Anabel Pantoja ha concedido la que, sin duda, ha sido una de sus entrevistas más emotivas y sinceras de toda su trayectoria profesional. La 'sevillana adoptada en Canarias' (como ella misma se define en la biografía de su perfil de Instagram) ha sido la última invitada y madrina del programa de Televisión Canaria, Gente Maravillosa, presentado por Eloísa González.

La hispalense fue la protagonista de una entrega en la que la temática trataba sobre las terapias de conversión de la homosexualidad y las consecuencias de estos falsos tratamientos y donde, además, la 'influencer' fue víctima de una cámara oculta en la que presenciaba una de estas tristes situaciones y que no dudó en salir en defensa del joven que actuaba en la escena.

Sin embargo, antes de emitir la grabación en la que la audiencia canaria comprobaría cómo actúa la joven en situaciones tan complicadas como la que tuvo que presenciar, Anabel Pantoja concedió una bonita y emocionante entrevista a Eloísa González en la que, una vez más, no dudó en confesar su fervor por Canarias y en lanzarle un sentido agradecimiento a una tierra que la ha acogido con una apabullante hospitalidad y cariño.

Sin poder contener las lágrimas, Anabel Pantoja se abrió en canal para la audiencia de Gente Maravillosa y compartió algunos de los profundos sentimientos que tiene por Canarias, lugar del que "no me quiero ir nunca".

"Siento devoción por las Islas"

A los pocos minutos de comenzar el programa, Eloísa González le planteaba una pregunta a Anabel que hizo que se derrumbara antes de compartir qué siente por las Islas Canarias.

"¿Qué es lo que te atrapó de nuestras Islas?" preguntó la presentadora sin que la hispalense pudiera contener las lágrimas. "Resumírtelo en una palabra es difícil porque... Has dicho algo bonito antes y es que siento devoción por las Islas. Lo noto. Cada vez que salgo a casa.. Son muchos años aquí y siempre he intentado transmitir lo que siento a mis familiares, a mis amigos... Y con los años se me va devolviendo. Me paran por la calle y me tratan como una más. Me siento super querida y no me quiero ir de aquí nunca", decía muy emocionada.

Además, Anabel confesó que está orgullosa de formar parte de este paraíso. "Yo te hablo de mi paraíso porque ya he hecho mi vida aquí pero he dado con gente tan buena... Tengo mi mundo aquí, mi pandilla, gente que es mi familia sin tener mi sangre... Al final, me siento como cuando voy a Sevilla y vuelvo a casa, lo mismo me pasa aquí. Quiero venir aquí a refugiarme en mi pueblecito... Me encanta el carácter de la gente aquí", compartía.

Antes de comenzar con el plato fuerte del programa, Anabel Pantoja aseguró ante la audiencia que su relación con Canarias es un amor para toda la vida. "Lo tengo clarísimo. En mi corazón va a estar siempre. Estar en Canarias será siempre una de las etapas más importantes de mi vida. He vivido cosas muy bonitas aquí y quiero que esto me siga sucediendo" sentenció.