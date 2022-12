Antonio de Béthencourt recibe un triple homenaje por su legado historiográfico

El historiador Antonio de Béthencourt y Massieu recibió ayer un triple homenaje por su labor historiográfica, relacionada con los avances sobre el pasado de Canarias, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento en 2017. Este recuerdo a uno de los grandes maestros de la investigación en las Islas comenzó con el acto de descubrir una placa en la fachada del lugar en el que nació en 1919, en la calle Castillo número 7, en el barrio de Vegueta. Siguió con la inauguración de una exposición conmemorativa sobre su vida y obra en las Casas Consistoriales. Y concluyó en una mesa redonda en el salón de actos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco, sobre la figura del que fuera catedrático de Historia Moderna, rector de la Universidad de La Laguna y decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Al acto asistieron, entre otros, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; la concejala de Cultura del Consistorio capitalino, Encarna Galván; el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra; el delegado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Rodríguez y la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta. También intervinieron el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria de Las Palmas, Juan José Laforet, que hizo de maestro de ceremonias, y el presidente de Asociación Canaria de Clubes Cívico Culturales y Deportivos de Gran Canaria (Asoclub), entidad que ha donado la placa descubierta ayer, Juan José Benítez de Lugo. Hidalgo recordó la figura del investigador y aseguró que «hoy reconocemos la enorme labor en la investigación histórica del Archipiélago canario de un capitalino de pro como Antonio de Béthencourt al que se le puede considerar como uno de los grandes padres de la historiografía de Canarias algo que le hizo merecedor del Premio Canarias, de la Medalla de Oro de la Universidad de La Laguna y de ser nombrado Hijo Predilecto de esta ciudad. A él también le debemos su papel determinante para promover la creación de la Universidad Politécnica de Las Palmas que abrió nuevos horizontes a la formación en esta ciudad y en toda la isla».

Poco después las personalidades se trasladaron a las Casa Consistoriales en donde se inauguró una exposición en la que figuraban varios retratos y un busto suyos de diferentes artistas de las Islas, además de una amplia representación de las obras históricas que publicara durante su vida. Finalmente, en el Archivo Histórico, intervinieron varios de las personalidades en un debate. Elena Acosta recordó que, antes de ser el director del Anuario Atlántico, la relación de Antonio de Bethéncourt con la Casa de Colón «fue a lo largo de toda su vida» ya que tuvo una importante amistad con su anterior director Alfonso Armas Ayala» y con actividades como el que dirigiera el congreso del aniversario de Van der Does en 1999. Pero su última colaboración fue como director durante casi 14 años del Anuario de Estudios Atlánticos. «Al principio fue codirector con Antonio Romeu de Armas hasta que él tomó las riendas de la revista y venía todos los días incluso al final de sus días porque el anuario debía salir. Y lo hizo en contra de sus creencias porque fue en la época del cambio al digital y no estaba a favor porque no entraba en su mundo, pero lo hizo, pero todos los días, llamaba a la UNED para saber en qué países se veían las páginas del anuario en Australia o en China». Acosta aseguró que hoy en día «es la revista más importante de la historia de Canarias y el Atlántico, por el prestigio que le dio él, por su sentido de la responsabilidad, y por eso en 2019 se le hizo un volumen específico de homenaje en papel».

Una revista que ahora dirige Manuel Lobo como legado de esa dilatado experiencia y profesionalidad «en su compromiso y su forma de entrega con la investigación, los seminarios que dirigía, las tesis y colaboraciones, y es hoy una herramienta para la investigación de la Historia canaria».

Juan José Rodríguez destacó a continuación que «hay que reivindicarlo por su trayectoria», pero quiso subrayar la visión que tenía de Canarias «que nos debe servir de ejemplo porque yo participo en ese pensamiento». Rodríguez añadió que «este hombre vivió fuera de España muchos años», en los que ejerció de catedrático en Santiago, Valladolid, La laguna y Las Palmas, «y pensaba que Canarias no debe ser destino de las acciones, sino también origen de las mismas, ya que había que llevar a Canarias fuera y que esto nos sirviera en nuestra actividad comercial ya que somos un territorio depositario de bienes finales», algo que él la entendía desde el punto de vista de «la investigación».

Lluis Serra señaló que «queda pendiente un homenaje universitario a su figura» y cómo «siempre regresó a sus islas con una gran labor en sus tesis doctorales con discípulos canarios que han perpetuado su legado». Finalmente, Juan José Benítez de Lugo subrayó la importancia de que los jóvenes «conozcan a los canarios de referencia» como Bethéncourt.