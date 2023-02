La solidaridad canaria llena cinco contenedores para Senegal y Gambia

La solidaridad canaria llena cinco un contenedores para Senegal y Gambia. Con una amplia sonrisa dibujada en su cara. Así está Mame Cheikh Mbaye, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, tras la avalancha de apoyo recibida en la campaña solidaria con Senegal y Gambia. «Nos ha sorprendido bastante la respuesta porque la idea era llenar un contenedor pero ahora tenemos para llenar unos cinco. Esto demuestra la solidaridad del pueblo canario», explica Mame Cheikh Mbaye, presidente de la federación. La iniciativa, en colaboración la Asociación Star-Uup Corazón Solidario culminó el jueves con una respuesta apabullante de la sociedad canaria.

Muestra de ello han sido las decenas de cajas, maletas de viaje, bolsas reutilizables y todo tipo de bultos aglomerados en la entrada de la federación en la capital grancanaria.

Unos bultos llenos de material de primera necesidad, ropa de segunda mano y todo tipo de enseres, que no paraban de crecer pese a los constantes viajes de los organizadores desde esta sede hasta el Puerto de la Luz y de Las Palmas para comenzar a cargar en el contenedor.

«Es el tercer viaje que hago con mi marido para traer ropa, juguetes de mis nietos y ropa de cama como mantas y sábanas. Son cosas que estaban en desuso pero en buen estado, así les damos una segunda vida. Todo es poco para ayudar a la gente más necesitada», explicó María del Carmen Martín.

Nada más dejar su aportación en la entrada llegaba otra joven con una bolsa con móviles, cargadores y varias gafas de sol. Todo en buen estado. «En cuanto me enteré por Whatsapp de esta campaña no dude en buscar en casa lo que tenía sin usar y estuviese operativo», comentó Miriam mientras se subía de nuevo a su bicicleta para seguir su rutina.

Goteo continuo

Durante toda la semana pasada el trajín de ciudadanos solidarias ha sido una constante en este enclave previsto para la recogida solidaria. Una implicación de la ciudadanía que se vio repetida en los otros puntos de recogida. Uno de ellos fue el Pabellón Insular de La Vega de San José donde se amontonaron decenas de cajas y maletas con todo tipo de enseres para donar. A este punto acudieron el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, presidente del club y la cónsul de Senegal en Canarias, Katia Van Bockel.

Savané no dudo en remangarse la blusa y echar una mano cargando cajas y bultos hasta el camión que tenían preparado para trasladarlos hasta el Puerto.

El recinto fue tomado por una montaña de ropa, calzado, bicicletas, patinetes, aparatos electrónicos, y material deportivo de todo tipo.

A esto se suman las donaciones que llevaron el pasado domingo al Gran Canaria Arena durante el encuentro de liga entre el CB Gran Canaria y el Mombus Obradoiro.

Para poder carga todo lo donado hasta el punto de almacenamiento de las donaciones contaron con un camión cedido por Químicas Morales.

Colaboradores

Esta campaña ha contado, además de con la solidaridad de miles de ciudadanos anónimos, con el apoyo del Club Baloncesto Gran Canaria, la Asociación Star-Uup Corazón Solidario, la Fundación Puerto de Las Palmas, Radio ECCA y Casa África. A ellos se han sumado instituciones públicas y privadas que también han contrubuído con sus donaciones.

Por delante quedan días de trabajo para clasificar todo lo donado, empaquetarlo y colocarlo en el contenedor con el que contaba para su transporte. «Queremos colocarlo bien para aprovechar al máximo el espacio. Al salir tardaría entre una semana y 10 días para llegar a Senegal. Llegará a finales de febrero», explicó Mame Cheikh Mbaye

Una vez llegue todo el material a Senegal y Gambia serán las organizaciones locales las que se encarguen de clasificar y repartir todo lo donado entre las personas más necesitadas de ambos países. Durante todo el proceso contaran con el apoyo de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y la Asociación Star-Uup Corazón Solidario. Las entidades locales una sólida experiencia y una capacidad de gestión e infraestructuras que garantizan que todo lo donado llegue a su destino.

Ante la avalancha de solidaridad recibida en estos días esperan repetir la campaña de solidaridad para seguir aportando su granito de arena. «Es un principio, queremos que sea un proyecto que tenga una continuidad. Haciéndolo de una manera más organizada, hay mucho material disponible para más envíos», concluye.