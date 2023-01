Pepe Dámaso y Yolanda Soler unen su arte para rendir homenaje a la flora canaria

Almendro, aromo o mimosa, retama, adelfas, jacaranda, flamboyán, magnolio, higuera, garoé, sterlitzias, filodendro y pino. Endemismos canarios que representan, por ese orden, cada mes del 2023 a través de la pintura de Pepe Dámaso y la poesía de Yolanda Soler Onís. Ambos han unido su talento para rendir homenaje a la flora del Archipiélago, plasmando y complementando su arte en el calendario Botania, presentado ayer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por sus autores, acompañados por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el rector Lluis Serra Majem.

Botania, editado por Antonio I. Hernández, es fruto del encuentro entre Pepe Dámaso y Yolanda Solís bajo los laureles de indias del parque Santa Catalina en la capital grancanaria en 1989. El proyecto, que nació con vocación de calendario, fue terminado en 1993 y, tras 30 años «en el cajón», ahora ha visto la luz de la mano de la ULPGC y el Gobierno de Canarias, en forma de celebración por el 89 cumpleaños de Pepe Dámaso, con la colaboración de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Moya, Pájara e Icod de los Vinos, y de las navieras Armas y Transmediterránea.

«Es un proyecto que nació en el año 89 cuando Pepe y yo nos encontrábamos bajo la sombra de los laureles de India del parque Santa Catalina. Se me ocurrió empezar a hacer unos poemas que fueran un homenaje a Canarias, con plantas y flores de todas las Islas. Fuimos eligiéndolas ambos y, en mi caso, son poemas de amor, de pérdida, poemas escritos con un concepto literario de la isla, breves, cerrados sobre si mismos, donde hay mucho límite, mucho horizonte y mucha despedida», indicó la escritora Yolanda Soler, titulada en Filología por la ULPGC y actualmente directora del Instituto Cervantes en Beirut (Líbano).

Como anécdota, Yolanda Soler Onís destacó que, cuando terminaron el calendario en el año 93, propusieron su edición a una institución, pero recibieron una negativa como respuesta. «Como vamos a regalar a nuestros clientes un calendario de flores, nos dijeron. Afortunadamente los tiempos han cambiado y las cosas llegan cuando tienen que llegar, y podemos celebrarlo hoy con otra sensibilidad, con otro concepto de Canarias, de la sostenibilidad, de una visión de conjunto, de futuro, de otra mirada», concluyó la escritora.

Pepe Dámaso, por su parte, señaló su satisfacción por presentar el almanaque en la Universidad de Las Palmas de GranCanaria, a la que se siente muy unido, de la que es Honoris Causa, y a la que ha aportado grandes obras como el mural del Auditorio de la ULPGC o el retrato del exrector Manuel Lobo. «El mundo que viene, si no es con el humanismo, el amor del otro y con la cultura, se vendrá abajo. En este acto me conmueve ver a tantos amigos. Yo soy archipielágico, soy de Agaete donde nací, soy de Las Palmas de GranCanaria donde vivo y quiero mucho, pero soy de las siete islas canarias».

El artista apuntó la ilusión y el cariño que puso en el desarrollo de Botania, -«lo que me gusta del almanaque es el título, de hecho insistí mucho para que no se llamara botánica»-, realizado hace 30 años, durante una etapa de «mucho refinamiento», y confesó que dicha iniciativa se llevó a cabo al tener como compañera de viaje a Yolanda Soler, «sin ella, yo no hubiera hecho el almanaque».

El presidente del Gobierno de Canarias lamentó que Botania haya estado 30 años «en un cajón» y aplaudió que «por fin ve la luz» con una primera edición de 4.000 ejemplares que contribuirán a conocer la flora de Canarias a través de la luz y del color de Pepe Dámaso y de los poemas de Yolanda Soler. «Siempre hay tiempo para el arte, la literatura y la pintura nos engrandece como seres humanos, nos hace imaginar mundos mejores, embellecer la propia naturaleza como hace Pepe con sus cuadros y también embellece la literatura con la poesía de Yolanda».

Torres añadió la importancia de dar a conocer, a través de este calendario, la flora de Canarias y la cultura, en los centros educativos. «Este almanaque seguro que nos va a traer grandes momentos mientras vemos avanzar amablemente el paso del tiempo».

Lluis Serra Majem hizo referencia al lema de la Universidad de Cambridge en Reino Unido -«Aquí resplandece la luz del saber servida en las copas sagradas que son los libros»-, para definir la contribución de Pepe Dámaso a la ULPGC. «Podría decirse, de no ser por la sucesión temporal de los hechos, que la inspiración de este lema surgiera de la mente de Pepe Dámaso y, si no, al menos podemos afirmar que lo comparte», apuntó el rector de la ULPGCen referencia al friso del Paraninfo realizado por el artista grancanario en el que representa la sabiduría y el conocimiento a través de los libros. «Cada vez que el Paraninfo acoge un acto, los libros de Pepe Dámaso nos acogen y nos recuerdan nuestras ilusiones y anhelos. Esa obra alegre y colorida que testimonia que los libros y la lectura, olvidada a veces por nuestros jóvenes, han sido y son el eje central del conocimiento en la cultura occidental».

Serra agradeció a Dámaso la relación y el cariño que mantiene con la ULPGC. «Pepe Dámaso siempre acompaña a esta Universidad, su universidad y siempre con la sabiduría de su extraordinaria obra y de su entrega incondicional y vocacional al arte, a la belleza y a la trascendencia».

El acto de presentación de Botania culminó con la lectura, por parte de Yolanda Soler Onís, de uno de sus poemas, Pino, que, en el calendario representa al mes de diciembre y que tiene un significado especial para la autora:

«Si digo deseo, un pinar ciñe tu cabeza,/ aquel que tantas veces incendiado/retiene la caricia./ Tus manos adivinas./ Si repito pinar, un sueño de agujas verdes/ trenza el monte/ en llamas/ un oculto deseo/ se agita/ y me desvela».