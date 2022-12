La última fila

Una madre le dice a su hija adolescente “Es que vas a acabar sola si sigues yendo por libre siempre”. La chica aparta la mirada, se entretiene con los cordones de su sudadera, responde al cabo de un rato: “A mí me gusta estar sola”. Me siento incómoda escuchándolas pero están delante de mí en una cola para pagar unos regalos en una tienda. En algún momento de mi vida fui esa chica. Al otro lado tuve a una maestra, a la madre de un amigo, a una profesora en bachillerato y, finalmente, a una persona que otrora fue mi amiga. Dediqué los últimos años de mi adolescencia a responder a una pregunta complicada para alguien de esa edad, ¿cuál es el precio de la independencia? Los amigos de la infancia duran lo que aguantan las condiciones que propiciaron esos encuentros. Edad, código postal, clase social. En la mayoría de las ocasiones, el vínculo se sostiene en el tiempo gracias a ciertos sacrificios que al final no merecen la pena. También gracias a la distancia. Yo heredé de mis padres la brevedad y la concisión, una lógica práctica a la hora de desglosar según qué cuestiones y cierta rapidez en el verbo y el cuestionamiento. Hubiese preferido su carisma o su calidez, pero no pude escoger. Esa herencia me ha traído alegrías y tristezas, alegrías porque con los años he aprendido a separar lo importante del ruido de fondo que embrutece la rutina, tristezas porque me convertí en alguien que siempre tiene claro cuándo ha de alejarse, bien de otras personas, bien de otras cosas.

Cuán infravalorado está el recogimiento. Una vez adulta opté por observar desde la distancia. Quizá me juegue en contra, pero resulta sumamente satisfactorio, sobre todo si se detestan los corrillos, el afán del evento y las etiquetas. Desde allí, desde la metafórica última fila, averiguo qué puedo ofrecerle al mundo. También puedo pensar y cuando vuelvo mis palabras no están teñidas de los pensamientos de nadie. Quise decírselo a esa muchacha porque aunque no lo parezca somos legión. A mí también me gusta hacer cosas sola. Ir al cine, nadar, escuchar música, leer. No lo hice, me produce mucho reparo abordar a desconocidos por la calle. Confundimos la rareza o la singularidad con el carácter excéntrico cuando no tienen nada que ver. Los segundos necesitan sí o sí un público ante el cual performar su diferencia. Me descubrí afirmando hace poco “En general la gente no suele hacerme ilusión”, y es cierto. Descontando alguna sorpresa en el tiempo de descuento, deseos como “conocer gente nueva” o “salir de mi zona de confort” se han convertido en expresiones vacías. No significan nada, sirven para esconderse. Me abordó un completo desconocido en una cafetería y me tendió la mano. “Me encanta que pensamos igual” me dijo. Pensé que en 2022 existen quienes no distinguen el mundo real de lo que se publica en Internet, en lo triste que es creer que se conoce a alguien porque en ocasiones le regalamos un like en una red social diseñada precisamente para esto. ¿Está la vida en un tuit o en una imagen curada y subida a una red social? Convertimos al otro en avatar recortado en un círculo. La señalamos, decimos: “Le conocemos”. La primera vez que me gasté un dineral en una ilustración fue para comprar una obra en la que un monigote hecho con líneas temblorosas afirmaba “No somos especiales, somos gilipollas”. La colgué al lado de la puerta de mi casa. La veo cada vez que salgo, así no se me olvida.

Hemos hecho del pliegue y la modificación una suerte de deber moral, cambiar ante cada pantalla ante la que uno se enfrenta por el miedo a no encajar, a ser rechazados, cuestionados, abandonados. Hay quienes no se paran a pensar en la honestidad y la vulnerabilidad que se requieren para tejer relaciones reales, duraderas, con los demás. Un vínculo real conlleva humildad, consuelo, gratitud, calor, generosidad. ¿Somos quienes queremos ser o quienes se espera de nosotros que seamos? La maestra, la madre de un amigo, la profesora de bachillerato, la amiga que ya no lo es, a todas les preocupaba lo mismo, supongo, pero no era necesario. Yo solo seguía otro ritmo.