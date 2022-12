Alicia Martín firma su cese como jefa del servicio de Ginecología

La doctora Alicia Martín ha firmado hoy su cese como jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología en el Complejo Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil (Chuimi). Tal y como afirma la facultativa, ha sido un compañero de trabajo el que le ha entregado este mediodía el documento en el que se le comunica su discontinuidad en el puesto, mientras se encontraba en quirófano. "Me siento orgullosa del servicio en el que trabajo, apoyada por la mayor parte de mis compañeros y traicionada por parte de mi equipo directivo, que es lo más doloroso", expresa la especialista.

Según aclara, la directora gerente del complejo de referencia del área sur de Gran Canaria, Alejandra Torres, mantuvo una reunión con ella el pasado lunes para informarle de que iba a proceder "con carácter inmediato" a su cese. "Era la tercera vez este año que la gerente me reunía para amenazarme con esto. De hecho, me enteré de que su determinación era oficial por los medios de comunicación", asevera la facultativa. "Me comentó que había una pérdida de confianza y otros motivos. Le pregunté cuáles eran y me dijo que no tenía por qué decírmelos", agrega.

Cabe recordar que ese mismo día, el propio centro garantizó que la decisión de la Gerencia obedecía a "motivos organizativos y de gestión interna". Martín ha sido sustituida en comisión de servicio por la doctora Elena Cortés, hasta ahora jefa de sección del área. "Mi cese se ha resuelto sin motivación y sin darme ninguna excusa. Además, hay una carta de los jefes de sección que Alejandra Torres no me ha remitido", afirma la profesional, que además recuerda que los indicadores que miden la calidad del servicio en el que trabaja siguen estando en niveles de excelencia.