El día de Reyes, una de las fechas más queridas para pequeños y adultos, está cada vez más cerca, por lo que quedan pocos días para llevar a cabo la misión de buscar aquello que se piensa obsequiar a familiares y grupos de amigos. Esto no siempre es tarea sencilla y requiere el esfuerzo de buscar entre las diferentes opciones que existen en el mercado. Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico en el que han proliferado los dispositivos electrónicos con todo tipo de utilidades. Por este motivo, regalar un móvil, una tableta, un ordenador, un wearable y otro tipo de aparatos se ha convertido en algo muy habitual. No obstante, aunque normalmente pensamos que regalar productos tecnológicos es sinónimo de acierto, no siempre es así, ya que si no se elige adecuadamente el obsequio puede ser un fracaso. Especialistas en el desarrollo de productos de electrónica de consumo, recomienda seis consejos fáciles de llevar a cabo para elegir qué regalos escoger según edades, gustos, aficiones..., y acertar con los seres queridos.

Originalidad Los regalos no tienen por qué ser extravagantes para ser igualmente considerados y apreciados. Piensa en lo que realmente necesita tu amigo o familiar quizá no sea algo tan vanguardista. La originalidad, es a veces ser práctico. Por ejemplo, unos auriculares Bluetooth, en forma de diadema con 26 horas de autonomía y la capacidad de sincronizarse a dos aparatos de forma simultánea, le pueden ayudar en sus tareas cotidianas, ya sea escuchando música o durante la jornada de trabajo. Mayores A la hora de hacer un regalo a las personas mayores, una buena idea puede ser un teléfono móvil para mantener el contacto con ellos. Pero siempre teniendo en cuenta sus necesidades: botones e iconos de la pantalla extragrandes, compatibilidad con audífonos, atajos para llamar a los contactos de confianza, así como otras funcionalidades que faciliten su usabilidad. Existen teléfonos móviles que se adecúan a este perfil de usuario sénior, con teclas y números grandes, y funciones como volumen de timbre extraalto de 102 decibelios, perfecto para personas con problemas de audición, así como la compatibilidad con todos los audífonos del mercado. O, incluso, este tipo de teléfonos móviles incluyen un botón SOS para llamar a familiares o a números de emergencia en caso de cualquier problema. Además, esta gama de teléfonos móviles incluye una serie de funciones especiales, como la configuración remota desde el teléfono de otra persona, timbre inteligente para subir el volumen en caso de que el usuario no coja el teléfono o notificaciones inteligentes a contactos de confianza si el teléfono móvil detecta una falta de actividad por parte del usuario sénior. Sostenibilidad Una de las principales preocupaciones de los españoles durante 2022 ha sido la importancia por cuidar el medio ambiente, así como el gasto energético en el hogar. Contar con un sistema climático sencillo de manejar, que regule la temperatura de cada habitación, no solo supone un ahorro para los bolsillos de las familias, sino que además vela por la sostenibilidad del planeta. Así, las válvulas inteligentes permiten poner cada habitación a una temperatura diferente. Estas se pueden gestionar desde una aplicación móvil, activándolas o desactivándolas cuando queramos, o cambiando la temperatura objetivo desde cualquier lugar a través de nuestro smartphone o tableta. Un regalo práctico y original con el que obsequiar a los seres queridos. Experiencia Una manera de ofrecer un dispositivo que brinde un sinfín de posibilidades son las tabletas, que combinan lo mejor de dos tecnologías: las capacidades tecnológicas de un ordenador y la portabilidad de un dispositivo móvil. Las tabletas pueden utilizarse para ver las películas y series preferidas, jugar a videojuegos o, en tareas laborales, llevar «tu entorno de trabajo digital» contigo. Así, dentro de las opciones de tabletas, existen dispositivos con pantalla IPS de 10,35”, perfectas para el entretenimiento audiovisual, que además pueden incluir un lápiz inteligente que facilita la interacción con las tareas más creativas o profesionales del usuario. De esta manera, permite tomar notas, realizar anotaciones o hacer esquemas, a la vez que funciona como un cuaderno digital en el que dibujar. Menores Si el destinatario es un niño, el regalo tecológico tiene que divertir y educar. Los niños han crecido con las últimas tecnologías, es algo que les fascina y les divierte. En este caso, regalar unos altavoces portátiles bluetooth con los que llevar la música a cualquier parte y de forma segura, gracias a su resistencia al agua y su gran autonomía de 20 horas, es una gran opción que siempre agradecerán y a la que sacarán el máximo partido posible. Además, una buena manera de educarles en la forma de utilizar la tecnología es mediante tabletas especialmente concebidas para niños, con diseños divertidos y resistentes a golpes, que ofrecen un rendimiento fluido y son compatibles con Google Family Link, para así controlar y filtrar aquellos contenidos o apps que no deben utilizar los más pequeños del hogar. Personalizar Busca regalos que se adadpten a las aficiones de cada persona es clave para acertar. Puede parecer una obviedad, pero, a veces, recurrimos a regalos que está de moda estas navidades sin pararnos a pensar en si son adecuados o no para esa persona. Si no quieres que tu regalo acabe cogiendo polvo en el desván, nada mejor que centrarse en hacer regalos de acuerdo a sus aficiones. ¿Le gusta practicar deporte? Qué mejor que unos auriculares con protección IPX7, bluetooh 5.0 y control táctil para escuchar la música que desee mientras practica deporte. ¿O es un apasionado a la lectura? Los e-readers ofrecen la posibilidad de tener toda una biblioteca en un solo dispositivo. Además, ya ofrecen una respuesta única en la calidad de visualización del texto, simulando la calidad del papel, así como la ventaja añadida de tener retroiluminación para poder leer en lugares con poca luz.