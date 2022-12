Elena Huelva ha compartido un vídeo durante la madrugada de este domingo que ha preocupado a sus seguidores y a muchos de los influencers que tienen el placer de conocerla.

El mensaje de la que se ha convertido en todo un icono de positividad, resiliencia y lucha contra el cáncer, ha llegado unos días después de anunciar que "las cosas no están yendo bien".

Asimismo, este sábado publicaba un post en el que anunciaba que había vuelto a ser ingresada y que la trasladarían al hospital de Sevilla. La causa de este ingreso era una respiración "rara" con "pitidos" y entonces Elena ya adelantaba que no le habían dado buenas noticias.

Bajo su positividad acoge a más de medio millón de seguidores solo en Instagram y todo el que la sigue admira su fuerza y determinación. Ahora, la influencer ha querido compartir una nueva actualización sobre su estado de salud que ha sobrecogido a todos.

El último mensaje que ha publicado empezaba así: "Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien".

"Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso porque como sabéis es por donde respiramos", continuaba con un nudo en el pecho.

"Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado... Y que pase lo que pase sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero: visibilidad", compartía con sus seguidores.

"Quiero que recordéis siempre la frase 'mis ganas ganan' para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas y yo me llevo muchos", concluía antes de agradecer todo el amor que siempre le han dado.

Son muchos los rostros conocidos que han mostrado su apoyo a Elena en esta etapa tan dura. Entre ellos, su inseparable amiga Sara Carbonero que le recordaba su admiración y amor, Ana Obregón que aseguraba que era su "heroína", Aitana que le daba su apoyo y resaltaba que era "el mejor ejemplo de superación que jamás he conocido" o Paula Echevarría que le recordaba todas las cosas bonitas que ha enseñado en este tiempo.