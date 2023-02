Los servicios de Oncología Radioterápica de los hospitales universitarios Dr. Negrín y Nuestra Señora de Candelaria, centros adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han incorporado un proyecto de realidad virtual dirigido a los niños diagnosticados de cáncer que se deben someter a un tratamiento de radioterapia. Impedir que el impacto de la patología y de dicho tratamiento pasen factura a los niños a nivel personal y también familiar es el objetivo de ‘I Am Ready’, un proyecto de Nixi for Children y de The Ricky Rubio Foundation que han implementado estos centros hospitalarios.

Los pacientes pediátricos pueden experimentar estados de ansiedad y miedo ante los tratamientos oncológicos, entre los que se encuentra la radioterapia. Esta experiencia de realidad virtual preparatoria que combina imágenes reales 360º con un personaje de animación 3D (Nixi) intenta evitar estos estados de ansiedad. Además, cuando los pacientes pediátricos reciben radioterapia se encuentran solos y pueden precisar sedación si no son capaces de quedarse quietos. Evitar la sedación Una de las finalidades de esta iniciativa es evitar que sea necesario administrar esta sedación, apoyando a los más pequeños para que puedan afrontar el tratamiento de la mejor forma posible. Transformar la radioterapia en un proceso más natural gracias a las experiencias de realidad virtual creadas por Nixi for Children, que ya se aplican con eficacia clínicamente probada en los preoperatorios de múltiples hospitales de España, es otro de los objetivos principales de este proyecto. Los hospitales públicos de Canarias atendieron entre enero y septiembre de 2022 a 659 pacientes ingresados por cáncer de pulmón Cada año, entre 10 y 15 niños que deben seguir este tratamiento acuden al servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín; mientras que el Hospital de La Candelaria atiende una media de 4 pacientes en edad pediátrica que deben acudir diariamente, de lunes a viernes, entre 4 y 6 semanas, para recibir dicho tratamiento. La preparación durante todo el proceso de radioterapia es clave para evitar la ansiedad o el miedo de los más pequeños. Gracias a la colaboración entre los centros hospitalarios, Nixi for Children y la Ricky Rubio Foundation, los niños y niñas reciben, antes de su tratamiento, un kit donde encontrarán el video, unas ojeras de realidad virtual y el libreto, diseñado para ayudar a los más pequeños a expresar sus sentimientos a través del juego y la creatividad que, además, incluye tres coloreables sorpresa. La aportación de Nixi for Children ha hecho posible la realización del vídeo y la Ricky Rubio Foundation se ha hecho cargo del coste de todos los kits Nixi necesarios para los primeros pacientes. Experiencia virtual The Ricky Rubio Foundation y Nixi for Children harán llegar 1.000 NixiKits a los principales hospitales de España y EEUU con la intención de que estos se repartan a las familias en tratamiento de forma totalmente gratuita. ‘I am Ready’ ofrece tres experiencias de realidad virtual distintas: - Mi primer tratamiento de Radioterapia: les mostrará cómo será el día del tratamiento y les permitirá explorar de la mano de Nixi y el personal sanitario la sala del TAC de simulación, la sala de radioterapia y el protocolo habitual del tratamiento. -Un entreno con Ricky: podrán acompañar en uno de sus entrenamientos a Ricky Rubio (estrella de la NBA y campeón del mundo de baloncesto), que será su amigo y anfitrión. El objetivo es que los niños/as sientan que se preparan para su tratamiento de radioterapia de una forma similar a la que Ricky se prepara en la previa de un partido importante de la NBA. - Preparación para una operación: en los casos en que el niño o la niña tenga que pasar por quirófano, podrá acceder también a la experiencia de preparación para la cirugía de Nixi for Children que les mostrará un quirófano por dentro y el proceso de inducción a la anestesia.