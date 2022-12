La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) ha confirmado este lunes el cese de la doctora Alicia Martín como jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología. Tal y como han explicado desde el propio centro, «se trataba de un nombramiento de libre designación» y la decisión obedece a causas organizativas de gestión interna. «Nadie me ha comunicado nada por escrito y lo que sé, lo sé por la prensa», ha manifestado esta tarde la propia facultativa.

Tampoco se le ha informado de su discontinuidad por otra vía, pues, según ha garantizado, aún no ha recibido ningún tipo de notificación. «Evidentemente, estoy a las órdenes de la gerente y, al igual que ella me nombró, también tiene potestad para quitarme. Me imagino que si va a hacer eso, me dirá cuáles han sido los fallos que motivan el cese en mi gestión», ha aseverado la doctora Martín.

Estabilidad

Tal y como ha señalado la especialista, desde el pasado año había solicitado la evaluación de su plaza como jefa de sección. «Quería ofrecer estabilidad. Mis compañeros se lo merecen porque tenemos un servicio del que estamos muy orgullosos», ha concluido.

Según han comunicado desde el complejo de referencia del área sur de Gran Canaria, Alicia Martín será sustituida en comisión de servicio por la doctora Elena Cortés, hasta ahora jefa de la sección.

Martín llegó al cargo en septiembre de 2020 tras la jubilación del doctor José Ángel García Hernández, que estuvo al frente del servicio durante 32 años. La ginecóloga se convirtió así en la primera mujer en asumir la jefatura del área.

Cuidado y confort

De su servicio, siempre destacó la atención individualizada que se les ofrece a las mujeres cuando acuden a dar a luz y el esfuerzo que hacen los profesionales para garantizar el confort de las pacientes y evitar los episodios de violencia obstétrica.

El área atiende cada año a unas 30.000 mujeres, de las que más de 4.000 precisan atención por procesos asociados al embarazo y al parto.