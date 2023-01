El Servicio Canario de la Salud, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha impartido esta semana unas jornadas formativas dirigidas a profesionales de los medios de comunicación y estudiantes de periodismo sobre el abordaje de las noticias sobre suicidios.

Se trata de una de las acciones incluidas en el Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias, que incluye entre sus objetivos específicos la realización de actividades formativas y de sensibilización dirigidas a diferentes colectivos, entre ellos los profesionales de los medios de comunicación, centradas en este caso en las recomendaciones internacionales para el tratamiento de las noticias relacionadas con el suicidio.

Más de 40 profesionales y estudiantes de periodismo han participado en la actividad formativa celebrada el pasado martes 24 de enero en Tenerife y hoy jueves 26 de enero en Gran Canaria. Las sesiones han sido impartidas por Francisco Javier Acosta Artiles, psiquiatra, técnico del servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales y coordinador del Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias, autor de múltiples publicaciones internacionales, incluyendo diversos trabajos en el área específica del suicidio y los medios de comunicación.

La actividad formativa ha incidido en las recomendaciones que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los medios de comunicación relativas a las noticias sobre suicidios. Existe evidencia de que las noticias sobre suicidio tienen un potencial efecto contagio o efecto preventivo en la población, dependiendo de sus características y enfoque general.

De esta manera, la sensibilización de los medios de comunicación sobre el abordaje de las noticia de suicidios resulta una prioridad en cualquier estrategia de prevención de las conductas suicidas. El objetivo de las jornadas ha sido el de proveer a los profesionales de los medios de comunicación de los conocimientos esenciales sobre el suicidio, su prevención y las conductas suicidas, especialmente sobre el efecto de las noticias según sus características, y las recomendaciones de las OMS al respecto. También se ha pretendido facilitar los conocimientos y herramientas que les ayuden a enfocar adecuadamente las noticias sobre suicidio.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones recogidas por la OMS para el abordaje de las noticias sobre suicidios en los medios de comunicación se incluyen, entre otras, el evitar un enfoque sensacionalista, hacer un uso prudente de fotografías y vídeos sobre el suceso, no publicar notas de despedida, evitar informar sobre los detalles específicos del método o lugar, no glorificar a la persona, o no presentar el suicidio como consecuencia de motivos simplistas.

Se recomienda, por el contrario, incluir aquellas características que han demostrado tener un efecto preventivo en la población, como resaltar las alternativas al suicidio, ya sea mediante información genérica o historias de personas, que ilustren cómo afrontar las circunstancias adversas, las ideas de suicidio, y cómo pedir ayuda. Asimismo, otro pilar es proporcionar información sobre recursos de atención profesional y líneas de crisis disponibles. También resulta de utilidad la información sobre las señales de alarma de riesgo suicida y cómo actuar ante su detección. Por su parte, la educación a la población sobre la frecuente asociación entre las ideas de suicidio y problemas de salud mental, entre los cuales la depresión es el más frecuente, puede fomentar la búsqueda de ayuda profesional.

Línea 024

Por último, durante el curso también se recordó la importancia de la Línea 024 de atención a la conducta suicida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad. En este sentido, se recordó que este teléfono, de alcance nacional, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas todos los días del año, ofrece ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, así como a sus familiares y allegados a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 1-1-2 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. Los destinatarios de la línea son las personas con conducta o ideación suicida, así como los familiares o allegados de víctimas de suicidio o de personas con ideación suicida.