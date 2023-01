Asociación Rescate Juvenil: Dignificando a los más vulnerables de Canarias. Cada día pasan por el comedor social de la Asociación Rescate Juvenil, ubicada entre las calles Obispo Cervera y Teobaldo Power en Las Palmas de Gran Canaria, una media de 150 personas. A estos se suman otras 150 familias que se benefician de los paquetes de comida que reparten gracias a convenios con multinacionales y a proyectos de la Unión Europea para luchar contra la pobreza.

Llevan a sus espaldas 17 años cubriendo las necesidades de la población más vulnerable y golpeada por las continuas crisis económicas que han vapuleado a las Islas y todo en un local que antaño fue un punto de venta habitual de drogas en el barrio. Sin duda, una reconversión que ha beneficiado a toda la vecindad marcando un antes y un después.

Mucha demanda

«Hay una alta demanda, en el comedor vienen entre 130 y 150 personas diarias, hacemos las tres comidas, desayuno, almuerzo y para la cena les damos un paquete. La mayoría de las personas que acuden a nosotros son gente que no tiene recursos y también personas a las que la situación económica les ha llevado a tener que pedir ayuda, tienen sus casas pero afrontan dificultades para llegar a fin de mes y ni siquiera pueden pagar la luz», resumió José Ramón Camba, presidente de la Asociación Juvenil Rescate.

Desde hace cuatro años cuentan por primera vez con financiación pública, hasta entonces habían podido ayudar a sus vecinos gracias a las aportaciones privadas y a los socios de la entidad. En el último año han recibido una ayuda de 50.000 euros por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, procedentes de los 35 millones de los fondos destinados en 2022 por el gobierno central para luchar contra la pobreza, que les ha ayudado a mantener el servicio de comedor y a poner en marcha nuevas prestaciones.

«El local estaba destrozado y hemos podido reformarlo para montar un servicio de duchas y peluquería para los más vulnerables y un armario social para poder darles ropa», añadió Coba.

Nuevas prestaciones

Al frente de la peluquería está Misael Camba, de 21 años e hijo del presidente, que ejerce como voluntario tras sacarse el curso de peluquería y estética. «Mi labor es hacer un cambio de imagen a la gente para que se puedan ver dignos para buscar trabajo, por ejemplo. Ahora amplío mi ayuda con las duchas y la pequeña sala de peluquería. Estaré de lunes a viernes por la mañana, con posibilidad de ampliar a las tardes si crece la demanda. Es una satisfacción personal poder aportar mi granito de arena ayudando a la gente que lo necesita», explicó el joven.

Él es solo uno de los diez voluntarios y los cinco profesionales que trabajan codo a codo para ayudar a las personas más vulnerables y en situación de exclusión social a buscar su camino hacia la reinserción en la sociedad.

Doramas Suárez es otro de los miembros de esta entidad. Él ejerce como educador, tras pasar su juventud de voluntario, y se encarga de coordinar los proyectos que tienen en marcha y de dar forma a los venideros.

«No solo ayudamos al barrio sino a personas de alrededor, de toda la zona de Ciudad Alta, que se acercan a nosotros para poder cubrir sus necesidades», comentó.

Dentro de sus objetivos está ampliar su radio de acción, tras la inauguración de la peluquería, las duchas y el armario social, a proyectos educativos para darles herramientas a las personas que acuden a la asociación. «Tratamos de ofrecer algo que no sea tan asistencial, de darles charlas y cursos que les ayuden a recuperarse y tener habilidades con las que no cuentan para que puedan ser uno más en la sociedad, salir de esa marginación y reinsertarse. Por la situación en la que se encuentran son personas que no están insertadas, no se sienten parte de la sociedad y con esto que les ofrecemos no solo queremos llenarles el estómago sino que se sientan dignos, útiles y bien para ser uno más», subrayó.

Buscan ir más allá de cubrir las necesidades básicas para que poco a poco puedan salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. «El objetivo es darles herramientas para que salgan de la fila del comedor. Ir más allá de solamente darles alimentos», opinó José Ramón Camba.

Visita institucional

En la mañana de ayer, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, visitó las nuevas instalaciones creadas tras la ayuda otorgada por su departamento.

«La importancia del Tercer Sector es fundamental y de hecho por eso trabajamos de la mano con ellos. Hemos triplicado desde que llegamos los fondos que destinamos a ellos porque sabemos de la importancia y el papel protagónico que tienen en Canarias. Este es un claro ejemplo, este es el primer gobierno que ayuda a que él pueda prestar esta labor a través de estos fondos», comentó.

Para este año 2023 los fondos destinados a la lucha contra la pobreza en Canarias se verán mermados en cinco millones, al no salir adelante una enmienda de Unidas Podemos a los Presupuestos Generales del Estado. Un pequeño retroceso que tendrá consecuencias en la acción que desarrollan las entidades del Tercer Sector. «Vamos a seguir luchando por esos cinco millones que tenemos de menos, nos hemos reunido con el Ministerio de Derechos Sociales a nivel estatal y nos ha prometido que si hubiera remanentes y fondos no ejecutados por parte del ministerio y que se puedan incorporar a esos 30 millones lo van a hacer», sentenció Santana.