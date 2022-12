Jesús Pérez: «Hablar del suicidio es prevenir el suicidio»

Los datos que publicaba el Instituto Nacional de Estadística la semana pasada lo dejaban claro: el suicidio es uno de los principales problemas de salud pública de la sociedad. Aunque se intente tapar. Aunque el tema, por miedo, se disfrace de tabú. 230 muertes del año 2021 en Canarias fueron de personas que decidieron quitarse la vida. Esto convierte a las Islas en la tercera comunidad de España con la tasa de suicidios más alta.

Antes de que estas cifras vieran la luz, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (COF Las Palmas) ya estaba manos a la obra para hacer frente a esta realidad: desde el 11 de noviembre hasta el 15 de diciembre de este año, han ofrecido un curso de formación en prevención del suicidio para farmacéuticos. ¿Por qué es importante que estos profesionales sanitarios estén formados en prevenir las muertes por suicidio? Tal y como indica Loreto Gómez, presidenta del COF Las Palmas, es importante "aprovechar la situación estratégica de las farmacias y que seamos nosotros también los que nos formemos, porque podemos ser los detectores, más fácilmente que enfermeros o médicos de atención primaria".

Los y las farmacéuticos son profesionales que se encuentran en primera línea en el trato con sus pacientes: en España hay una red de más de 22.000 farmacias a las que acuden clientes con regularidad, clientes que también son pacientes y que los profesionales sanitarios que trabajan en estos establecimientos tratan de una forma cercana y cotidiana. En palabras de Gómez, las farmacias son "el referente sanitario más cercano a la sociedad".

"La gente habla con nosotros con muchísima confianza, conocemos a nuestros pacientes, podemos seguirles la pista, sabemos cuándo tienen que venir a por la medicación, si hace tiempo que no vienen", añade la presidenta del COF Las Palmas haciendo referencia a la relación que se establece entre los farmacéuticos y sus pacientes. Por ello, con la adecuada formación, estos profesionales pueden ser una pieza clave en el proceso de prevención de un problema que causa más muertes al año que los accidentes de tráfico.

Combatir mitos

Jesús Antonio Pérez Jiménez es uno de los farmacéuticos que asistió al curso impartido por la Fundación Española para la Prevención del Suicidio (FSME), una formación de 30 horas repartidas a lo largo de un mes y medio de la que salió con una nueva visión de este tema del que todavía no se habla lo suficiente. "Tenemos muchas ideas preconcebidas como que, por ejemplo, el suicida es un cobarde o un valiente. Eso es un mito típico que todo el mundo tiene en la cabeza. Al final no se trata de ser un cobarde o un valiente, se trata de que estas personas tienen desesperanza y la salida suya es la muerte, quitarse la vida", explica el farmacéutico.

Además de derribar mitos, la programación de este curso también se ha centrado en ofrecer a los farmacéuticos y farmacéuticas las claves para identificar posibles conductas suicidas y las medidas que deben tomar en caso de que estas sean detectadas. Y no solo eso: también se ha hecho hincapié en la importancia de acompañar a "los supervivientes", es decir, a aquellos familiares o allegados de una persona que ha decidido terminar con su vida y que tienen que continuar con la suya.

"Lo primero que tiene que hacer el farmacéutico es escuchar al paciente", señala Pérez Jiménez. Es en esta escucha dónde el profesional sanitario puede detectar los primeros indicios, que tal y como indica el farmacéutico pueden ser de comportamiento o verbales.

Entre las señales de comportamiento, están "por ejemplo, un cambio de humor repentino. Una persona que igual es reservada en su vida cotidiana, si de repente manifiesta una alegría extrema puede resultar extraño". Y, entre los indicios verbales, hay determinadas frases que pueden resultar claves, tal y como señala Pérez Jiménez: "mi vida no tiene sentido" o "incluso despedirse de gente íntima con, por ejemplo, gracias por todo lo que me has dado en la vida". Todas ellas señales de alerta que deben llevar a intervenir y comprobar si hay algún tipo de conducta suicida.

¿Cómo intervenir?

A la hora de intervenir cuando ya ha habido alguna señal que ha hecho que se enciendan las alarmas, Pérez Jiménez ha destacado varios pilares clave: el primero es el de estar ahí, ofrecer apoyo y recordarle a la persona que lo necesita que no dude en contarle a sus familiares y allegados cómo se siente; el segundo es el número de teléfono 024, que ofrece atención a aquellas personas que estén pensando en quitarse la vida; y, el tercero, una comunicación fluida entre farmacéuticos y profesionales de atención primaria, para que estos primeros puedan avisar a los segundos de que uno de sus pacientes tiene determinadas conductas a las que hay que prestar atención.

"Nosotros siempre pedimos más comunicación, una comunicación más fluida con los profesionales de atención primaria", explica Pérez Jiménez. "Como farmacéutico, lo que haría sería derivarlo al número de teléfono o, en el caso de tener una comunicación fluida con su médico o profesional de atención primaria, poder manifestarle que esta persona tiene una conducta o una tendencia suicida", añade.

Hablar es lo más importante

Además de todas estas medidas, Pérez Jiménez ha querido dejar claro que, sobre todo, lo más importante es poner el tema del suicidio en el foco mediático, no tener miedo a pronunciar la palabra. "Lo prioritario de todo es que hablar de suicidio previene el suicidio. Hay que hablar y a los medios hay que pedirles que hablen de ello. Porque, si no se habla de ello, lo que puede pasar es que la persona que esté pasando por estas situaciones se retrotraiga más y entonces no cuente con gente que le apoya, con familiares y con los profesionales de atención primaria o, en nuestro caso, con los farmacéuticos. Hablar del suicidio es prevenir el suicidio", concluye el Pérez Jiménez.