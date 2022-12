La ULPGC cartografía en Canarias los bosques submarinos de coral negro

Investigadores del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han contribuido a cartografiar los bosques submarinos de coral negro que, a modo de cinturón, rodean cada isla en Canarias. Esta investigación forma parte de la campaña de exploración del proyecto internacional Under The Pole–Deep Life que finalizó el pasado 10 de diciembre en las aguas del Archipiélago, y cuyo objetivo es contribuir a la protección de los bosques marinos formados por animales en todo el mundo.

Un cinturón de estas comunidades de animales coloniales rodea cada isla, a distinta profundidad

A lo largo de dos meses, se han estudiado los bosques de coral negro en profundidades nunca antes exploradas en Canarias mediante buceo autónomo, lo que ha permitido ampliar el conocimiento sobre la extensión y estado de conservación de dichos ecosistemas y determinar su efecto sobre las corrientes marinas. «Para nuestro grupo de investigación ha sido un salto cualitativo muy importante, porque llevamos varios años estudiando estos bosques, pero estábamos limitados, tanto en la parte económica como logística, y este proyecto mundial que cuenta con un barco que da una libertad de movimiento importante, nos ha permitido ahondar en el conocimiento de estos ecosistemas», indicó Francisco Otero, miembro del grupo de investigación en Biodiversidad y Conservación (Biocon) del IU-Ecoaqua en la ULPGC.

A bordo del velero científico WHY han recorrido las aguas del Archipiélago de este a oeste, visitando las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro, en una expedición que ha contado con la colaboración principal del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS–Francia), y de un consorcio internacional donde se integran los investigadores de la ULPGC, que han podido indagar sobre la distribución y el funcionamiento de los bosques submarinos de coral negro en un radio de entre 70 y 200 metros de profundidad.

Estos ecosistemas -los corales negros son animales coloniales formados por cientos de individuos denominados pólipos, parecidos a pequeñas anémonas de mar, que están conectados físicamente y funcionan como una sola unidad- son muy abundantes en Canarias, existen grandes extensiones, aunque hasta ahora eran poco conocidos por problemas de accesibilidad, al distribuirse entre 50 y 200 metros de profundidad.

Durante el primer mes de trabajo se centraron en la isla de Lanzarote -laboratorio natural de los investigadores de Ecoaqua en este campo-, y comprobaron el buen estado de estos bosques en las aguas cercanas de Puerto del Carmen «y su importancia para la biodiversidad de la Macaronesia, al servir de refugio y criadero para algunas especies de animales acuáticos». Mientras que en el segundo mes, estudiaron otras islas, además de intentar comprender cómo están conectados entre ellos, para evaluar su resiliencia con el objetivo de planificar acciones de gestión de conservación a escala regional, y confirmando que logran modificar las corrientes marinas.

«Estos bosques están presentes en todo el Archipiélago, son como un cinturón que rodea cada isla, a mayor y menor profundidad, aunque muchas veces no es continuo, por cuestiones geológicas o incluso por la morfología de la isla. Lo hemos visto en Lanzarote, Fuerteventura y en El Hierro, mientras que en Gran Canaria sobre todo lo hemos trabajado en barcos hundidos que están rellenos de coral, no se puede hablar de bosques como tal, pero por imágenes y datos que nos han pasado la ONG Oceana sobre la campaña que hicieron hace unos años en el Archipiélago, sabemos que aquí también hay bosques de coral». Otero, apuntó que, por motivos meteorológicos, se suspendió el estudio en los puntos previstos en La Palma y en el Sur de Tenerife, «pero también tenemos estudios que indican que estos bosques están presentes, y de La Gomera no hay datos pero seguro que también están».

Reserva Mar de las Calmas

En el caso particular de El Hierro, los investigadores prestaron especial atención a las posibles consecuencias de la erupción submarina sobre los bosques de coral negro, analizando los mecanismos de recolonización de los especímenes, y midiendo su resistencia frente a estos posibles eventos naturales. Trabajaron fundamentalmente en la costa este y oeste.

En El Hierro hallaron, por encima de 100 metros, poblaciones «quemadas» por la erupción volcánica

Basándose en las imágenes de la expedición de Oceana en el 2014, en la que aparecían bosques de coral negro en áreas cercanas al Faro de Orchilla , buscaron en ese punto y la sorpresa fue descubrir que hasta 100 metros de profundidad el bosque estaba completamente «quemado», sólo hallaron esqueletos de coral. Sin embargo, más abajo de esos 100 metros hallaron bosques intactos. «Fue un resultado inesperado, que no estábamos buscando, pero que confirma lo que ya se había visto en su momento tras la erupción. Es un dato importante porque estaba fuera de la zona de afección de la Reserva Marina del Mar de las Calmas, con lo cual, el volcán en su momento afectó más allá de la zona de la Reserva», concluyó Otero.

Deep Life es un programa internacional de 10 años de duración, que reúne a exploradores y científicos de 12 países, para contribuir a la protección del océano a través del conocimiento. La próxima expedición en la que participarán será en abril de 2023 en El Caribe, y sus resultados se compararán con los datos obtenidos en Canarias.