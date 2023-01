«A pesar de que denuncian, las mujeres no se sienten protegidas»

Un centenar de personas tomaron parte en la tarde de este martes, 10 de enero, en la concentración organizada por el Foro contra la Violencia de Género en la isla en la plaza de La Candelaria, en el centro de Santa Cruz de Tenerife, para denunciar el asesinato de una mujer el pasado domingo en el barrio de Armeñime, en el municipio de Adeje.

La portavoz de dicho colectivo, Elisa Pérez Rosales, asegura que "lo que queda claro es que el sistema no funciona", puesto que, "a pesar de que las mujeres denuncian, no se sienten protegidas, porque no lo están realmente". El Foro reclama que las políticas, las instituciones y los poderes públicos asuman responsabilidades.

Hayat y Mohamed se conocieron en 2013, se divorciaron en 2019 y volvieron a convivir en 2020

En opinión de esta organización, las actuaciones en materia de violencia de género "deben ser integrales y continuadas en el tiempo; no podemos hablar de acciones puntuales, porque, si lo que realmente queremos es una transformación social para hacer frente a la violencia machista, es necesario que esas políticas también sean evaluables".

Sin autocrítica

Para Pérez Rosales, hay que incidir en las intervenciones preventivas. Recordó que este tipo de violencia tiene muchas aristas, no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus hijos e hijas. "Y, ante estas circunstancias, estamos viendo que no hay autocrítica, cero, por parte de las instituciones", apuntó la portavoz del movimiento.

Además, señaló que "el Viogen (sistema de protección a las víctimas en el que participan la Policía Nacional, la Guardia Civil y algunas policías locales o autonómicas) no está funcionando; sabemos que las medidas de protección no están funcionando, pero, así todo, no hay una acción directa, unas políticas públicas de igualdad que sean coherentes con la necesidad del abordaje de la violencia machista".

Las participantes en la concentración recordaron que, en apenas 24 horas, cuatro mujeres fueron asesinadas en varios puntos de la Península y en Adeje.

Desprotección

En la lectura del manifiesto, el Foro planteó que este tipo de situaciones constituyen un problema "político, social, económico y cultural de primer orden". "El feminicidio de Armeñime refleja una desprotección de las mujeres que se repite con demasiada frecuencia", comentó una de las representantes a través del megáfono.

El manifiesto recordó que el presunto autor del crimen de Armeñime fue detenido por coacciones el 28 de diciembre, pero que la víctima "no quiso declarar contra él en el Juzgado", ante lo que la jueza "sobreseyó el caso, dejando en libertad al agresor sin imponerle medida cautelar alguna, dejando en total desprotección a la víctima, lo que llevó nuevamente a la crónica de una muerte anunciada".

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó ayer que la víctima del asesinato de Armeñime, Hayat, se acogió a su derecho a no prestar declaración contra el acusado, identificado como Mohamed. Ante la titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Arona, Hayat aseguró el 30 de diciembre que el hombre era su pareja sentimental. La mujer comentó que la relación entre ambos comenzó en el 2013, que se casaron y que tuvieron dos hijos.

La persona asesinada señaló ante la autoridad judicial que en el 2019 se divorció de Mohamed, pero que habían "retomado la relación como compañeros de piso" en marzo del 2020.

Sin amenazas ni coacciones

De hecho, según el TSJC, la mujer asesinada se acogió a su derecho a no prestar declaración contra el ahora investigado en base a la "relación sentimental" que tenía con el mismo. Y, cuando se le ofreció la posibilidad de solicitar una orden de protección, manifestó que no le interesaba la adopción de medida alguna, según la Oficina de Comunicación de la citada institución. También renunció a cuantas medidas penales o civiles le pudieran corresponder, a pesar de que la jueza se las ofreció. Y, según consta en la documentación sobre el caso, matizó que la renuncia la hizo "libre y voluntariamente, sin que mediara amenaza o coacción alguna".

Después de esta declaración, el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado. Este planteamiento contó con el apoyo del abogado de la denunciante y del letrado del denunciado.

Dejación de funciones

Para el Foro contra la Violencia de Género, ha existido «una dejación de funciones de una Justicia que infravalora y minimiza el riesgo de las mujeres; ello nos obliga a denunciar el sesgo patriarcal de la Justicia, la insuficiencia de los recursos existentes, la falta de un abordaje integral» o la carencia «de formación de los profesionales». Según dicho movimiento, la políticas se han diseñado más para paliar las consecuencias de este problema que para impulsar cambios en profundidad y actuar sobre las causas que las originan y perpetúan.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y la consejera de Igualdad, Noemí Santana, presidieron ayer el acto de rechazo y condena por el asesinato machista de Hayat, de 46 años, en la sede de Presidencia del Gobierno regional en Las Palmas de Gran Canaria. La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, presidió la concentración de repulsa en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife.

Con este último asesinato, ya son 102 los feminicidios por violencia de género confirmados en Canarias desde el año 2003, en el que se iniciara el cómputo oficial y de acuerdo a la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma Canaria que también contempla los asesinatos machistas fuera del ámbito de la pareja o expareja. Durante el acto se leyó el manifiesto de condena del Ejecutivo autónomo con el objetivo de tener presente el motivo de la lucha diaria contra la violencia machista y que «el silencio nunca más vuelva a ser la respuesta ante un caso de asesinato machista».

Desde el Gobierno canario destaca que «este asesinato no es un hecho aislado, que si bien el feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencias contra las mujeres: violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica». La administración regional plantea que «es importante la búsqueda de una sociedad igualitaria y justa: una desigualdad estructural necesita de medidas estructurales para ser subvertida, políticas públicas que en colaboración y consonancia con todos los agentes sociales, transformen gradual pero firmemente este mundo, hasta convertirlo en un lugar donde el simple hecho de ser mujer no constituya un peligro de muerte».

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, manifestó en el Pleno extraordinario celebrado ayer para decretar un día de luto por el asesinato de Hayat que, «en nombre de toda la ciudadanía, trasladamos un mensaje unánime y contundente de rechazo a cualquier tipo de violencia, especialmente la ejercida hacia las mujeres». Según el regidor, «debemos trasladar a la sociedad la repulsa y condena más enérgicas y hacer llegar todo el apoyo institucional y social a las víctimas y sus familiares, en este caso, especialmente, a los cuatro menores de edad afectados por la pérdida de su madre» el pasado domingo.