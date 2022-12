Canarias aplaude los avances con la aprobación de la Ley Trans estatal. El Congreso de los Diputados vive este jueves un día histórico en la conquista de nuevos derechos con la aprobación de la Ley Trans y LGTBI tras años de tira y afloja y con meses donde los discursos de odio, los bulos y los ataques de una minoría del movimiento feminista han puesto en riesgo su aprobación. Desde el Archipiélago se aplaude este paso fundamental en la conquista de nuevos derechos que vuelven a poner a España a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos. "Es un día histórico. Todavía tiene que pasar por el Senado y ser aprobada. Si no hay cambios la Ley Trans e intersex será el mismo texto que salió de la Comisión de Igualdad tras el rechazo a las enmiendas presentadas por el PSOE para recortar derechos, sobre todo de las y los menores trans", explica Víctor Ramírez, director general de Diversidad del Gobierno de Canarias.

Lagunas en la ley

La normativa da un paso de gigante al reconocer la despatologización de las personas trans. "Es un gran paso adelante. No es una ley perfecta, nace con algunas carencias pero es un avance importante", recala Ramírez. Estas lagunas de la ley se enmarcan en la inexistencia de un régimen sancionador de las terapias de reconversión que sí prohíbe, la inclusión plena de las personas trans migrantes o la autodeterminación de género en menores de 12 años que no contempla la Ley. "No se regulan de forma profunda. Esas ausencias se pueden suplir con las leyes autonómicas aprobadas, como la ley canaria que sí recoge un régimen de infracciones y sancionador para las terapias de reconversión y va más allá en el reconocimiento de las personas trans migrantes", subraya.

En este sentido, la normativa que supone un enorme paso hacia adelante se queda por debajo de la aprobada por el Parlamento de Canarias por unanimidad y que ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional (TC) por la extrema derecha. "En muchos aspectos la ley canaria es más avanzada, pero la estatal es una buena ley", sentencia.