Educación retrasa la oposición de estabilización en Canarias hasta 2024. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha comunicado en la mañana de este miércoles a los sindicatos de educación que el proceso de estabilización de todos los cuerpos y especialidades se aplazará hasta el 2024. Fuentes de Educación han confirmado este extremo. La decisión, según el sindicato STEC-IC se tomó por unanimidad. "En principio es una buena noticia, aunque tienes sus pro y sus contra. Hay gente que se estaba preparando pero creo que es una buena decisión. Las plazas, que es lo fundamental, no se pierden. Están ahí no es como otros años. Lo único es que serán el año que viene", explica Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias.

1.165 plazas afectadas

Se trata de un total de 1.165 plazas. En esa cantidad están incluidas, 716 para el ingreso a los cuerpos de profesorado de Secundaria (574), las Escuelas Oficiales de Idiomas (40), de Música y Artes Escénicas (14), Artes Plásticas y Diseño (29), especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (51), catedráticos y catedráticas de Música y Artes Escénicas (seis), y para maestros y maestras de Taller, Artes Plásticas y Diseño (dos). Del total, se reservan 135 para el acceso de personas con discapacidad, y las restantes 581 son de ingreso libre.

Y por otra, abarca también la oferta de otras 449 plazas para el ingreso en el cuerpo de maestros y maestras a través de este mismo sistema (concurso oposición) de las que 87 se reservan a personas con discapacidad, y las restantes 362 son de ingreso libre. Por especialidades, este bloque comprende 133 plazas para Infantil, 27 para Lengua extranjera (Francés), el mismo número para Educación Física, 75 para Música, 98 para Educación Especial-Pedagogía Terapéutica, 33 para Educación Especial-Audición y Lenguaje, y 56 para Primaria, según ha detallado la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Reunión informativa

El anuncio se ha realizado en una reunión informativa convocada para abordar la celebración del concurso oposición de estabilización. Esta decisión no frena la tramitación de las 3.948 plazas que se otorgarán en Canarias por concurso de méritos dentro del proceso para la estabilización del personal docente. Este no saldría en cualquier caso antes de junio y no es seguro que lo haga antes de septiembre.

En la reunión, tal y como apunta STE-IC, no se ha concretado la fecha de la convocatoria aplazada "aunque lo más lógico es suponer que se realicen en los meses de junio y julio, no se descartan otras fechas dentro de ese año". En cualquier caso, se acordarán con las organizaciones sindicales.

Situación excepcional

Desde Anpe Canarias, el sindicato de mayor representación del sector, se apunta que "estamos ante una situación excepcional, dado el efecto que puede tener el procedimiento de estabilización en el profesorado interino en activo en Canarias tras la elevada participación de docentes del resto de comunidades". Sostienen que con esta decisión anunciada este miércoles muchos interinos canarios y de otras comunidades "podrían obtener una plaza antes de celebrarse las oposiciones en Canarias, ya fuera presentándose a oposiciones en otras comunidades que sí las celebraran o a través de la vía del concurso de méritos". Además añaden que "los interinos canarios podrían seguir sumando experiencia" y muchos de ellos se incorporarían al bloque 1 y "no se perdería ni una sola de las plazas previstas en el concurso oposición de estabilización, puesto que ya han sido publicadas" tanto en la oferta pública de empleo como en la convocatoria que cumplimentaron los interesados el pasado mes de diciembre.

Ampliación de listas

Educación anunció también en la reunión la inminente apertura de listas para las especialidades del Cuerpo de Maestros: PT, AL, Inglés, Francés y Alemán; Secundaria: Matemáticas, Latín y Griego, Sistemas Electrónicos y Automáticos, Economía, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la F.P: Mantenimiento de Vehículos.

"Esta ampliación de listas va a posibilitar de que entre gente en el sistema, porque ya necesitan gente se han acabado varias listas como Audición y Lenguaje que no tiene a nadie en las islas no capitalinas. Van a ampliar de carácter de urgencia", explica Crespo.

La cita ha concluido con el compromiso de introducir mejoras en la orden de interinos, en la mesa técnica que está prevista para el 9 de febrero. Será en esa mesa donde Educación entregue los datos de las solicitudes presentadas en el proceso de estabilización ya detallada por especialidades. "Ahora mismo no son exactos porque hay gente que ha hecho las solicitudes mal o las ha presentado en varias especialidades", añade.