La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada año endurece más sus medidas de control de vehículos para frenar la siniestralidad de los accidentes de tráfico en las carreteras españolas. En los últimos años, el organismo ha empezado a endurecerse contra los sistemas de gases.

La ITV es el examen final que debe pasar nuestro coche para conseguir la pegatina y poder circular por la carretera. Motor, neumáticos, luces, sistemas de emergencia, gases, etc. Nada pasa inadvertido del organismo. Antes de pedir cita ITV, debemos comprobar que todo está en perfecto estado para no llevarnos ningún disgusto.

Si existe algún apartado de nuestro vehículo en el que la ITV se ha puesto seria es en el de la emisión de gases. En los últimos años, la Unión Europea está apretando sus medidas para reducir la contaminación de los vehículos y eso se refleja a la hora de pasar la inspección de nuestro vehículo.

Las estaciones ya cuentan con el nuevo sistema de lectura OBD (On Board Diagnostic) que analiza el sistema de control de emisiones. Este nuevo sistema de control afecta a los vehículos fabricados posteriormente al año 2006. Concretamente a los vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 y a los vehículos pesados Euro VI.

Esta prueba se suma a las ya existentes en la comprobación de gases y que no pasar está prueba supondrá recibir un “no-apto” en la ITV. Este nuevo sistema no analizará nuevos contaminantes, sino que trata de analizar que el sistema de control de gases no presente fallos, errores ni manipulaciones.

Papeles que debes presentar en la cita de la ITV

La inspección no solo consiste en una revisión visual de todos los componentes del vehículo, sino que también se controla que todos los papeles de nuestro coche estén en regla y en vigor. Para estar preparado cuando tengas que ir al “examen final”, esta es la documentación que necesitas: