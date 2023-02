Noche histórica en la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por primera vez el primer premio del concurso se va al Norte de Tenerife, de la mano de Trapaseros, que fue la mejor de la noche a juicio del jurado. Y fue una noche histórica también para Burlonas, que después de seis años instalados en la final cosecha por primera vez un galardón, un accésit de Interpretación que deja sabor a muy poco a las chicas de Adela Peña. De hecho, cuando se dio a conocer este galardón no faltaron algunos gritos de "tongo".

Premios de Interpretación: 1. Trapaseros 2. Diablos Locos 3. Bambones Ac. Burlonas Premios Presentación: 1. Mamelucos 2. Bambones 3. Diablos Locos Ac. Ni Muchas-Ni Pocas

Josué Quevedo revalidó su pleno de galardones en el concurso de murgas adultas del Carnaval; el diseñador de Las Palmas de Gran Canaria se alzó con el primero y segundo premios de Presentación.

Otras distinciones no oficiales:

Premio Tom Carby, de Diablos Locos, reconoce a la comparsa Joroperos.

Premio Borja Reyes, de Ni Pico-Ni Corto, para Ángel Cabrera, de Castorcitos.

Adonay Hormiga, hijo de Luis Hormiga 'Suspi', Murguero del Año, distinción de Factoría del Carnaval por votación popular.

El premio a la mejor Percusión que otorga Trabachones fue para Aythami, batería de Burlonas.

Trabachones concede su premio Guianche al presidente de Desbocados.

Trofeo Samuel Armas, que otorga Chinchosos, recae en Silvestre Pérez, artesano y componente de Mamelucos.

Diabólicas otorga la primera edición del Premio Bolodia para el componente de Diablos Locos Álex Mercado.

Lenguas Largas otorga el galardón Aday Arteaga que reconoce el Sentimiento Murguero para Bambones.

El premio Sonrisa de un niño, que entrega la Infantilmónica Triqui-Traquitos a Guachipanduzy infantil.

La final de murgas estuvo por debajo de lo esperado, tal vez porque muchos de los participantes echaron en fase temas de más calidad.

Alexis Hernández anunciaba a las 20:30 horas de este viernes 3 de febrero el inicio de la gran final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la que el cantante Jadel interpretó la canción oficial de esta edición, 'Suave', mientras paseaba entre el público.

Entre la principal novedad de la final respecto a las fases previas, el tiempo de duración de la actuación de cada murga es de veinte minutos, frente a la media hora que tenían en fase. El pase se la jugaron a dos temas, mientras que en la final cada uno se la juegan a una canción.

A continuación y fuera de concurso, la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, que se presenta con nuevo director, si bien un valor de toda la vida, Eliseo Carrillo, quien durante casi dos décadas fue presidente de la institución a la que esta edición marca el compás gracias al tándem formado con Fran 'Margarito', el director musical.

Con la solemnidad del peso de la historia, interpretaron pasacalle, para seguir con 'El violador', una letra de Nicolás Mingorance que se remonta a 1981; cuarenta años después ellos hacen una actualización; o sea añadir unas estrofas. Luego, otro clásico de casa, 'El Cubanito', para seguir con la despedida. Mejoran respecto al Carnaval de junio.

1.- Trapaseros (1991).- Llega la 'marea naranja' al recinto ferial. No solo revalidaron su puesto en la final de 2022, sino que vienen con el aval de ser los mejores de las veinte murgas que desfilaron en las tres fases. ¿Se equivocaron y echaron sus mejores temas en fase?

El 'tándem de los Adrianes (Adrián García, director artístico; Adrián Montes de Oca, responsable musical) enfila lo que se presumía como una noche histórica para la murga de Los Realejos.

En la presentación, mucha fuerza, una declaración de amor a su afición, pero... no acababan de conectar. Faltaba más. Faltaba su pasacalle; aún así parecían desdibujados respecto a la mejor fase que han protagonizado en su historia. "Esta es la murga de los Trapaseros", y entonces "sí que sí" fueron ellos. Se enchufan a final. Ahora sí.

Tema de concurso, 'El Circo del Sol, una letra de Ragüel Chávez y Yeray Farra, el fichaje de Santa Cruz que ha revolucionado Trapaseros.

De los feriantes, militares, del musical murguero Rey León, Trapaseros monta el circo. Identifican a las personas que viven en situación de exclusión con los equilibristas del circo de la calle, para referirse a los grandes sufrimientos de las grandes insularidades. Sacan una segunda retahíla para referirse con los malabaristas que luchan por salir adelante, e identifican al director de la gala con los que lanzan cuchillos en el circo para reprochar el mal trato dado a las murgas en la edición de junio.

El único tema de concurso entra en un valle cuando invitan a la población a salir a la calle para protestar contra los políticas. Golpazo irónico cuando dicen que montan un circo y le crecen los enanos para alimentar el show sobre el escenario con marionetas, la mujer barbuda... Una actuación que sabe a poco.

Trapaseros, mucho mejor en fase que en final, donde destacó por su pasacalle y el golpe de efecto del número de magia, cuando el ilusionista sacó a un componente del escenario para plantarlo delante de la grada de autoridades.

El pase a la final sería toda una ilusión para Trapaseros, más propia de un número de magia. Los Trapaseros de fase se fueron de luna de miel en la final.

2.- Mamelucos (1980). Se enfrentaban al gran reto de demostrar que dejaron los nervios en el local después 24 horas después del cambio de director. De Airam Bazzocchi solo quedó las letras, pues el director musical, Samuel Fumero, se estrena por partida doble: en el montaje y también al frente de la murga de la Casa del Miedo. La presentación reventaba los oídos; lo mejor estaba por llegar. El recinto ferial se hizo murga con Mamelucos en el pasacalle -letra de Bazzocchi y música de Fumero- que estrenaba precisamente también la formación que 'inventó' para el Carnaval Manolo Peña.

Sonaba como un cañón 'Mamels nació...', un pasacalle llamado a convertirse en banda sonora.

Su tema de concurso, El interrogatorio, que de la mano de José María Tejera, la voz en off de la Casa del Miedo, comienza preguntando a los canariones que vienen a ver el concurso de murgas de Santa Cruz, para seguir con preguntas a Alfonso Cabello, que pone carita de bueno y luego carga contra los murgueros y da muerte a la cantera.

Solo a voz de José María Tejera merece premio, y lanzan un rajazo al alcalde por el intento del que luego desistió de poner en marcha el Museo Rodin con 16 millones en copias de esculturas. También extras de Mamelucos se metieron entre el público mientras afrontaban otro interrogatorio al jurado, momento en el que acaba el tema con preguntas cuando le dicen de dónde es Bambones, cuántas veces se ha quedado Mamelucos sin final, o el pasacalle de Ni Pico para identificar... Una buena idea y una actuación más que discreta en el tiempo que vive la murga.

Interrogatorio a Mamelucos: No hay más preguntas, señoría.

3.- Zeta-Zetas (2003).- Llegan los chicos de Javier Lemus. Su presentación, un concierto de rock para reivindicar la esencia de la murga, hasta que llegó el pasacalle y regresó la murga.

'Escape room' es el hilo conductor que arranca en el Parlamento de Canarias, con unos paraguas hacen una letra con sueldos, huevos... interactuando con el público que entra en el juego e incorpora las palabras formadas. Ahí incluyen la referencia a Ángel Víctor Torres.

Y buscan un número para abrir otro candado y en la segunda parte de la canción cargan contra el Loro Parque y critican también a la prensa que no cuenta la muerte de orcas que ocurren en las instalaciones y hasta recriminar las jornadas de puertas abiertas de las que se benefician hasta el pueblo. Lo mejor, cuando dicen

Acaban convirtiendo el recinto ferial en un 'Escape room' que necesitaba instrucciones para entenderlo.

El mejor momento, cuando desalojan a los políticos para sentar a los murgueros en la grada. Recinto en pie.

Cuando acaba la actuación, desconcierto con una actuación de la que se esperaba mucho más; Zeta-Zetas se quedó en un espectáculo de puertas afuera con esencia murguera que se reclama a ritmo de rock.

