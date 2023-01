Hace más de un mes Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, tenía que presentarse en prisión. La justicia lo condenó a casi seis años de prisión acusado de ser el responsable de seis delitos de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, contra su esposa e hijos.

"Ese hombre se está riendo de todo el mundo, es una vergüenza. Estamos ante un prófugo que sigue humillándome y maltratándome desde la distancia. Lo único que me aliviaría ahora mismo es que le encuentren y le detengan. Que me llamaran para decirme que le han descubierto y que está en manos de las autoridades. Eso es lo que yo necesito. Mi tranquilidad absoluta llegará cuando esa persona esté en manos de la justicia. Mientras eso no pase, no podré estar tranquila al cien por cien", ha manifestado Fayna Bethencourt a una entrevista concedida a Pronto.

La canaria manifiesta estar tranquila ante la posibilidad de encontrárselo al salir de su casa.

“No creo que lo vea en disposición de viajar a la Isla. Lo único que temo es que pase el tiempo y no se encuentre a este individuo y que todo el mundo pierda el interés por buscarle”, manifiesta.

Sobre que no se le haya detenido todavía, a pesar de saber por donde se encuentra reconoce que “es una frustración terrible, y un agotamiento mental total. Están siendo unos días muy intensos. Han dicho que mi caso no es prioritario, y soy consciente de que soy una ciudadana de a pie que ha sufrido malos tratos y que ve cómo su maltratador sigue suelto. Y encima se permite el lujo de seguir torturándome, mintiendo en entrevistas, colgando vídeos de cuando estábamos bien, subiendo cosas sin sentido a las redes sociales. Es surrealista. Una locura”.

Sigue en búsqueda y captura Carlos 'El Yoyas', maltratador condenado a casi 6 años de cárcel. Hay que cerrar a este monstruo YA #APOYOROCIO14D #yoveosálvame pic.twitter.com/OhwFlRvcIK — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 14, 2022

Fayna recuerda que mientras convivió con el Yoyas no se dio cuenta de que era víctima de violencia machista. "Estaba totalmente ciega, me maltrataba y yo no lo veía, es como si no lo reconociera, me costaba abrir los ojos a la realidad. Ahora cuelga hasta mensajes de índole sexual que nos enviábamos. Es otro intento de humillarme, de decir “mira qué p*ta es”. El pasado 14 de julio denuncié todo esto, y todavía estoy esperando una respuesta y, mientras, él sigue subiendo ese tipo de contenido a las redes", se lamenta.

Sobre que opinan los hijos de su padre dice que los dos no son unos niños. “ Mi hija cumple 16 años el mes que viene, y mi hijo tiene 13. Se enteran de todo”, afirma. “Han vivido todo aquel proceso de malos tratos, les duele mucho, no lo comprendían y, como yo, se preguntan que dónde está la justicia. Ellos creen que su padre debería estar en la cárcel. Es duro reconocerlo, pero es así. Mis hijos me ven mal, porque es una situación desagradable, de total incomprensión. Y no lo están pasando bien. Pero yo intento mantenerles alejados de esta situación, para que tengan una vida normal.”, sentencia.