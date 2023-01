El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar del servicio de Neumología, ha liderado el estudio multicéntrico nacional denominado ‘Evaluation of a digital health system (PAHcare™) for routine care of patients with pulmonary arterial hypertension: The CBS-PAH study protocol’. Este estudio, realizado junto a otros centros hospitalarios del territorio nacional, ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Frontiers in Public Health.

En esta primera publicación se describe el protocolo seguido a la hora de evaluar una novedosa plataforma digital centrada en la paciente denominada PAHcareTM. Esta herramienta consiste en una aplicación descargable en el teléfono móvil conectada a un panel de control digital al que tiene acceso los médicos y enfermeras del paciente. En este estudio prospectivo se evalúa el beneficio clínico y la seguridad de PAHcareTM en el seguimiento y manejo diario de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El Hospital Dr. Negrín pone en marcha una consulta de enfermería de ventilación mecánica no invasiva Se trata de una plataforma digital que permite a los pacientes descargar información sobre salud, con el objetivo de educar y cambiar el estilo de vida. Además, asesora al paciente en su relación con la enfermedad, y la medicación que maneja. La evaluación de esta herramienta se basa en su impacto en la calidad de vida relacionada con la salud a partir de cuestionarios descargados electrónicamente. Por otra parte, también se ha evaluado el impacto de la tecnología en la clase funcional, los signos y síntomas de la enfermedad, adherencia al tratamiento, así como los costos en recursos sanitarios y la seguridad. Este estudio ha sido liderado en la comunidad autónoma de Canarias por la Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar del Hospital Dr. Negrín, cuyo responsable médico es el doctor Gregorio M. Pérez Peñate, actual director del proyecto integrado de investigación de SEPAR, promotor del estudio. En esta investigación han participado también el doctor Fernando León Marrero, así como María Desirée Alemán Segura y Amando Márquez Sixto, profesionales del área de Enfermería. Manejo de enfermedades vasculares pulmonares La Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar del Hospital Dr. Negrín reúne a profesionales médicos y enfermeras de los servicios de Neumología, Cardiología y Reumatología para el manejo de enfermedades vasculares pulmonares en especial la hipertensión pulmonar compleja que requieren un abordaje individualizado y especializado. Además, participa de forma activa en los programas de trasplante cardíaco y cirugía cardíaca congénita. En la actualidad, asesora y presta asistencia a otros especialistas en el manejo de esta patología compleja en la comunidad autónoma de Canarias y participa en ensayos clínicos internacionales para el desarrollo de nuevos fármacos con los que tratar una patología que hace años carecía de buen pronóstico.