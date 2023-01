Sigue en búsqueda y captura Carlos Navarro 'El Yoyas'. Después de dos meses huído de la justicia, se han desvelado nuevos audios del exmarido de Fayna Bethencourt que aún no ha sido capturado tras darse a la fuga al ser condenado a cinco años y ocho meses por un delito de maltrato continuado hacia su mujer y sus dos hijos.

Han salido a la luz nuevos audios del exparticipante de ‘Gran Hermano’ en donde habla con su suegro. “Yo con tu hija he podido tener un par de errores. Yo he tenido un momento muy malo en mi vida. Tu hija no ha sabido entenderme”, afirma.

En otro audio en el que se parece dirigirse a su hija, deja caer que Fayna es la culpable de la ruptura: “Ha llegado con tres tíos y cuatro tíos al mismo tiempo. Yo solo contra cuatro comemierdas. Ya puede venir él (la actual pareja de Fayna) con sus putos amigos, que los voy a reventar e él y a sus amiguitos. ¡Lo rajo de arriba abajo! Tu padre ha salido de la jungla, hija mía… ¡Lo reviento! ¡Lo mato! ¡Lo mato con mis putas manos!”, asevera.

El propio Navarro se ha justificado sobre las agresiones físicas cometidas a Fayna, madre de sus hijos, y confiesa que consume drogas desde hace tiempo: “Yo fumo porros y me suda la polla fumar porros, claro que sí… Para aguantar a esta señora durante los 16 años que la he aguantado. Y antes los fumaba para aguantar la puta vida que llevaba. Que yo he sido un tío que se ha tenido que buscar la vida desde que tenía 12 años”, llegó a decir según recoge la revista Semana.

“¿Y qué va a decir? ¿Qua a qué me dedico? ¿Al transporte de jamones? ¿Qué va a decir tu madre?”, añade El Yoyas.

“ Dos meses lleva siendo prófugo mi torturador”

La propia Fayna, a través de sus redes sociales, sigue pidiendo que se haga justicia y recuerda que Carlos Navarro ha logrado evadirse del cerco policial durante más de 60 días.

“Dos meses lleva siendo prófugo mi torturador. Sigo confiando en las fuerzas de ley y en que lo encontrarán. Mientras tanto él sigue encantado de la vida porque siente que les está ganando. Que nos está ganando a todos”, dice.

“Y le recuerdo a quien corresponda que si consigue seguir escondido hasta marzo del 2027 podrá salir de su agujero con sus delitos prescritos y será libre para coger un avión hacia cualquier lugar si así le viene en gana”, añade.

La última vez que Carlos Navarro ‘El Yoyas’ dio señales de vida fue cuando concedió una entrevista al diario ‘El Mundo’ mientras se ocultaba en un bosque, huido de la justicia.

"Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido", declaró 'El Yoyas' en este paraje al que el citado medio llegó tras horas dando vueltas con el coche. "Lo que más me duele es perder a mis hijos. Es la mayor condena que me ha podido pasar, ese amor que me han privado de darles y de recibir".

El exgranhermano, que vestía una camiseta con un mensaje contra la ley de violencia de género, criticó esta legislación y la tachó de "injusta e inconstitucional". "Ahora [estoy] escondiéndome como si fuese un criminal. No he hecho nada en mi vida para merecerme esto", se quejó.

Carlos Navarro destacó que no ha ido "a psicólogos ni psiquiatras" y no se ha medicado. "Durante una época, mi psicólogo fue el whisky y mi terapia el espejo, y eso me llevó a siniestrar dos coches en seis meses y que mi vida me importara una mierda", añadió. "Me encuentro emocional y económicamente en la ruina".