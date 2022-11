Lázaro: «La vacuna erradicó la viruela que causó más muertos que las guerras»

El sistema One healt propone un método global en el que converjan múltiples disciplinas contra las infecciones. Uno de sus máximos representantes es el doctor David Rodríguez Lázaro, que participará en el V Congreso Veterinario de Seguridad Alimentaria de Canarias que se celebrará desde el próximo viernes 25 de noviembre, a las 15.30 horas, hasta el día siguiente a las 21.00, en el Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. En este evento participarán un total de once veterinarios, biólogos o expertos en diferentes materias de la seguridad alimentaria que abordarán el tema desde diferentes perspectivas.

Rodríguez Lázaro hablará el primer día, a las 19.00 hs., con la ponencia Seguridad alimentaria desde una perspectiva One Health. Licenciado en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, el experto ha realizado estancias de investigación en Instituciones de reconocido prestigio internacional.

«Hay que distinguir entre lo que es la salud y lo que es la sanidad», sostiene el investigador

«La salud es un concepto completo en el que hay que distinguir entre lo que es la salud y lo que es la sanidad», señala Rodríguez Lázaro desde un principio. «Por lo tanto, es un concepto muy amplio que tiene que abarcar diferentes aspectos, no sólo la sanidad humana, sino que tienen que estar también implicadas la sanidad animal y la sanidad medioambiental porque están íntimamente interrelacionados», añade.

El caso es que el 60 % de las enfermedades que afectan al ser humano, entres unas 400 a mil, son de carácter zoológico, que se pueden transmitir de los animales al hombre. Y si hablamos de las que han aparecido en los últimos 30 años ese número llega al 75 %, «por lo que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas que afectan al ser humano son de carácter zoonósico», subraya. Y las más preponderantes como la rabia, el ébola o el covid 19, son enfermedades zoonósicas que han tenido un origen animal y han dado un salto de especie al ser humano, «con lo cual un abordaje únicamente asistencial y enfocado únicamente a la sanidad humana es algo muy miope y simplista», añade el experto. Desde su punto de vista, «hay que tener en cuenta la sanidad animal y medioambiental porque al final vivimos en un mundo global en el que ya no hay barreras geográficas». Este concepto de salud global integra diferentes ámbitos que incluye el humano, el medioambiental y el animal que incluye también aspectos psicológico y sociales para saber cómo los comportamientos culturales y económicos pueden afectar a diferentes aspectos de la salud. Uno de los ejemplos más importantes que trata el One Health sería la pandemia silenciosa que estamos sufriendo de infecciones por bacterias multiresistentes. «Al final todo está relacionado. La liberación masiva de antibióticos, que muchas veces se vierten al medio ambiente, favorecen la resistencia de bacterias que acaban en los animales y que, luego, de los animales puedan pasar al ser humano y viceversa», aclara. «Las aguas residuales urbanas que contienen muchas bacterias pueden acabar en el medio ambiente y volver al ciclo de los animales. Y si no tenemos un ambiente sano y una sanidad animal correcta, no vamos a tener una sanidad humana correcta. Por eso enfocar un abordaje compartimental es un error», asegura. El experto recuerda que se ha comprobado que el comportamiento de la situación social también determina el efecto de un brote de cualquier tipo. «Se ha comprobado que hay más niños obesos cuando la situación socioeconómica es más elevada. Que ha habido más casos de tuberculosos o de infecciones de diferentes tipos en zonas de ciudades más desfavorecidas. Por tanto, los aspectos culturales y sociales nos hace comportarnos de una manera que a veces nos protege y otras nos desfavorecen en desarrollo de infecciones», añade.

«Aguas residuales urbanas pueden acabar en el medio ambiente y volver al ciclo de los animales»

Para atajarlos de una manera más eficaz habría que hacerlo de una manera integral y multidisciplinar, tener equipos en los que no solo hayan médicos, no solo haya veterinarios, sino en los que también hayan expertos en salud medioambiental, veterinarios, biólogos, sociólogos y psicólogos para tratar de entender cuál es el comportamiento. Rodríguez Lázaro aborda también de forma indignante el auge de los antivacunas. «Soy muy consciente de que en los países desarrollados existen movimientos antivacunas muy exacerbados cuando en países en vías de desarrollo están locos por acceder a esas mismas vacunas. Y eso sucede porque nosotros tenemos una perspectiva diferente, una perspectiva social según la cual creemos que estamos seguros y no los necesitamos». Por eso, «cuando realizamos una política general de salud» es necesario no solo tener expertos médicos, sino también economistas, sociólogos, psicólogos y veterinarios y personas que se dedican también al medio ambiente. «Esta semana hemos pasado a ser más de 8 mil millones de personas, cuando en el siglo pasado éramos apenas mil millones. Hemos multiplicado por más de siete la población en apenas cien años y eso se debe a tres hechos fundamentales», recuerda. Uno ha sido la cloración del agua, o sea «tener agua potable». Otro los antibióticos. Pero principalmente ha sido por la aparición de las vacunas. «La cuota vacunal consiguió erradicar una enfermedad como la viruela que ha provocado más muertos que todas las guerras que ha habido en la historia», recuerda el experto.