“Hola, Mi nombre es Armando Roque Rodríguez tengo 74 años, y vivo en Las Palmas de Gran Canaria pero en la calle.”, así comienza una publicación que se ha vuelto viral en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

“Desde cerca de un año vivo prácticamente en la estación de San Telmo. Ahí es donde me aseo y duermo ,tengo una pensión de 490€ en la cual lo utilizo para vestir y comer ,padezco de una enfermedad llamada flebitis (inflamación de las paredes venosas )donde me afecta a las piernas.”, continúa le mensaje.

“He ido varias veces al hospital para tratarme y pedir ayuda pero no me la dan ,he ido a pedir ayuda también a mi centro ambulatorio a los asistente sociales , al Cabido de Gran Canaria he inclusive me han venido a visitar a la estación pero no he recibido respuesta ninguna. Lo único que pido es un lugar donde quedarme y vivir dignamente. Solo pido que alguien me ayude no soporto más está situación. Gracias y páselo por favor”, finaliza esta publicación que busca la colaboración ciudadana en estos tiempos navideños donde se promulga, más que nunca, la solidaridad

Cáritas ayuda a 2.183 personas

Cáritas ayuda a 2.183 personas en Canarias que sufren una situación de sin hogar. La crisis económica desencadenada en los últimos meses, tras dos años de pandemia, sigue golpeando a los más débiles en Canarias llevando a los más vulnerables a una situación más crítica aún. En el primer semestre del año el área de Vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias ha dado respuesta a 2.183 personas en situación de sin hogar que han contado con el acompañamiento desde las acogidas parroquiales de toda la provincia de Las Palmas.

Si se tiene en cuenta los hogares afectados por problemas de vivienda estos casi se han triplicado en los últimos cuatro años pasando de 923 hogares atendidos en 2018 a los 1.966 del primer semestre de este año. Esto supone, según los datos de Cáritas Diocesana, un incremento del 113% en cuatro años. Un dato que revela el galopante problema que supone en Canarias la exclusión residencial y que arroja a las familias a un círculo del que es difícil salir.

Justo antes del estallido de la pandemia de la Covid-19 Cáritas Diocesana de Canarias atendió en seis meses a 670 personas en situación de sin hogar. Con la crisis sanitaria los afectados aumentaron pasando a 886 en el primer semestre de 2020 y escalando hasta los 1.759 en el primer semestre del pasado año.

En un año el número de personas atendidas por el área creció en 207 personas, según el informe de resumen del área de vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias.

Esta área de la ONG ofrece apoyo para hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada, asequible y segura fortaleciendo la red social, laboral, familiar y comunitaria de personas y familias en situación de exclusión residencial.

En los seis primeros meses del año las personas atendidas en el área de vivienda representan más del 30% de las atenciones totales realizadas y el informe de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) reporta que la exclusión de la vivienda afecta al 30,7% de los hogares de las Islas.