humanos en Irán. En acto, en el que intervienen tres expertas de diferentes ámbitos profesionales y se proyecta el documental Los otros en su propia tierra, está organizado por la comunidad bahá'í de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con Anmistía Internacional, y comienza mañana jueves, 17 de noviembre, a las 19.00 horas. Con el título de La persecución de los bahá'ís y los derechos humanos en Irán, intervienen en el debate la responsable de Relaciones Institucionales de Anmistía Internacional Gran Canaria, Begoña Familiar; la periodista Teyri Muñiz Pérez, y la magistrada y miembro de la Asociación de Mujerea Juezas de España, Gloria Poyatos.

Previamente se proyectará el documental Los otros en su propia tierra de Farid Haerinejad que trata de la persecución institucionalizada de los bahá'ís en Irán. La película, del reconocido cineasta iraní-canadiense Farid Haerinejad, que actualmente reside en Alemania, fue producida en 2021 y tiene una duración aproximada de 55 minutos.

El documental se centra en el período posterior a la Revolución Islámica y rastrea el impacto de la persecución de los bahá'ís en varias personas y familias. Contrasta la vida personal de los bahá'ís con las declaraciones públicas de los funcionarios iraníes, destacando la estigmatización y la opresión de la minoría bahá'í en Irán. Mediante entrevistas personales con bahá’ís iraníes y otros expertos como abogados, activistas y especialistas en derechos humanos, muestra la persecución estatal sistemática ejercida contra los bahá’ís durante más de 40 años últimos.

Su director, Farid Haerinejad, es productor de televisión, periodista y realizador de documentales con más de 20 años de experiencia, incluido su trabajo como miembro del personal de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) durante más de una década. El tema central de sus documentales es la justicia social y los derechos de las minorías. A lo largo de su carrera, sus logros han sido reconocidos internacionalmente por premios y nominaciones de autoridades de gran prestigio en el campo de la televisión y el cine, incluida una nominación a los Premios Gemini de la Academia de Cine y Televisión de Canadá, el Premio Silver World Medal de Nueva York. Festivales de Cine y Televisión y Premio a la Justicia de Cinema for Peace, Berlín.

“Llamé a la película Otros en su propia tierra porque siempre es más fácil estar en contra de algo que te han dicho que es diferente a ti”, señala el propio Haerinejad. La propaganda del gobierno que vilipendia a los bahá'ís aparece con fuerza en la película, demostrando cómo una población puede desarrollar profundos prejuicios hacia un grupo de personas inocentes. Haerinejad, que ha realizado varias películas sobre las minorías en Irán, comentó que antes de hacer esta película había oído hablar de la fe bahá'í pero no sabía mucho sobre los bahá'ís en Irán. Quería asegurarse de que tal historia se contara con sinceridad y pasión y se alegró de poder recibir información de primera mano de sus amigos bahá'ís. Cuando se le preguntó a Haerinejad qué aprendió durante la realización de la película, inmediatamente mencionó la resistencia de los bahá'ís. “Los bahá'ís no se hacen las víctimas. Siguen adelante y no paran, me encanta eso, están creando su propio camino”, dijo.