La Universidad Fernando Pessoa Canarias, situada en Santa María de Guía, dará un paso adelante el próximo curso ofertando el Grado de Medicina para 50 alumnos. Será la primera que lo hará en el ámbito de la educación privada en el Archipiélago.

Durante estas navidades, concretamente el pasado 23 de diciembre, les han concedido finalmente los permisos para poder tener el Grado de Medicina. ¿Qué supone esto para la Universidad Fernando Pessoa Canarias?

Hemos recibido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación, que son las que evalúan y emiten informes para que se implante una titulación, a falta de unos trámites formales del Gobierno de España. Ya contamos con la parte más tediosa de este proceso, que nos ha llevado muchos años, y se presume que lo vamos a poder implantar el curso que viene, en septiembre de 2023.

¿Qué ha sido lo más costoso de todos estos trámites?

Cuando uno se embarca en este tipo de proyectos tienes que echar un órdago en cierta manera. Tuvimos que hacer una inversión muy potente, tanto de personal como de recursos materiales para apostar por la implantación del Grado de Medicina. Hemos tenido que hacer la sala de disección de cadáveres y un hospital simulado para que nuestros estudiantes puedan realizar la práctica de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), que son diversos exámenes que deben hacer para simular una serie de situaciones médicas antes de graduarse. Y luego, por otro lado, trabajamos diferentes convenios con los hospitales privados de Gran Canaria para que los alumnos puedan realizar sus prácticas, así como con algunos centros de salud. Lo más importante es que ya tenemos contratado a todo el personal de Medicina del primer curso para que vayan elaborando la guía docente.

Un trabajo largo, pero que finalmente ha dado sus frutos.

En su día creamos una comisión para hacer el plan de estudios, con médicos externos y personal nuestro, también de docentes, investigadores y, bueno, ha sido un trabajo duro, pero ha sido bonito también porque todo se va armando y creo que nos ha llegado justo en un momento muy bueno para la universidad, porque ya somos una entidad mucho más madura que hace cuatro años, que fue cuando empezamos a diseñar el plan de estudios. De esta manera, complementaremos muy bien a la Facultad de Ciencias de la Salud, que ya conforman muchas más titulaciones, como son las que tenemos en marcha, que van desde Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Odontología y Psicología, hasta Nutrición y Dietética.

La apuesta, por lo tanto, por la rama sanitaria se afianza completamente en la Pessoa Canarias.

Así es, aunque tenemos nuestra apuesta decidida por la comunicación, con Periodismo y Comunicación Audiovisual, pero sí, está claro que nuestra gran fortaleza reside en la salud y este avance es un refuerzo tremendo. Siendo la primera universidad privada de Canarias que va a tener Medicina, es todo un salto de calidad.

El primer paso será la próxima apertura del nuevo edificio este 28 de enero donde estará la citada carrera de Medicina.

Sí, a esa facultad, además de la rama sanitaria la vamos a dotar con más titulaciones en lo social para que tengan un peso mucho más potente. Claramente estamos en un periodo de crecimiento y expansión. Pero la mayor apuesta será Medicina, ya que nos posicionará, puesto que también es una de las pocas carreras que a nivel nacional establece como un ranking, a la hora de evaluar a tus egresados, como es el MIR.

Son pocas plazas, 50, pero todo suma y más en el ámbito sanitario canario.

Es una solución a la problemática que está ocurriendo en la universidad pública, que es también el tema de las de plazas para poder entrar en Medicina, y nos convertimos así en una alternativa viable. Como institución tenemos la obligación de satisfacer a la sociedad y sus demandas. Antes de todo esto hicimos un estudio y vimos que había un déficit de médicos aquí en Canarias muy, muy fuerte, y también lo hay a nivel nacional. A ello, además, se le une que hay una demanda estudiantil muy elevada y estamos aportando nuestro granito de arena. Solo el curso pasado unos 23.000 estudiantes solicitaron ingresar en Medicina en nuestro país, pero solo entraron 7000. Proponemos 50 plazas, que es nada en principio, pero todo suma. Y luego, por otro lado, está la cuestión del relevo generacional, que no se está cumpliendo. Estamos viendo actualmente todo el tema de las huelgas que se están sucediendo en Sanidad, los problemas en las urgencias, etc. La realidad es que no hay suficientes médicos nuevos que cubran las jubilaciones y trabajamos para lograr esa función social de egresar personas cualificadas.

En cuanto a precios y requisitos para entrar en el Grado, ¿se puede adelantar algo?

Estas semanas estamos trabajando en todas estas cuestiones. Hemos dado el primer paso contratando al personal y el siguiente es dilucidar cuánto va a costar el crédito y los requisitos de acceso. Sinceramente, no era prioritario esta cuestión para nosotros, ya que hasta que no tuviéramos el informe favorable no queríamos adelantar acontecimientos. En breve anunciaremos el periodo de admisión, que será el mismo en todas las titulaciones de la universidad y lo explicaremos absolutamente todo.

Por otro lado, en relación con los docentes, ¿hay una apuesta decidida por los profesionales canarios?

Sí, por supuesto. Los 37 profesores contratados para el inicio del Grado son todos de aquí, aunque tengamos alguno de la Península y de Europa para seminarios puntuales. Es importante nutrirnos de conocimiento exterior, sobre todo para que los docentes adquieren aún más conocimiento, pero lo que son los profesores titulares son todos canarios. Contamos con una gran calidad académica.

Sobre el nuevo edificio, que se inaugurará el 28 de enero, ¿qué se puede adelantar?

Albergará instalaciones para el Grado de Medicina, pero también contaremos con un gran aulario, un paraninfo y los laboratorios de medicina e investigación. Este mismo curso hemos empezado el Doctorado en Investigación Traslacional en Inmunidad y Cáncer, que está adscrito a la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado e Investigación (EDEPI). Lo que queremos es que egresen de aquí unos médicos estupendos y que sean un referente.

¿Cómo se ve el futuro desde la Pessoa Canarias?

Las Islas necesitan más personal médico y de una apuesta decidida por el ámbito de la educación con el objetivo de aportar conocimiento, transferencia social y diversificar la economía.