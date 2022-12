Los resultados de Euromillones de este martes 27 de diciembre vinieron cargados de dinero. Un jugador se ha convertido en millonario de la noche a la mañana gracias al código de El Millón, que cada martes y viernes reparte 1.000.000 euros entre los participantes del sorteo en España. La suerte no para de correr y si no te has llevado ningún premio con la Lotería de Navidad 2022 siguen habiendo multitud de oportunidades en Loterías y Apuestas del Estado.

De hecho, Euromillones ha repartido hoy martes su bote a un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en Portugal, cuyo dueño se lleva nada menos que 26.956.990,00 euros. En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El Millón del Euromillones toca en Canarias Además, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 67.475 de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), situado en Agustín de Bethencourt, 5. ¿Cómo jugar al Euromillones? El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París. Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.