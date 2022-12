La terapia CAR-T mejora la vida de 15 pacientes con linfomas en el Negrín

Un total de 15 pacientes aquejados de linfomas resistentes a tratamientos convencionales se han beneficiado de la terapia CAR-T en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín desde abril de 2019. «Aunque el seguimiento es aún muy corto, los resultados son satisfactorios y se asemejan a los obtenidos en el resto del país y en Europa. La terapia permite duplicar la supervivencia a largo plazo y lo estamos consiguiendo», manifestó este jueves el hematólogo Hugo Luzardo, en el marco de la presentación de las primeras Jornadas de Innovación Terapéutica en Canarias a través de la terapia CAR-T celebradas en el centro. Durante la cita, también estuvieron presentes la doctora María Teresa Gómez, jefa del servicio de Hematología; el director gerente del hospital, Pedro Rodríguez; y Zaida Rodríguez, una de las pacientes que ha sido tratada con esta técnica.

Tal y como explicaron los facultativos, este tratamiento está aprobado en España para abordar dos tipos de enfermedades: los linfomas de alto grado y la leucemia linfoblástica aguda. Ahora bien, para poder acceder a él es fundamental haber recibido, como mínimo, dos líneas anteriores de tratamiento con quimioterapia y haber sufrido recaídas. Pero, ¿cómo se realiza? Según detalló el doctor Luzardo, es necesario extraer linfocitos de la sangre de los pacientes y modificarlos genéticamente en un laboratorio. «El objetivo es que sus propios linfocitos sean capaces de combatir las células tumorales. Para eso, se inyecta a través de un vector un anticuerpo monoclonal y se duplican las células armadas», detalló. Al cabo de 28 días, se lleva a cabo la infusión.

Alternativas

Anteriormente, las alternativas disponibles para tratar a este grupo de aquejados eran escasas. «Aplicábamos algún tipo de quimioterapia convencional y, si conseguíamos controlar la patología, los pacientes podían someterse a un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. No obstante, este último tratamiento se sigue empleando y puede llegar a ser curativo en algunos casos», apuntó el especialista.

Ahora, la previsión es incluir la terapia CAR-T en el abordaje de otros linfomas y tumores sólidos. Y es que estos medicamentos han revolucionado el tratamiento de las patologías indicadas, lo que ha contribuido a mejorar la calidad asistencial y la vida de los enfermos.

Zaida Rodríguez pone un claro ejemplo de los buenos resultados que ofrece el tratamiento. «Estoy muy feliz. Me encuentro muy bien y hago una vida completamente normal»,, afirmó esta joven de 25 años, que fue diagnosticada de un linfoma no Hodgkin en 2019. «Lo primero que recibí fue una quimioterapia de seis ciclos y finalicé las sesiones a mitad de febrero de 2020», informó.

Los médicos lograron reducir el tumor, pero con el paso del tiempo la enfermedad siguió evolucionando. Fue entonces cuando le pautaron un tratamiento de segunda línea, que consistió en administrar tres ciclos de quimioterapia a altas dosis. «Era una quimioterapia más agresiva, pero solo recibí dos ciclos, sin éxito. Además, me provocó muchos efectos secundarios», anotó.

Este hecho llevó a los especialistas a apostar por la terapia CAR-T. «Después de hacerme las pruebas necesarias para averiguar si era una candidata idónea, me dijeron que mis linfocitos no habían respondido a la modificación y me administraron otro tipo de quimioterapia. Sin embargo, en medio de este proceso, me comunicaron que habían hecho un nuevo intento y que sí podía recibir el tratamiento», recordó Rodríguez.

En concreto, fue el 9 de diciembre de 2020 cuando los médicos le infundieron el tratamiento. La paciente permaneció ingresada en el hospital hasta el día 24. «Como puede producir efectos secundarios tuve que quedarme hospitalizada para que los médicos observaran mi evolución. Por suerte, todo fue bien y me dieron el alta antes de lo previsto», celebró la paciente, quien no dudó en poner de relieve que ha podido recuperar sus rutinas y su optimismo gracias a la Ciencia y al trabajo de los profesionales del hospital.