Fernando Fraile: «En 2022 atendimos el doble de nuevos casos que el año anterior»

¿Cuántas intervenciones realizaron en la asociación en el transcurso del pasado 2022?

Atendimos 2.300 nuevos casos, con un total de 4.300 intervenciones entre asistencia psicológica y social. Estas cifras representan el doble que las registradas en 2021, pues ese año tuvimos 1.150 nuevos casos. Esto se debe a que en 2022 desaparecieron muchas restricciones y también abrimos nuevas sedes. De hecho, inauguramos la de Lanzarote, la de Gáldar y la del cruce de Arinaga. Para este año estimamos un incremento de un 20% en el número de nuevos pacientes. Nuestra previsión ahora es abrir una sede en Agaete, otra en Mogán e incorporar a una fisioterapeuta a nuestro equipo, ya que es una figura esencial para nuestros pacientes, especialmente para las mujeres afectadas por el cáncer de mama.

¿Cómo valora el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus en la detección del cáncer y el tratamiento de los pacientes oncológicos?

Sin duda, ha tenido una afectación muy fuerte. Ya en 2021 hicimos un estudio sobre cómo estaba afectando el covid a los pacientes con cáncer. En aquel momento se hizo un informe y, lo que empezó pareciendo algo increíble, ya está siendo admitido por las instituciones sanitarias y las asociaciones de pacientes. Lo cierto es que más del 20% de las personas con cáncer no han sido diagnosticadas por culpa de la crisis sanitaria. Esto es algo muy grave y ya en 2022 fue incrementando poco a poco la cifra de afectados. Hay que tener en cuenta que el retraso en la detección se traduce en que las enfermedades sean diagnosticadas en estadios más avanzados. Cabe recordar que muchos pacientes no pasaban de las consultas telefónicas en los centros de Atención Primaria, lo que dificultó el diagnóstico y el paso a la asistencia hospitalaria. Sin embargo, también hubo problemas con la atención a las personas ya diagnosticadas, pues las consultas con los especialistas en ocasiones se demoraban meses. Para tratar los casos urgentes o dar continuidad a los tratamientos, en cambio, el esfuerzo que se hizo fue mucho mayor.

¿Cree que tras el fin de la fase aguda de la pandemia se le está prestando al cáncer toda la atención que necesita?

Creo que no. Es cierto que se están haciendo esfuerzos importantes y, en la provincia que tengo el honor de representar, ya se está resolviendo el problema relacionado con la falta de oncólogos en los hospitales, pero aún hay mucho que hacer. Ahora bien, donde creo que hay que incidir más es en el ámbito de la Atención Primaria, porque es la clave del buen funcionamiento del sistema a la hora de dar el primer paso de forma correcta y rápida. También hay un déficit importante en materia de prevención. Se están haciendo los cribados de cáncer de colon, mama y cérvix, pero estamos preocupados porque el primero no sigue el ritmo que debería. Tan es así, que la mitad de la población diana está siendo llamada para participar en el cribado, y solo el 50% acude.

"El cribado de cáncer de colon no tiene la publicidad adecuada por parte de la administración"

El cribado de cáncer de mama tiene una elevada tasa de participación. ¿Por qué cree que el de colon tiene una respuesta tan reducida?

Creo que esto se debe, en parte, a que el cribado de cáncer de mama se lleva realizando desde hace muchos años y las mujeres de determinada edad han interiorizado que tienen que hacerse mamografías. El de colon es más novedoso, pero considero que el problema está en que no tiene la publicidad ni el plan de comunicación adecuados por parte de la administración.

El 2021, la AECC cambió su plan estratégico y decidió centrarse en la lucha contra las desigualdades frente al cáncer. ¿Cómo se está trabajando para satisfacer esta meta?

Nuestros planes estratégicos tienen una vigencia de cuatro años. Estamos haciendo muchos esfuerzos para luchar contra las desigualdades, porque no podemos permitir que las personas no seamos iguales frente al cáncer. Lamentablemente, la inequidad existe y se observan claras diferencias en función del municipio de residencia de los pacientes y la situación económica y social de cada uno. Y es que cuantos menos recursos, menos posibilidades existen para luchar contra las enfermedades oncológicas. Aquí es, precisamente, donde entramos nosotros para aportar nuestros medios y que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Para eso partimos de tres pilares: la prevención, la atención al paciente y el acceso a los resultados de las investigaciones. El primero engloba tanto las charlas que impartimos a los niños en los colegios como las demandas que realizamos a las administraciones, mientras que el segundo pretende cubrir todas las necesidades clínicas y emocionales de los pacientes. El tercero, en cambio, tiene que ver con los avances científicos. Somos la institución privada que más recursos destina a la investigación. En 2022 invertimos 24 millones de euros, de los cuales la AECC en Las Palmas aportó 221.000 euros. No obstante la inequidad también está presente a la hora de acceder a los ensayos clínicos y de investigar las propias enfermedades.

La investigación es clave para avanzar en el manejo de cualquier enfermedad. A su juicio, ¿cuáles son las patologías oncológicas que necesitan contar con más avances científicos?

Todas lo necesitan. Unas tienen un gran volumen de afectados y, por tanto, hay que seguir investigando para conseguir más avances, pero luego hay otras que afectan a menos gente y que son tremendamente dañinas. Estas últimas requieren un impulso importante, ya que, precisamente, son los propios laboratorios los que destinan menos recursos económicos porque afectan a pocas personas.

¿Qué retos se marcan para este nuevo año?

Básicamente, seguir creciendo, potenciar la atención domiciliaria y continuar luchando contra la inequidad. En la provincia de Las Palmas se constatan cada año unos 6.000 nuevos casos de cáncer y somos conscientes de que el número de personas que atendemos es bajo en relación con el total de afectados. En este sentido, hay que señalar que el cáncer se acumula, ya que muchas personas pasan años luchando contra la enfermedad que sufren. Ahora mismo, tenemos en nuestra plantilla a 25 profesionales, siendo la mayoría psicólogos y trabajadores sociales. Además, contamos con 350 voluntarios. Gracias a las aportaciones de los casi 12.000 socios que tenemos en la provincia hemos ido creciendo y podemos pensar en planes de futuro.

El cáncer de pulmón es el que más muertes provoca en Canarias. Se sabe que el tabaco es la principal sustancia que favorece su desarrollo. Ahora bien, ¿cree que la sociedad está lo suficientemente concienciada en este aspecto?

Muchas personas sí, pero otras no. Nosotros seguimos adelante con nuestra campaña de espacios sin humo y creo que hemos dado grandes pasos. Hemos propuesto que el parque San Telmo sea una zona libre de humo y hemos logrado que muchos bares prohiban fumar en sus terrazas. Está demostrado que el 90% de los casos de cáncer de pulmón están asociados al tabaquismo, por lo que tenemos que conseguir entre todos que de una vez por todas se deje de fumar.