Jasmina García: "Hay que visibilizar la violencia intragénero para prevenirla"

¿Cómo surge la idea de su poemario ‘12+1 . Visibiliando lo invisible’?

Hace como un año y medio empecé con esta idea en la cabeza a raíz de ir viendo, porque soy psicóloga y educadora social, y escuchando historias de personas que tienen relaciones de pareja con personas del mismo género y que no contaban con una respuesta. Están muy invisibilizados. Era algo silenciado y, a partir de ahí, entre una cosa y la otra, fui escribiendo sobre esto porque es muy novedoso. No hay nada escrito al respecto, al menos en formato poemario ni nivel nacional ni en Canarias. Si hay un libro que escribió un chico en la Península. Surgió un poco por ahí de esos relatos y vivencias y lo transformé a un lenguaje cercano y que a través de las ilustraciones impactase en cualquier persona que quiera verlo. Vale para cualquier tipo de relación de pareja, pero estas personas concretamente están invisibilizadas y pueden reconocerse y tener un lugar al que acudir, y espero que en un futuro no muy lejano las leyes legislen sobre este tema. El tratamiento que se les da es el de violencia doméstica, y no es lo mismo que surja un problema con un vecino que con una pareja o una expareja.

¿Qué ha sido lo más complicado del proceso?

La parte más potente fue cómo visibilizarlo no de forma cruenta sino que tuviese un lenguaje fácil y que llegue de una manera sutil. Que cuando vean las ilustraciones, por ejemplo, puedan ver cosas que no se esperan. La gente puede creer que va a ver un moretón o un insulto, pero no es así, es muy sutil. Es algo de lo que se habla poco incluso en la violencia de género que es ese machaque que va surgiendo, esas promesas que nunca se terminan cumpliendo o esas oportunidades. Quizás esa es la parte más difícil, pero a mí se me da muy bien que es hablar desde lo sutil, desde la parte más inconsciente del trabajo que hago y las personas no se dan cuenta.

Que vaya goteando el relato.

Que lo pueda ver tanto una persona mayor como un joven. Al final por la experiencia que tengo, incluso cuando hablamos de temas de salud, esto se queda. De hecho, por eso es tan complicado cuando se da la violencia psicológica, los efectos que tiene y las consecuencias son más devastadoras a veces que la parte física, aunque depende de cada caso.

Cuando se da la violencia psicológica, los efectos que tiene y las consecuencias son más devastadoras

¿Cómo definiría su obra?

Es un recorrido de una historia entre dos mujeres que tienen una relación de pareja donde surge la violencia y cómo se fue dando desde el principio toda es parte de la ilusión, de como empieza la relación pero comienzan a haber cosas que ya huelen mal. Son signos de alarma. Cuando la persona lo lee se da cuenta de que por ahí tiene que tener cuidado. Después empieza a complicarse la historia hasta que esa persona decide salir y renacer. Es una oda a la resiliencia. Se puede salir, por supuesto, y aunque hayan secuelas se van trabajando y se puede liberar de esa situación y ayudar a otras para que esto no se siga dando.

Porque la violencia psicológica es muy difícil de detectar

La violencia psicológica es muy sutil y va in crescendo. Puede empezar por un mal gesto, una mala acción o terminar la persona tirando cosas, depende de la persona violenta y de la víctima en que situación queda todo. La víctima puede ser alguien con un montón de fortalezas y una autoestima tremenda que de repente se queda anulada. No siempre significa que la otra persona sea débil, eso no tiene nada que ver. Normalmente suelen ser sujetos muy apagados que ven a alguien que brillar, se intentan alimentar de ellas y apagan a la víctima. También se habla de salud en uno de los poemas, del insomnio y de los síntomas que empieza a pasar la persona que sufre esa violencia.

Suelen ser sujetos muy apagados que ven a alguien que brillar, se intentan alimentar de ellas y apagan a la víctima

¿Cree necesario legislar para evitar la violencia intragénero?

Creo que todos los colectivos que convivimos en la sociedad tenemos que estar visibilizados y respaldados, pero nunca jamás puede ser quitando valor a otras que ya están y que funcionan. Esto es un problema y no está funcionando, por eso mi misión de visibilizarla, prevenirla e intervenir que tengo con las personas que es lo que más me importa. De legislar se tiene que encargar quien le toca. Me ocupo de lo devastador, que si se encargaran los que se tienen que hacerlo podría dedicarme a otra cosa, que también las hay y son bonitas como el desarrollo personal.

Pero sigue siendo un estigma

Trabajo con parejas en terapia y siempre digo que estas se construyen. Si hay que ir cuando se inicia una relación, porque hay cosas que no terminamos de ver, no es plausible que vengan después de un montón de tiempo con una relación que no hay por donde cogerla. Por lo general la gente desecha, pero se puede prevenir y construir. El psicólogo también está para promocionar la salud.

¿Qué más labores desarrolla?

Hago talleres para trabajar la dependencia emocional y la codependencia, que no es sana. Un poco para, como escribo en el poemario, dar respuesta como psicóloga y educadora. Hago talleres donde la gente se apunta y puede descubrir las red flags y también las banderas verdes. Es importante conocer nuestras potencialidades que nos protegen ante la violencia. Hago talleres de muchos tipos pero este concretamente interesa mucho a la gente y se da caña a cómo nos relacionamos en el entorno laboral, familiar, en pareja o amistades. En general hay mucha violencia. Todo lo que son las relaciones líquidas, generar una respuesta a eso y mi manera es prevenir e intervenir no solo con personas que están dañadas sino también con las que no quieren pasar por ello. Me encuentro tanto hombres que están con hombres, mujeres que están con mujeres o parejas de hombres y mujeres. También con relaciones abiertas o de poliamor. Los problemas son los mismos, vienen de un sistema patriarcal y de una forma de gestionar interna y externamente que no es la adecuada.