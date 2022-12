Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron en el tercer trimestre de 2022 la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, como sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019.

Lo confirman los datos recabados por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial. Según el informe que hoy ha difundido el órgano de gobierno de los jueces, entre julio y septiembre de 2022 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.157 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 12,2% más que en el mismo periodo de 2021. Ello supone una tasa de 53,2 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España en el periodo de referencia.

La segunda fue la de La Rioja (47,9), y la tercera, la de la comunidad valenciana (46,6). la media nacional fue de 41,1 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, 12,1 puntos por debajo de la media canaria.

Los territorios con menos inestabilidad en las uniones matrimoniales en el periodo de referencia fueron el País Vasco (30 casos por cada 1.000 habitantes), Castilla-León (33,7) y Navarra (34,2). Por provincias, fue mayor el número de rupturas matrimoniales judicializadas en Santa Cruz de Tenerife (605) que en Las Palmas (552).

Sin embargo, el partido judicial que registró el mayor número de casos de Canarias fue Las Palmas de Gran Canaria (175 entre julio y septiembre pasados), frente a 129 del segundo, el partido judicial de la capital santacrucera.

Datos nacionales

En lo que se refiere a la totalidad del territorio español, en el periodo de análisis el conjunto de las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales (nulidades, separaciones y divorcios) ascendió a 19.501, cifra que representa una disminución del 3,1 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2021. Según recoge el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el ritmo de disminución en este trimestre ha sido inferior al observado en el trimestre anterior, que fue del 8,8 por ciento.

Todas las formas de disolución matrimonial disminuyeron en el trimestre analizado. Para los divorcios de mutuo acuerdo, de los que se presentaron 11.321 demandas, la reducción interanual fue del 3,8 por ciento. En el caso de los divorcios contenciosos, que sumaron 7.413 demandas, la disminución se situó en el 1,4 por ciento. Por su parte, se produjeron 511 separaciones consensuadas, lo que supuso un 8,1 por ciento menos y 239 separaciones www.poderjudicial.es contenciosas, cifra que es un 9,1 por ciento más baja que la registrada hace un año.

El número de demandas de nulidad, 17, se redujo en un 19 por ciento respecto al mismo trimestre de 2021.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Con la excepción de las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han mostrado disminuciones interanuales. Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 2.512, disminuyeron un 4,3 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas (6.384), lo hicieron en un 0,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2021.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (4.443) mostraron una disminución interanual del 7,6 por ciento, mientras que las no consensuadas (5.489) aumentaron un 3,2 por ciento.