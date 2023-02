Claves sobre la infección por tiña

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) alertó el pasado enero de un aumento de los casos de tiña entre la población masculina adolescente, que afectan al cuero cabelludo. De hecho, el incremento comenzó a observarse desde 2021. La preocupación por el conflicto derivó en la realización de un trabajo colaborativo que implicó a 107 personas –106 de ellas hombres–, con sospecha clínica de haberse contagiado en peluquerías. La investigación, titulada Brote de dermatofitosis en región de cabeza y cuello asociadas al rasurado en peluquerías: Estudio descriptivo multicéntrico de una serie de casos, contó con la participación de un nutrido grupo de dermatólogos españoles y permitió descubrir que el hongo responsable de la mayoría de los casos era el Trychophyton tonsurans. Pero, ¿qué es la tiña y cómo se contagia? La doctora Noemí Guillermo, especialista en Dermatología en una clínica privada de la capital granancaria e integrante de la Sección Canaria de la AEDV, aborda una serie de claves.

-Características. La tiña es una infección cutánea causada por un hongo, que puede aparecer en el cuerpo, el cuero cabelludo o las uñas. «Cuando aparece en la cabeza se llama tinea capitis. Hasta hace un par de años era frecuente en niños pequeños que estaban en contacto con mascotas infectadas, pero ahora la mayoría de los casos corresponden a chicos adolescentes y hombres jóvenes que se han realizado cortes de pelo muy rasurados por la parte baja de la cabeza en peluquerías», detalla la facultativa.

-Lesiones. Tal y como explica la experta, las lesiones suelen aparecer en forma de placas rojizas descamativas que, en ocasiones, supuran. Pueden causar picazón y, en algunos casos, provocar inflamación en los ganglios del cuello. «La tiña también puede causar fiebre y, dependiendo del grado de inflamación, hasta una cicatriz que hace que el pelo se pierda. Si la inflamación es muy acusada, podría derivar en alopecia, por lo que es importante acudir a tiempo a las consultas de los dermatólogos», advierte. Pero no todas las placas rojas y descamativas son tiñas, pues hay otras enfermedades como la psoriasis y los eccemas que pueden manifestarse con un aspecto similar. «De ahí, la importancia de hacer un buen diagnóstico».

-Transmisión. La infección se transmite por el contacto con las esporas del hongo. En el caso de las infecciones contraídas en peluquerías, la causa está asociada a una mala desinfección de las maquinillas eléctricas. «Como están en contacto directo con la piel para poder hacer el rasurado, es muy fácil que esas esporas se transmitan de un cliente a otro», apunta la doctora Guillermo.

-Tratamiento. Por lo que concierne al tratamiento, hay que decir que suele ser el mismo que se aplica a cualquier otra infección fúngica. «Normalmente, se combina un tratamiento tópico con antifúngicos y una terapia oral», señala la dermatóloga. La duración oscila entre uno y tres meses, si bien depende del grado de inflamación y de lo avanzada que esté la infección. «Durante todo este tiempo, los afectados deben evitar compartir toallas y gorras», agrega.

-Prevención. Para prevenir el contagio de esta afección en las peluquerías, los centros deben cumplir las normas de desinfección y esterilizar los aparatos. «Además, en el caso de que los peluqueros observen una lesión en el cuero cabelludo de un cliente, deben preguntar si tiene algún tipo de infección activa», recomienda Noemí Guillermo, que además defiende que no debe desatarse una alarma social por los brotes registrados. «En realidad, se han producido muy pocos casos. La mayoría de nuestras peluquerías no han registrado incidencias y las personas no tienen por qué dejar de acudir a ellas», asevera.