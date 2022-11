José Antonio Ramos Arteaga: "Vivimos con restos, rastros y huellas del franquismo sociológico"

¿Qué importancia tienen estas jornadas?

Son fundamentales porque, generalmente, cuando nos referimos a las poblaciones sexodisidentes nos encontramos con que en el campo de la historia y de otros ámbitos de estudio suelen estar invisibilizadas o se invisibilizan de manera puntual. Estas jornadas son fundamentales porque mezclamos cuestiones problemáticas, como las relaciones del archivo con otra documentación, con voces de personas sexodisidentes que van a ocupar su propio espacio. Hay una vocación de ampliar el campo de acción para que veamos otros documentos y testimonios para formar parte de ese archivo general de la sexodisidencia. Las jornadas son importantes desde el punto de vista académico. El planteamiento ha sido muy rico y heterogéneo.

¿Por qué Canarias es pionera en este asunto?

Somos quizás la que con mayor intensidad ha intentado establecer un plan de recuperación y de reparación de las víctimas. No se trata solo de rescatar el archivo y publicarlo sino además de que todo ese trabajo conlleve un acto de reparación histórica de las víctimas. El planteamiento del archivo sexodisidente en Canarias tiene un elemento que podría ser muy útil en el campo de la academia y de los estudios históricos, pero tiene un elemento esencial que es que se ha planteado como un archivo reparador.

¿En qué punto se encuentran esas investigaciones?

Gracias al trabajo que se está desarrollando desde la Dirección General de Diversidad, que se ha implicado al 100% en crear un entorno y un equipo de rescate de esa memoria, ahora mismo cualquier investigador canario que desee profundizar en este campo tendrá muchísimo material al que acceder. Por primera vez se ha puesto negro sobre blanco cuáles son las zonas o territorios históricos que necesitan investigación y de cuáles tenemos materiales. Ya se puede empezar a trabajar. La iniciativa ahora está en el campo de las universidades, son ellas las que tienen que mojarse y fomentar la investigación sobre las víctimas sexodisidentes o sobre la historia de la sexodisidencia y que ocupe un espacio digno dentro de la producción académica.

"La universidades tienen que mojarse y fomentar la investigación sobre las víctimas sexodisidentes"

¿Qué quedaría por hacer?

Hay un principio de documentos que es el archivo y se van a ir generando más, por tanto lo lógico es aprovechar eso para empezar a hacer estudios de mayor duración en el tiempo, análisis de panorámicas más amplias o estudios de personalidades y prácticas concretas de las poblaciones disidentes. Lo que es muy importante es intentar buscar mecanismos de reparación de esa memoria, no solo de exhibirla como si fuera un escaparate. En ese sentido estamos en un punto muy a la vanguardia

Y, ¿Cómo se repara?

En primer lugar estudiando, publicando y sacando a la luz cosas que no se han hecho por inercias históricas, comodidades académicas o porque no se quieren descubrir las vergüenzas de una etapa tan amplia de represión. Nadie quiere recordar una memoria incómoda. Si ya cada vez que se intenta abrir una fosa en la que fueron desaparecidas personas en la Guerra Civil se monta la de dios imagínese cuando se habla de una memoria que es muy reciente, que acaba en los años 80 cuando se deroga la Ley de Peligrosidad Social. Por eso es importante que haya trabajos que visibilicen y que se conozca esa memoria, que circule y que se incorpore en planes de estudio. También que todas las administraciones intenten recuperar o señalar para la ciudadanía esos espacios en los que se movió la población disidente, recordarla y poner algún tipo de señalización donde se explique lo que ocurrió.

"Un Estado de Derecho tiene que garantizar el derecho a la diferencia, no es un favor"

¿Por qué se ha tardado tanto?

Porque es un tipo de represión que afecta a comportamientos íntimos y personales, a prácticas que todavía resultan incómodas porque existe una profunda homofobia, o diversofobia en la sociedad. Vivimos con restos, rastros y huellas de lo que llamamos el franquismo sociológico y ahora ha vuelto con más fuerza. La memoria que avergüenza a toda una sociedad es preferible mantenerla en un segundo plano porque se considera que eso fueron actos personales y no lo que realmente fue, una guerra contra la diversidad sexogenérica. De baja intensidad, con muchas víctimas y mecanismos de represión psiquiátricos, médicos, jurídicos y policiales que necesitan ser sacados a la luz. Vivimos en una sociedad homofóbica.

¿Por eso proliferan los discursos de odio contra las trans?

Sí porque dentro de la diversidad sexogenérica durante el franquismo la población trans fue la que más sufrió porque era la que más visibilizaba su identidad sexogenérica. Estamos volviendo a victimizarlas y a reprimirlas con todos estos discursos de odio. Tienen un componente moderno, relacionado con las discusiones en algunos ámbitos con la identidad de género, pero en el fondo lo que subyace es la profunda transfobia heredada de ese mecanismo franquista, no nos hemos quitado el franquismo completamente de encima. Todo estos partidos que hablan de no abrir heridas o de pasar página lo único que intentan es volver a la amnesia y a la invisibilidad. Hay una larga historia que tenemos de alguna manera que curar y esa es también una herida que afecta a muchísima gente.

¿Cómo se hace frente a esto?

En primer lugar que la educación sexoafectiva en los centros escolares y en la población en general sea realmente un proyecto amplio, intensivo porque hay muchísima ignorancia en cuanto a la diversidad sexoafectiva. Solo con una buena educación afectivo-sexual en los centros podemos, al menos, intentar que las nuevas generaciones no caigan en estas trampas. Por otro lado, aprender que cuando hablamos que en un Estado de Derecho hay que respetar la diferencia y la pluralidad nos estamos refiriendo también a estos aspectos, que la intimidad no es solo una cosa que las personas se tienen que tragar, tiene que haber un estado que proteja esa diferencia. Un Estado de Derecho tiene que garantizar el derecho a la diferencia, es un derecho, no un favor. Añado un tercer instrumento que es apoyar a los colectivos de activistas que están abriendo espacios para el encuentro y para la información.

"Fue una guerra contra la diversidad sexogenérica. De baja intensidad y con muchas víctimas"

¿Qué peculiaridad tiene Canarias para estar siempre a la vanguardia, o es solo fachada?

En Canarias ha habido una importante participación de los colectivos en la consecución de las leyes. Llevan muchísimos años al pie del cañón, delante y en las trincheras ayudando a que la clase política a la hora de legislar lo tenga claro. Hay unos vasos comunicantes en los que los colectivos han intentado convencer a la clase política de que ellos no pueden legislar sobre lo que creen o dejan de creer sino sobre lo que el activismo que defiende a estas poblaciones diversas considera que es lo urgente y principal. Por otro lado, hay que recordar que Canarias es un espacio vinculado al espacio colonial, esto quiere decir que es un espacio muy abierto porque ha tenido el trasiego poblacional e histórico de ser espacios abiertos a una comunicación muy amplia y a tener contacto con muchísima gente. Por ejemplo aquí cuando las autoridades no hablaban del Sida mucha población sexodiversa ya había escuchado hablar de ello gracias al turismo diverso que venía a Canarias. El hecho de ser un espacio colonial, alejado de la metrópoli nos ha permitido ser un espacio despreciado, Tefía no estaba en Fuerteventura de manera gratuita no es baladí, era el destierro más lejano. Canarias ha tenido la suerte de ser un espacio excéntrico, no central y esa periferia ha permitido que tengamos unas dinámicas propias.