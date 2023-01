Gran Canaria aspira a ser un referente en la investigación del alzhéimer y otras demencias

«El Cabildo de Gran Canaria nos brinda esta oportunidad para intentar que nuestra Universidad y nuestra región se pueda convertir en un núcleo internacional de excelencia en investigaciones en neurociencia computacional y en computación Inteligente, esencialmente dirigida a desarrollar sistemas de ayuda a la decisión clínica en ámbitos que erosionan tanto la vida de las personas, como son las enfermedades neurocognitivas no comunicables, asociadas al envejecimiento», indicó Suárez Araujo durante el acto de presentación de la Cátedra, que estuvo presidido por el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino.

La neurociencia computacional y la computación inteligente trasladada a la Medicina Traslacional son los dos ejes principales de la Cátedra Marie Curie de la ULPGC, en torno a la que se pretende generar sistemas basados en computación inteligente, fuertemente cercano al funcionamiento del cerebro, que sean eficaces para afrontar los nuevos problemas que surgen en la sociedad, teniendo en cuenta que las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer, «representan las dos amenazas para la salud pública más importantes en las próximas décadas», indicó Serra Majem.

Su directora explicó que la Cátedra nace como un «instrumento ecléctico» para hacer investigación en diversas disciplinas como la computación, la neurociencia, la ciencia de datos, la psicología, o la bioingeniería, desde una perspectiva multi e interdisciplinar. «La Medicina Traslacional nos ayudará a llevar desarrollos desde el laboratorio hasta la clínica de forma directa y eso será un avance de alto nivel».

Otra de las finalidades que definen la calidad del proyecto es la de promover y cuidar el talento regional y captar otros investigadores de prestigio internacional. «Cuando uno quiere que una semilla crezca hay que ponerle las condiciones adecuadas y yo agradezco al Cabildo que de el primer paso para ayudar a todo ese talento a desarrollarse aquí y crecer con nosotros, acompañado de talento externo, para trabajar duro en la investigación, desarrollo e innovación en estas áreas». La investigadora destacó que la neurociencia computacional es un campo con un número limitado de investigadores, dado que requiere de una vocación científica importante, además de un perfil interdisciplinariedad y multidisciplinar, de ahí la importancia de crear esta Cátedra, que permita ampliar los equipos de investigación en este ámbito.

La primera acción que se pondrá en marcha en el marco de la Cátedra de Neurociencia Computacional Marie Curie es la creación de un foro de difusión científica internacional, según avanzó su directora. «Queremos generar la primera reunión de invierno internacional en las áreas de neurociencia computacional, para atraer talento y demostrar nuestras capacidades, aglutinar esfuerzos y avanzar en I+D+I».

Entre las líneas de investigación que lidera la catedrática de la ULPGC, figura el desarrollo de sistemas inteligentes de ayuda al diagnóstico temprano de las enfermedades degenerativas, especialmente demencias y alzhéimer. También trabajan en el pronóstico y evolución de la enfermedad, y en la búsqueda del origen de la misma. «Trabajamos en computación neuronal, en lugar de investigar con animales, lo hacemos con modelos de inteligencia artificial que nos permiten lanzar hipótesis sobre cuál puede ser el origen de la enfermedad».

Miguel Ángel Pérez del Pino señaló que el apoyo del Cabildo a la investigación tiene como finalidad convertir a Gran Canaria en un centro de conocimiento, de desarrollo, de transferencia científica en el ámbito de la ciencias de la salud y también de la inteligencia artificial. «Al mismo tiempo pretendemos crear oportunidades para que nuestro capital humano mejor capacitado se quede en nuestra Isla y pueda desarrollar en ella sus carreras científicas, que es lo que mejor define esta inversión que estamos realizando desde el Cabildo de Gran Canaria ya que invertir en nuestros investigadores es invertir en una Gran Canaria más fuerte y más tecnológica. Las sociedades que optan por invertir en talento, impulsando fuertemente la investigación, son las que más riqueza generan».

El rector agradeció el apoyo del Cabildo para la creación de la Cátedra, en un área puntera en la ULPGC. «Todo lo que signifique aunar y acumular talento en torno a esta investigación multidisciplinar focalizada en la neurociencia computacional y computación inteligente en el pronóstico y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, es muy bienvenido y es la principal misión de esta Cátedra Marie Curie», concluyó Serra Majem.

Homenaje a la única investigadora con dos Nobel

La Cátedra de Neurociencia Computacional de la ULPGC, liderada por la catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la ULPGC, Carmen Paz Suárez Araujo, lleva el nombre de Marie Curie «porque no hay otro mejor para darle un posicionamiento a este proyecto». De esta forma, Suárez Araujo hace un homenaje a la única persona que ha conseguido dos Premios Nobel. «Su nombre refleja nuestra intención, la de hacer un trabajo de excelencia como hizo en su día esta científica de excelencia mundial». La investigadora de la ULPGC destacó que Marie Curie es un referente en generación de conocimiento, «y si hablamos de trabajar en un terreno donde puede parecer absolutamente imposible obtener algo, ella es el ejemplo, no olvidemos que murió por la exposición continua y tremenda a la radioactividad, trabajaba en sótanos, y lo hacía sin fondos». También destacó su capacidad para mejorar la calidad de vida de la población gracias a sus investigaciones del radio, que fueron la semilla de la tecnología radiológica; además de su labor humanitaria. «Y si hablamos de capacidades, ella es el referente. No encontré otro nombre que le fuera mejor a una cátedra de innovación que necesita esfuerzo, que da los primeros pasos en una tierra como la nuestra, donde somos casi pioneros trabajando en ello. Vamos a tener muchas dificultades y vamos a buscar talento fuera para mantener el talento nuestro y lo vamos a hacer con excelencia». | M. J. H.