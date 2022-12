Los colectivos Trans califican como "intolerables" los recortes a la Ley

Los colectivos y organizaciones Trans y LGTBI califican de retroceso «intolerable» los recortes a la Ley que tiene previsto realizar el PSOE sobre algunos aspectos que ya se habían consensuado. Así los señalaba Marcos Ventura, representante del colectivo Gamá, durante la convocatoria unitaria que tuvo lugar ayer en la plaza de la Feria para protestar ante este paso atrás en las reivindicaciones de una de las minorías más vulnerables del país. Un acto al que acudieron unas 300 personas.

«Es un texto que salió del anteproyecto de ley del Gobierno, que ya fue aprobado, y los derechos que hay en ese texto al que se está intentando rebajar ya era de mínimos, pero al que los colectivos dimos el visto bueno», recuerda. «Queríamos reivindicar aún más derechos durante la tramitación de enmiendas, pero lo que no podemos permitir es que se retroceda en los que establece el borrador a este trámite y sobre todo con respecto a los menores». La convocatoria de ayer fue especialmente emotiva ya que los protagonistas verdaderos fueron los pequeños que rodearon una bandera del colectivo trans y varios de ellos, de diferentes edades, pronunciaron palabras micrófono en mano sobre lo que supone este paso atrás.

«Los menores tienen derecho a que se respete su identidad y a no vivir con una identidad que no se corresponde con la suya», añade. «El Tribunal Constitucional ya dejó claro que eso vulnera sus derechos, ya quedó claro en el pacto de Gobierno cuando salió del Consejo de Ministros el Proyecto de Ley sobre los derechos que iban a tener los menores. Y es que, de 14 a 16 años, iban a poder cambiar el censo registral con el consentimiento de sus padres, pero es algo que ahora el Gobierno no quiere aprobar. «Yo tengo esperanza de que los partidos que sustentan el gobierno y que van a apoyar la ley son partidos que siempre han apoyado a los colectivos sociales».

La vicepresidente de la asociación de menores transexuales Chrysallis, Nuri Blanco, va incluso más lejos ya que recuerda que el Gobierno tiene que tener en cuenta que hay menores de 12 años que también son trans y que, una vez más, se les está dejando fuera de la ley. «Pasó en 2007 y quince años después siguen igual. A los niños trans por debajo de esa edad ni se los nombra y nosotros reivindicamos que existen y también tienen derechos a tener su nombre y a que aparezca su género en su DNI, en caso contrario eso supone que tiene que estar explicando continuamente sobre su verdadera identidad a personas». Blanco recuerda que el PSOE lleva con esa ley guardada desde hace años, pero «sólo si se tiene en cuenta la infancia trans es cuando se logra la autodeterminación de género, como sucede en muchos países de Latinoamérica». La vicepresidenta también recuerda que, cuando los miembros un partido «sacan a las mujeres trans del feminismo eso ya es excluyente».

El director general de Igualdad de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez, subraya que «el PSOE está vulnerando sus propios acuerdos ya que la ley estaba planteada incluso con los menores». Ramírez añade que el partido está rompiendo el pacto con los más vulnerables no permitiendo su autonomía identitaria «porque un niño trans dice lo que realmente siente, no se inventa nada, y pretender que eso sea declarado por la justicia es disminuir sus derechos como seres humanos». Aparte de que del Tribunal supremo y el Constitucional ya se ha manifestado claramente con que «los menores no pueden tener dudas sobre su identidad», añade.