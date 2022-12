Pedro Crespo: "Con el proceso de estabilización no se perderán puestos de trabajo"

¿Por qué cree que ANPE ha vuelto a ganar las elecciones sindicales?

Creo que el profesorado canario ha vuelto a apostar por un sindicalismo independiente y profesional. Son las dos principales cuestiones que nos definen. Independientes porque no hay ninguna tendencia política en el sindicato, cabe todo. Además, no recibimos ninguna subvención en Canarias, creemos precisamente en esa independencia y en no tener que deberle nada a nadie. Nos da igual el color político de quien esté gobernando, lo que nos interesa es mejorar las condiciones laborales del profesorado y para ello el que está gobernando tiene la responsabilidad de hacerlo. La profesionalidad es otra de las claves en ANPE y nos movemos en base a tres pilares básicos.

¿Cuáles son esos pilares?

Uno es la negociación, la mejora de las condiciones laborales. Está el reciente acuerdo que hemos firmado esta legislatura con la incorporación de 1.600 docentes más en relación al curso 2019-2020 o el tema de las 23 horas para el cuerpo de maestros. La otra clave es la información, y es algo que valora el profesorado muy positivamente. Convocamos reuniones informativas abiertas a todos explicando los procedimientos porque entendemos que la información es clave. Estamos cercanos a los docentes y sus intereses. Somos un sindicato exclusivo para el profesorado y estamos muy profesionalizados. Todos somos docentes y conocemos muy bien los intereses y necesidades. El tema de la gestión, que es algo vital para nosotros, es el tercer pilar. Intentar cuando hay un procedimiento, como es el caso ahora del procedimiento de estabilización, tener reuniones informativas para todos para explicar cómo es. O cuando un afiliado o afiliada no sabe como hacer algo estamos disponibles para ellos. Nos estudiamos todos los procedimientos a fondo y nos dedicamos a ayudar al profesorado, tras formarnos para poder gestionar esas dudas.

¿Qué logros se han conseguido?

El profesorado ha valorado mucho la orden de interinos, el cómo se funciona a nivel de interinos en Canarias, la regulación es la mejor de toda España. Crea cierta estabilidad y creo que es algo que se ha valorado mucho. El tema de las agresiones a docentes, que la Consejería ha asumido prestar los servicios letrados y psicológicos. Ahora bien, siempre con el defecto de que tiene mucha maraña burocrática. Cuando sufren una agresión, amenaza o coacción por su función en el aula por alumnos o padres, la Consejería facilita el servicio pero tiene que haber un informe del centro, otro de la Inspección y después una solicitud a la Dirección General de Personal. Es algo muy tedioso que hace que el profesorado no opte por esa ayuda sino por llamar al teléfono del defensor del profesorado de ANPE. Creemos que se tiene que crear un teléfono en cada una de las provincias, con un responsable de la consejería que asuma esa función.

"Hay que seguir con la bajada de ratios y la reducción de burocracia que es un tema importantísimo"

¿Están yendo a más?

Han aumentado en relación al curso anterior. Este curso, 2021-2022 fueron 141 frente a los 130 del anterior. Anotamos en Secundaria 77 casos, son muchos, es lo más preocupante.

¿Qué retos se plantean para esta nueva etapa?

Seguir con la bajada de ratios y la reducción de burocracia que es un tema importantísimo y que ya reiteradamente lo hemos dicho periodo tras periodo y no se ha avanzando mucho. El profesorado está sometido en muchas ocasiones a repetir un mismo informe tres veces. Hay que disminuir la carga burocrática del profesorado, queda eso por avanzar. Por ejemplo, ahora con el proceso de estabilización hay que volver a subir los méritos cuando muchos ya lo hicieron en las oposiciones de hace dos años y la administración ya los tiene, pero tiene que volver a dedicar tiempo y esfuerzo a eso. En la práctica docente gastamos muchas energías en cuestiones inútiles, ahí hay que dar pasos y eliminar todo lo que no sea estrictamente necesario. El profesorado tiene que dedicarse a innovar, a estudiar la situación de cada alumno y alumna que tiene en el aula, como puede motivar más a ese alumnado y mejorar también la relación con las familias, a nivel social. Que se les vea como colaborador en la educación de los menores no como responsables. El responsable no es el profesorado ni la consejería, son los padres y las madres. Nosotros estamos para colaborar con ellos en esa educación desde cuestiones técnicas. Lo importante es que eduquemos, que cuando titule sea un alumno competente. Para eso tiene que haber relación a nivel humano, que crezcan y se formen.

¿Cómo ve la LOMLOE y su implantación?

Hay que aprovechar las cuestiones buenas que tiene la LOMLOE y esperemos que no se esté cambiando más. La LOMCE fue impuesta sin negociación alguna y esta ley prácticamente ha sido igual, es verdad que mejora cuestiones de la anterior pero no ha sido con diálogo. No ha existido una implantación sosegada como ocurrió con la LOGSE, que ha sido la ley educativa que más tardó en establecerse. Fue poco a poco de forma experimental en algunos centros, se fue corrigiendo y al final se puso en marcha. Ahora es a prisa y corriendo. Ya tenemos la amenaza de que si hay un cambio político eliminarán esta ley, es impresionante. Encima con una implantación con prisas, sin estar los currículos publicados ni en Canarias ni en otra comunidad autónoma. ¿Cómo se puede jugar con la educación de esta forma?

"Gastamos muchas energías en cuestiones inútiles, ahí hay que dar pasos y eliminar lo innecesario"

¿Cómo se presenta el proceso de estabilización?

La aplicación ha funcionado regular por ahora. Advertimos que teniendo la experiencia de procedimientos anteriores con solo una oposición la aplicación se caía, ahora simultáneamente hay dos oposiciones, en Primaria y Secundaria, y al mismo tiempo todo el concurso de méritos con una participación de gente de fuera probablemente masiva. Creemos, y esperamos equivocarnos, que será algo caótico y más con las navidades en medio.

¿Hay riesgo de que se queden sin estabilizarse?

Hay dos cosas. Una es la oportunidad de aprovechar este sistema para estabilizar, razón por la cual no lo hemos recurrido. Para nosotros lo más grave es la pérdida de puestos de trabajo y con los números que tenemos ahora sobre la mesa, salvo determinadas especialidades, no creemos que haya pérdidas de puestos de trabajo. Con el porcentaje de interinidad que hay si no las sacase nadie de los que están ahora aquí, poniéndonos en lo peor, no implicaría pérdida de puestos de trabajo a la gente que tiene antigüedad. Sí podría, partiendo que cada año se jubilan unos 1.000 docentes, afectar los que han entrado a trabajar este año. Nosotros el procedimiento creemos que conviene mantenerlo y darle la oportunidad a los interinos lo que pasa es que no sabemos cuanta gente se va a presentar desde fuera y que méritos van a tener. Hay que esperar a que acabe el mes y a que nos den los datos del proceso. Queremos que salga lo mejor posible.