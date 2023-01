La Universidad Fernando Pessoa Canarias ha inaugurado hoy un nuevo edificio, contiguo al actual, para cubrir las nuevas titulaciones que se ofertarán a partir de septiembre, entre ellas el Grado en Medicina. Este nuevo grado abrirá su período de inscripción de matrícula el próximo 20 de febrero.

En el acto, que ha tenido lugar en el recién inaugurado Paraninfo José Dámaso, han estado presentes el presidente de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, Antonio Rodríguez, su hijo, rector del centro universitario, Antonio Rodríguez, acompañados por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la directora del Servicio Canario de Salud, Elizabeth Hernández, los alcaldes de Santa María de Guía, Moya, Teror, diputados nacionales y autonómicos y también representantes del sector sanitario en Canarias.

En el nuevo edificio se han invertido alrededor de once millones de euros con el objetivo de tener unas instalaciones de calidad preparadas para la recepción del nuevo alumnado. Cuenta con una dotación de 21 laboratorios, dos laboratorios de investigación, una sala de disección, un depósito de cadáveres, una sala de anatomía digital, un quirófano de traumatología, una UVI simulada, nuevas aulas y el mencionado paraninfo. Además, también cuenta con un centro de simulaciones ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado) con veinte consultas, lo que la convierte en la única universidad en Canarias que cuenta con este tipo de centro.

Con la oferta de este grado en Medicina, la Universidad Fernando Pessoa Canarias sigue consolidándose en Ciencias de la Salud, ya que desde hace años ofrece también otros grados como el de Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrición Humana y Dietética y Psicología. A estos títulos hay que sumar los Grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la rama de Ciencias Humanas y Sociales.

Acto de inauguración

El alcalde de Guía, Pedro Manuel Rodríguez Pérez, ha sido el primero en intervenir en el acto de inauguración. Ha querido mostrar su agradecimiento a Don Antonio Rodríguez Rodríguez y a sus hijos, Antonio y Ruth, «por el éxito rotundo de la instalación de esta universidad, la primera institución privada de Canarias que imparte el Grado en Medicina y la octava del territorio nacional». En 2016, Rodríguez Pérez tuvo la ocasión de inaugurar la universidad, a pesar de «los grandes obstáculos» que tuvieron que sortear para lograrlo. También quiso agradecer al «amplio equipo de personas que han creído en este proyecto» y el «esfuerzo económico de Don Antonio Rodríguez Rodríguez».

El alcalde de Guía también ha querido recalcar el aporte que supone que una universidad como la Fernando Pessoa se encuentre en su localidad. Esto permite «reforzar la imagen de nuestro municipio y de esta comarca norte de Gran Canaria. En estas calles conviven realidades del pasado y otras nuevas y sin duda, hoy es un día de celebración, de alegría y de agradecimiento. Una universidad se construye entre todos», ha destacado el alcalde a la vez que reiteraba el respaldo y el compromiso del Ayuntamiento de Guía a la universidad, una universidad que se va a convertir en «un nuevo legado que dejaremos a las próximas generaciones», concluía Rodríguez Pérez.

«Avanzar en educación es mejorar en equidad social. Se trata de algo absolutamente imprescindible para el desarrollo de la Isla», declaraba en su intervención el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. «Quiero agradecer a la Universidad Fernando Pessoa-Canarias por haber ampliado la oferta educativa. Durante el periodo democrático en Canarias, hemos tratado de reducir las carencias y el abandono educativo que hemos sufrido por desinterés de los poderes públicos centrales. Las tasas de escolarización en los años 80 eran tercermundistas. El cambio en estos años ha sido muy significativo. Hemos mejorado lo que durante siglos se nos negó», sentenciaba Morales.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha hecho memoria sobre el debate que se tuvo en su momento en torno a si tener universidades privadas es contradictorio con fomentar las universidades públicas. «La inmensa mayoría de los presentes que hemos accedido a estudios universitarios, lo hemos conseguimos gracias a las universidades públicas. Pero eso no es incompatible con las universidades de iniciativa privada», ha declarado el vicepresidente canario. «Siempre es una satisfacción en cualquier tipo de iniciativa de carácter empresarial que sea nuestra gente, nuestro capital empresario, los que promuevan también iniciativas en el ámbito educativo. Hacerlo en el ámbito universitario tiene aún más valor», añadió Román Rodríguez, que destacó el crecimiento del centro universitario que cuenta ya con 200 trabajadores y trabajadoras y 1400 alumnos.

Para concluir este acto de inauguración, también ha intervenido el rector de la universidad, Antonio Rodríguez, que recalcó el nombre del nuevo paraninfo en el que se estaba celebrando la ampliación del centro universitario, una sala que lleva el nombre del reconocido artista canario José Dámaso. «Hace unos cuantos meses, cuando estábamos terminando el paraninfo, teníamos claro que queríamos que fuera en honor de un referente de Gran Canaria», ha declarado Rodríguez. «Tenemos a Pepe Dámaso, conocido por todos, el artista canario más relevante. Es una persona muy cercana, hemos trabajado mucho con él estás semanas y nos hace mucha ilusión que haya aceptado recibir que nosotros nombremos el paraninfo con su nombre y su buen arte».

Sobre el escenario y entre aplausos y flores, el conocido artista comenzaba su discurso: «Si muero con las botas puestas en el norte, no me importa morir aquí», comenzaba Dámaso. «Mi mundo no es el de hablar, pero se preguntaran porque estoy aquí, y es que en el año 95 yo hice una exposición en Lisboa, en la misma casa donde murió en pobre Pessoa, que es una de las grandes personalidades del mundo literario», ha explicado el artista canario. «Pessoa era un poeta, un pobre, trabajaba en una oficina, no se casó nunca. En eso se parece a mí, que no he tenido familia, mi casamiento ha sido con la cultura. Vivió muy desamparado. Se inventó casi 100 poetas que llevaban nombres distintos y él casi desaparecía», ha contado Dámaso. El artista también ha hecho alusión al paso del escritor portugués por el Archipiélago citando un artículo de este periódico que realizó la actual Jefa de Cultura y Sociedad, Nora Navarro. «Fue un vanguardista maravilloso», ha concluido Dámaso, que también quiso recordar la figura de su querido amigo César Manrique.

Tras el acto, los invitados han realizado un recorrido por las nuevas instalaciones del nuevo edificio.