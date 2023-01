Canarias vuelca su solidaridad con Senegal y Gambia. La Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y la Asociación Star-Uup Corazón Solidario pilotan, en colaboración con el Club Baloncesto Gran Canaria, la Fundación Puertos de Las Palmas, Radio ECCA y Casa África, entre otras instituciones, una campaña de recogida de todo tipo de enseres de segunda mano y en buen estado para enviarlas a Senegal y Gambia. Un proyecto que no solo tiene fines solidarios con los países vecinos sino que supone también un impulso al reciclaje y la sostenibilidad dando una segunda vida a enseres que ya no se usan.

"El objetivo es ayudar a la población más vulnerable de estos países para que puedan mejorar su vida diaria. Para ello contamos con la colaboración de entidades en estos dos países con una sólida experiencia y una capacidad de gestión e infraestructuras que garantizan que todo lo donado llegue a su destino", explicó Mame Cheikh Mbaye, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Colaboración Una vez llegue todo el material donado a Senegal y Gambia la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y la Asociación Star-Uup acompañarán en todo el proceso de distribución a las entidades locales para agilizar el reparto y cerciorarse de que llegan a los más vulnerables de ambos países, sobre todo a las personas que viven en las zonas rurales donde no cuentan con nada. "La campaña tiene tres ejes que son el reciclaje, la colaboración y la educación. Tiene un impacto a varios niveles", añadió Cheikh Mbaye. Dónde se puede donar El material se puede depositar hasta el próximo jueves 2 de febrero en la sede de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, ubicada en la Avenida José Ramírez Bethencourt número 10 en la capital grancanaria, en horario de 10.00 a 13.00 horas. También hay un espacio habilitado en el pabellón de la Vega de San José, en la capital grancanaria, situado en la calle Córdoba número 31 en horario de 08.00 a 22.00 horas. Además, este domingo 29 de enero se habilitará un espacio para dejar las donaciones en el Gran Canaria Arena con motivo del encuentro de liga entre el CB Gran Canaria y el Mombus Obradoiro. "Habrá un punto de recogida para aquellos que quieran participar. Hay una larga historia de relación entre Gran Canaria y Senegal y queremos que no sea solo una llamada de solidaridad sino crear un puente entre estas dos tierras", recalcó Sitapha Savané, presidente del CB Gran Canaria. Para el envío de todo el material que se recoja estos días ha sido indispensable la colaboración y apoyo de la Fundación Puertos de Las Palmas. "Esperamos que está sea la primera de muchas iniciativas destinadas ayudar a los más desfavorecidos", señaló Ana Pérez Peñalvo, gerente de la fundación. Qué se puede donar La campaña se basa en tres grandes bloques. Desde enseres para menores y adolescentes como bicicletas, patinetas, patines, cunas o tronas, pasando por ropa y calzado para adultos y menores y ropa del hogar como sábanas, mantas, colchas, toallas o cortinas. Además, también se necesitan material escolar y de oficina como mesas, sillas, pizarras, equipaciones deportivas, elementos de uso hospitalario y clínico como sillas de ruedas, camas, muletas o gafas de vista. También se recoge tecnología como ordenadores, servidores, teléfonos móviles, tabletas o cargadores. La idea es que se done todo tipo de material y enseres en buen estado pero que ya no se estén usando. "Al año cada europeo tira una media de 11 kilos de ropa en buen estado que podría tener una segunda vida en África", comentó Luc André Diouf, diputado socialista en el Congreso de los Diputados. Esta primera campaña, a la que esperan que sigan más iniciativas solidarias de este calibre, ya ha empezado a recibir las primeras donaciones de instituciones y organismos demostrando el compromiso solidario de los canarios. "Ya hemos recogido servidores, juguetes y libros infantiles en inglés y francés, entre otras cosas. De hecho, ya contamos con mobiliario para diez escuelitas infantiles. También hemos recibido medicamentos no caducados gracias a las empresas y entidades que están colaborando", enumeró Sonja Arup, responsable de la Asociación Star- Uup Corazón Solidario. La cónsul honoraria de Senegal en Canarias, Kativa van Bockel, agradeció en nombre del país africano la campaña solidaria puesta en marcha y destacó la inmensa solidaridad que caracteriza al pueblo canario.