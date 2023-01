Las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición sobre cómo combatir los "efectos indeseados" de la ley del sólo sí es sí parecen, en estos momentos, insalvables. Igualdad y Justicia llevan meses negociando la fórmula a un problema que todas las partes califican de complejo, pero el PSOE ha decidido dar un paso al frente en solitario al anunciar que presentará una proposición de ley en el Parlamento para modificar la norma, una iniciativa que sacará adelante, ha advertido, con o sin el visto bueno de Unidas Podemos.

Tras un fin de semana en el que Moncloa subrayaba que se iban a dar pasos para cambiar la ley, a primera hora del lunes el Ministerio de Igualdad advertía de que no hay solución posible para frenar las rebajas de penas de los agresores sexuales ya condenados, denunciaba la "incorrecta aplicación de la ley" y proponía un plan urgente para, entre varias medidas, especializar a los distintos actores jurídicos y aumentar los efectivos para proteger a las víctimas. Pero descartaba una modificación legal.

Acto seguido, el PSOE rechazaba esa salida y aseguraba que es preciso corregir el articulado para evitar futuras condenas a la baja, que no revisiones, pues el Código Penal impide este movimiento.

Fuentes de Justicia explicaban a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que una vez comprobado en estos meses que la aplicación de la norma tiene "efectos indeseados", han impulsado una propuesta para hacer "ajustes quirúrgicos" y "técnicos" exclusivamente sobre la parte de la ley que no ha funcionado como se preveía.

En concreto, las fuentes hablan de "cirugía legislativa" para elevar las penas mínimas y reducir la horquilla de penas, de manera que las agresiones no sean castigadas de forma más laxa que con el anterior Código Penal. El empleo de la intimidación y la violencia dejarían de ser agravantes para formar parte del tipo castigado.

Desde Igualdad miran con recelo esta propuesta, pues estiman que va a volver a colocar a las víctimas ante la necesidad de pasar por un "calvario probatorio", e insisten en que no permitirán que se toque el consentimiento como núcleo central de la ley. Además, insisten en que los efectos indeseados de la ley son fruto de una "incorrecta aplicación de la norma" y que las presiones que están recibiendo en el Gobierno proceden de una "ofensiva" de la derecha política, judicial y mediática.

Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, decía en una entrevista en RNE que en esta cuestión "no conviene frivolizar o dar falsas señales a la ciudadanía".

Los distintos dirigentes socialistas han dejado claro a lo largo de la jornada que no se modificará el paradigma del consentimiento y que se viene trabajando mano a mano con el departamento de Irene Montero, en "plena sintonía", si bien fuentes socialistas consultadas por este periódico hacían hincapié en la necesidad de hacer "autocrítica".

Así las cosas, la comparecencia en rueda de prensa del PSOE, Pilar Alegría, ha hecho más amplia la distancia entre los socios del Gobierno.

Ha asegurado Alegría que su partido presentará "lo antes posible" una proposición de ley en el Parlamento para reformar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, tengan o no el visto bueno de Unidas Podemos, si bien ha asegurado que existe una "máxima" disposición de llegar a un acuerdo.

La proposición, ha precisado, partiría de la propuesta planteada por el Ministerio de Justicia, fórmula que consideran "más rápida" y que cuenta con "buenos penalistas".

En este contexto, desde el PP han exigido una "modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas". El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al PSOE los votos de su bancada para la reforma: "Garantizo el rigor que no tiene su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tienen sus socios parlamentarios y la sensibilidad que no han demostrado con las víctimas”.

Dirigentes de distintos partidos políticos de distinto signo, como Cs, Compromís o IU han manifestado que estiman conveniente la modificación de la ley.