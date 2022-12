Talento joven al servicio de la igualdad

La doble discriminación en mujeres con trastorno mental, el lenguaje inclusivo o la formación en diversidad de género, son las temáticas de los trabajos fin de título que han ganado la primera edición de los premios Avanzando en Igualdad organizados por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de «estimular e implicar al alumnado en abordar estudios que contribuyan a promover y sensibilizar sobre cuestiones de igualdad y diversidad». Así lo afirmó ayer la directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC, Carolina Mesa, en el acto de entrega de los galardones que estuvo presidido por el rector Lluis Serra Majem, y la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria Sara Ramírez.

Mesa destacó el alto nivel de los 23 Trabajos de Fin de Grado y Máster presentados, de los que se seleccionaron tres, uno por cada categoría -TFG y TFM-, más un accésit en la categoría de TFG.

El Premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado, dotado con 500 euros y diploma acreditativo, fue para el proyecto Prevención y abordaje del doble estigma que sufren las mujeres con Trastorno Mental Grave en Canarias y actuación desde el Trabajo Social, realizado por Mikel Luis Hernández y tutorizado por la profesora de Sociología Ana Beatriz Rodríguez Ruano. El estudio fue distinguido por el jurado «porque visibiliza la realidad de la doble discriminación de las mujeres con trastorno mental y se plantea una estrategia de futuro para su abordaje».

Según destacó Mikel Luis Hernández, la temática de su TFG surge porque, además de trabajador social, es auxiliar de enfermería, y durante 11 años trabajó en recursos alojativos de personas con trastorno mental grave. «Ahí pude ver la realidad de las mujeres, situaciones de discriminación, de abuso sexual, e incluso en algunos casos de prostitución, que no se daba en los hombres. De ahí me viene el interés por ahondar en este tema». Así, su TFG está dirigido, por un lado, a dar a conocer la realidad con la que conviven las mujeres con trastorno mental grave, «ya que cuando hablamos de estigma y salud mental, el hecho de ser mujer agrava, en la mayoría de las ocasiones, el impacto»; y por otro, diseñar líneas estratégicas para abordar ese doble estigma desde una perspectiva interseccional, a través de alianzas entre entidades del sector social y los organismos públicos.

Un total de 23 trabajos fin de grado y fin de máster se presentan a la primera edición de los Premios ‘Avanzando en Igualdad’ de la ULPGC

Mikel Hernández ha acogido el premio Avanzando en Igualdad con «sorpresa» y «alegría» y lo hace extensivo «a todas las mujeres con trastornos mental grave y a las personas que trabajan para lograr que se rompan las barreras, se eliminen los estigmas y se consiga de verdad una sociedad justa e igualitaria», apuntó.

El Accésit en la modalidad de Trabajo de Fin de Grado, dotado con 300 euros y diploma acreditativo, recayó en el proyecto Escritura de lo TRANS en la obra de Camila Sosa Villada: Autoficción y subjetividad, realizado por Sergio Javier Rosales Hernández y tutorizado por la profesora de Literatura Española Ángeles Mateo del Pino. El jurado valoró este trabajo porque «hace un uso exquisito del lenguaje inclusivo a través de una investigación exhaustiva de la novela de Camila Sosa Villada y de su contexto, y transmite un mensaje sobre la necesidad de inclusión efectiva».

Debido a que Sergio se encuentra actualmente en Madrid, donde realiza un máster, recogió el premio su madre, Alicia Hernández Lorenzo, quien destacó la alegría del joven por el reconocimiento. «Está muy contento porque él es muy defensor de las igualdades».

Su TFG aborda el comportamiento de la transexualidad en la literatura de la argentina, Camila Sosa Villada, una escritora transexual muy admirada en su país, y su análisis se basó, sobre todo, en uno de sus libros más conocidos, Las Malas. «Conoció a esta autora a través de su profesora en la Facultad de Filología, y optó por dedicarle su TFG porque le gustaba como trata la transexualidad, los términos que usa en el libro, y le llama mucho la atención la temática, y contactó con ella a través del correo electrónico».

La categoría de Mejor Trabajo de Fin de Máster, dotado con 800 euros y diploma acreditativo, fue para el proyecto Español como lengua extranjera: Unidad didáctica sobre la comunidad LGTBI, del alumno Gabriel Justo Mendoza Baquero, tutorizado por las profesoras de Lengua Española Ángeles Mateo del Pino y Nayra Rodríguez Rodríguez. Para el jurado, dicho estudio «pone de manifiesto la trascendencia de la formación en igualdad» y merece el reconocimiento por «el efecto multiplicador que puede tener este TFM en otros niveles educativos».

El proyecto sigue la línea de investigación que ya inició Gabriel Mendoza con su trabajo fin de grado hace unos años, en torno a los estudios queer, relacionados con el colectivo LGTBI y su campo formativo, que es el Español y su cultura. El TFM consistió en crear una unidad didáctica con actividades focalizadas hacia la temática LGTBI. «A mi me interesaba mucho la cultura pop española relacionada con LGTBI, como Alaska, La Veneno, Almodóvar, y otros referentes similares, y me pareció que era necesario tanto por igualdad como porque siempre viene bien darnos visibilidad. Además, pienso que es una parte importante de la cultura española, de ahí la necesidad de fomentar el reconocimiento de personas LGTBI importantes para nuestra cultura popular», subrayó el ganador en la modalidad de TFM, que acogió el premio «muy orgulloso», por todo el proceso, no exento de dificultades, por el que tuvo que transitar.

El rector felicitó a los premiados y a la Unidad de Igualdad por la iniciativa y agradeció al Cabildo su colaboración. Lluis Serra reiteró que entre los grandes compromisos de su equipo de gobierno figura el fomento de la igualdad y la educación en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales. Recordó el segundo Plan de Igualdad de la ULPGC, aprobado este año, donde se contempla entre múltiples acciones, fomentar la igualdad de género en la docencia e investigación.

Sara Ramírez, por su parte, destacó la importancia de apoyar el trabajo del alumnado y las investigaciones con perspectiva de género y LGTBI. «Que la participación en estos premios haya sido tan alta muestra que hay un alumnado comprometido con la igualdad. De ahí la dificultad, por parte del jurado, a la hora de otorgar los premios, por la alta calidad de los trabajos», concluyó la consejera de Igualdad del Cabildo.