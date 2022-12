Amós García: «Afronto esta nueva etapa con la misma responsabilidad»

Tras nueve años al frente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), el doctor Amós García Rojas deja de ocupar el cargo y se convierte en socio de honor de la institución. «Afronto esta nueva etapa con más tranquilidad y sosiego, pero con la misma responsabilidad», manifiesta el jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. «Es fundamental que las organizaciones se oxigenen y que venga gente joven con nuevas inquietudes. En mi caso, he cumplido dos mandatos de cuatro años y tuve que prorrogar un año más por circunstancias asociadas a la pandemia», detalla.

Aunque a lo largo de su recorrido ha tenido que lidiar con muchos obstáculos, ha continuado esforzándose por conseguir logros gracias al apoyo incondicional de su familia. Tal y como explica el experto, cuando comenzó a liderar la entidad científica se marcó tres objetivos principales. Por un lado, que la AEV actuara como un motor que potenciara la celebración de foros de debate donde participaran todos los actores de la política vacunal. Por otro, lograr que la vacunología se integrara dentro del mundo de la digitalización. «Un ejemplo lo pone la creación de un registro vacunal único en el país, que permitiera el acceso al historial de los niños desde cualquier comunidad autónoma», aclara. A esto hay que sumar la transformación de la organización en un referente claro de formación para los profesionales. «Creo que hemos logrado todas las metas, si bien la digitalización aún está en pleno proceso de desarrollo», admite García.

Vacunación contra el covid

A pesar de que la crisis sanitaria ha contribuido a convertir a la AEV en una herramienta de referencia a nivel mediático, el especialista asegura que el hecho de haber vivido en primera línea el inicio de una campaña de vacunación tan importante como la del coronavirus «fue complicado». «La situación inicial fue muy difícil porque no había vacunas para todo el mundo y fue necesario priorizar el acceso. Además, más de una vez he tenido que aguantar los improperios de algunas personas que entienden que los postulados no se deben articular con palabras sino con insultos», lamenta.

Ahora bien, ¿qué nuevos retos debe asumir la institución? Básicamente, seguir las mismas líneas de actuación que ya se han creado. «Hay que continuar potenciando ese papel referente que se ha ido consolidando tras la pandemia, seguir avanzando en las actividades formativas y contribuir a la conclusión del proceso de digitalización», asevera Amós García.

Durante todos estos años, ha hecho un gran esfuerzo por concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tienen las vacunas. «Salvan vidas», recuerda. Pero, ¿cómo valora la participación de la población diana en la campaña de vacunación contra la gripe tras el fin de la fase aguda de la pandemia de covid? Por ahora, es satisfactoria. «Los primeros momentos de la puesta en marcha de la campaña fueron absolutamente espectaculares y mucha gente decidió combinar esta vacuna con la del refuerzo contra el covid. De momento, la participación es superior a la que se registró el año pasado y es muy probable que a lo largo del mes el acceso incremente», cuenta.

Por otro lado, entre las novedades que se prevén para el próximo año, destaca la participación en la campaña antigripal de los niños entre seis meses y cinco años. «Esto no quiere decir que en estos momentos no se esté vacunando a un perfil determinado de niños con patologías de base, lo que ocurre es que se va a extender a todos, independientemente de que sufran o no enfermedades», apunta.

También habrá cambios en los criterios de vacunación contra la meningitis. Y es que el propósito es potenciar la administración de un refuerzo a los adolescentes entre 14 y 16 años. Además, se contempla la posibilidad de vacunar a los niños de 12 años contra el virus del papiloma humano (VPH) –y no solo a las niñas–. «Ahora mismo estamos protegiendo a los hombres que tienen sexo con hombres por el perfil de riesgo que tienen con respecto a la infección , pero se va a generalizar la oferta a todos los niños de 12 años», apostilla el jefe de la sección de Epidemiología.