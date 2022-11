Varias organizaciones LGTBI se han unido para manifestarse en Madrid el sábado 10 de diciembre contra el "bloqueo" de la ley trans y para "exigir al PSOE" que no haga recortes en la norma, según un comunicado hecho público este miércoles.

Entre las convocantes están la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la Federación Plataforma Trans, Chrysallis, Fundación Triángulo y KifKif migrantes y refugiados LGTBI. No obstante, las organizaciones "invitan" a cualquier asociación a sumarse a la marcha.

La manifestación de Madrid saldrá a las 17 horas de la plaza del Emperador Carlos V, en la glorieta de Atocha, y finalizará en la plaza de Jacinto Benavente.

Sin embargo, las entidades convocantes animan a todas las organizaciones trans y LGTBI autonómicas y locales que no puedan participar en la marcha estatal a que se concentren "ese mismo día y a esa misma hora" en todas las ciudades de España "para defender a las infancias trans".

"Exigimos al partido socialista que respete los derechos aprobados en Consejo de Ministros y deje de utilizar a nuestra infancia como arma arrojadiza en sus contiendas políticas", ha subrayado en un comunicado la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil.

La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha lamentado que los derechos de las personas trans "estén siendo un campo de batalla ideológico" y ha avisado de que esta actitud "abre la puerta a la ultraderecha".

Por su parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, ha insistido en que los "verdaderos riesgos" para los menores trans surgen "cuando su documentación no coincide con su identidad". “Quienes hablan de riesgos y protección para las personas menores trans no viven con ellas, no conocen sus realidades", ha defendido.