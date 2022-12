Cáritas Diocesana de Tenerife, con el apoyo de la Fundación Mapfre Guanarteme y del Programa Operativo de Inclusión Social y la Economía Social (POISES) de la Unión Europea, han facilitado la inserción laboral de 130 personas en las islas de Tenerife y La Palma, en el marco del Proyecto 'Mila' para personas en situación de vulnerabilidad social.

En concreto, en este año se han realizado un total de ocho formaciones profesionalizantes; de ellas, seis en Tenerife y dos en La Palma. Los itinerarios formativos desarrollados por la entidad diocesana han sido los de operario-a limpieza y desinfección especialidad limpieza de cristales con pértiga; camarero/a planchista; preparación para competencias de nivel 2, y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

El Proyecto 'Mila' tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, poniendo en práctica una metodología basada en el protagonismo de cada persona participante, que se plasma en un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI).

En la presente edición, que acaba de finalizar, se han podido implementar acciones de carácter individual y grupal con las personas, poniendo en marcha acciones de tipo experimental como los Grupos de Entrenamiento para el empleo, que persiguen el fomento de la autonomía y el empoderamiento de las personas en pequeños grupos, donde se ha generado un entorno de confianza que facilitó que las personas pudiesen compartir sus experiencias en torno a su proceso de búsqueda de empleo, practicando en el proceso competencias digitales a través de las cuales han podido además ampliar información y reforzar el manejo de distintas herramientas, que actualmente son necesarias para mantenerse activos/as en la búsqueda de empleo.

En total, entre Tenerife y La Palma se han atendido a un total de 406 personas, la mayor parte de las cuales fueron derivadas de las Cáritas arciprestales de las zonas en las que actúa el proyecto y de los proyectos que implementa la entidad diocesana. De ellas, 289 personas participaron en los Itinerarios Personalizados de Inserción y 224 personas fueron atendidas en sesiones de intermediación, de las cuales 130 personas lograron su inserción en el mercado laboral.

Una de estas personas es Nerea (nombre ficticio dado para preservar su identidad), quien explica que cuando llegó Cáritas ni hablaba porque se sentía mal y no paraba de llorar: "Un día antes de que me acogieran pasé mucho miedo porque me tuve que quedar sola en la calle; menos mal que conseguí meterme dentro de un portal".

Nerea subraya que al día siguiente el párroco la derivó a la trabajadora social del proyecto de personas sin hogar en La Palma, donde la ayudaron a pagar una pensión y finalmente accedió al 'Hogar Joel González' donde vive actualmente. Luego inició el curso de competencias clave y finalmente accedió a un empleo en el que continúa actualmente. "A día de hoy me siento bien y útil, y en un futuro me gustaría poder irme a vivir sola y seguir formándome", concluye.

El perfil de personas participantes con el que se trabaja desde el proyecto, representa en sí mismo un reto, ya que se acompaña a personas en situación de vulnerabilidad social, por lo que la problemática que presentan en muchas ocasiones no solo se resume en la falta de empleo, sino en una serie de condicionantes y barreras que derivan de dicha situación.

En este sentido, la metodología de intervención que se implementa desde Cáritas Diocesana de Tenerife permite que la persona sea acompañada no sólo desde el área de Empleo, sino desde otros proyectos de la institución, que asesoran en cuestiones relacionadas con la pérdida de vivienda habitual, asesoramiento jurídico en materia de extranjería, etc., por lo que se ofrece una atención integral a las personas participantes.

Con cada uno de los itinerarios implementados se ha realizado un acompañamiento y seguimiento continuo a las personas participantes, supervisando las distintas acciones formativas realizando visitas periódicas a los distintos centros de formación, implementando tutorías personalizadas de orientación, y análisis de las necesidades específicas de cada persona.

De igual modo, además de las acciones formativas de carácter profesionalizante, cada itinerario incluye la realización de prácticas no laborales en empresas, como un medio de acercamiento a un entorno laboral real. Así, un total de 32 personas participantes finalizaron con éxito todo el proceso, cuya duración fue de 80 horas.

El pasado año, un total de 1.558 personas participaron en el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Tenerife, que presenta dos líneas de acción. Por un lado, 916 personas fueron atendidas a través del proyecto insular en red 'Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes', mientras que otras 642 participaron en distintos Itinerarios de Inserción Sociolaboral. Del total de participantes acompañados, 587 personas recibieron formación profesional y/o complementaria y un total de 443 (el 28%) lograron la inserción.

No obstante, las acciones para la mejora de la empleabilidad son un eje transversal de todos los programas y proyectos de la entidad, entendiendo que "el acceso al empleo es un elemento fundamental para la integración personal y familiar de las personas".