4.- Desbocados (2006). A las órdenes de Juani Padilla, protagonizan su tercera final en la historia en el Carnaval. Arrancan con un pasacalle que conecta con el público, pero ellos prefieren hipotecar su actuación y dan minutos de su actuación a la madre de Hugo que a viva voz habla para pedir a las autoridades que atiendan el caso.

A partir de ahí, comienza el tema, "No es lo mismo una bulla que un escrache", y a partir hacen un canto a Tenerife, para recriminar a los políticos que no cumplen las promesas con el pueblo palmero, y a partir de ahí intentan que el público coree la bulla... en un quiero y no puedo que nada tiene que ver con 'Escuelita murguera'... una referencia del pasado murguero que sigue vigente.

Recuerdan que para algunos la vivienda es una plancha con dos bloques y preguntan dónde están los jueces para poner freno a los maltratadores... y añaden un canto a la mujer, y en ese saco sin fondo piden defender sus derechos.

Y para finalizar brindan a Ni Muchas-Ni Pocas la oportunidad de cantar la despedida que no pudieron interpretar en su fase por un problema en el sonido; eso sí, la despedida de Desbocados,

Carnaval, Carnaval, Carnaval.

Celebran en la final el pase logrado.

5. Diablos Locos (1970). Llegan los corsarios trónicos; la murga ganadora del Carnaval de junio. La final hasta este momento muy abierta.

Solo su presentación ya era otro mundo.

A partir de ahora el reto era mejorar el nivel de la final. La primera prueba es desalojar de nuevo a los políticos de la tribuna de autoridades, a los que los acompañan a vivir como uno más del público en la silla.

Y se vienen más arriba, cuando su segundo reto es reivindicar la trompeta; para ello ya habían repartido más de cinco mil pitos -tantos como personas hay entre el público- y acometen un chío, chío.

Desde el público, el maestro de ceremonia que puso la propia murga le pregunta a Alba, que estaba entre el público, y le preguntaron qué quería: "Quiero que se disfracen de mujeres". Y aparecieron Triquikonas, mientras Diablos les hacía los honores; y subieron al escenario las de Almudena Domínguez, que decidieron cerrar las puertas este año, momento que llenó de emoción al público.

Otro reto, que aceptan, quedarse la murga desnuda sobre el escenario, como ya es marca de la casa trónica, para finalizar con referencias a Alfonso Cabello, a quien retan con que se mande a mudar "porque te queda grande el Carnaval".

Tanta interacción convierte a los políticos en otra 'murga', fuera de concurso.

6.- Bambones (1982).- Llega la banda sonora del Carnaval. Hacen poesía al recordar sus cuarenta años, para entonar su pasacalle que siempre enamora.

A partir de ahí, solo la presentación del tema que realiza Primi Rodríguez coloca a la murga en el puesto de salida con su canción "Los del no a todo", para recordar su compromiso con la crítica de forma histórica. Esta canción supone la puesta de largo de Pablito Moreno como director musical, una tarea que ya realizó en el pasado con Zeta-Zetas.

El tema sorprende cuando juegan con el "no": Enrique Camacho es un tira... "no" o los componentes de las murgas de Las Palmas, que son "mis herma-"nos", para añadir entre las genialidades de su crítica la referencia a los descuentos que se aplican en el transporte de guaguas. Lanzan una advertencia al alcalde y la concejal sobre cómo están acabando con la final y el Carnaval en general, dicen. Lo mejor es que se marchen, cantan.

Gira el tema y 'Los del no a todo" acaban con una pancarta: "Canarias no se vende", el único complemento que acompaña su actuación.

Con Bambones gana la murga dura y pura.

7.- Burlonas (2012). Llegaron Burlonas, llegó el Carnaval, entonaban en su pasacalle, con el deseo de que la final acabara de despegar en los intentos de canciones que trasladaban que, en general, el nivel de las fases superaba el de la final en cuanto a los repertorios de los grupos participantes se refieren.

A partir de ahí Burlonas se enfrentaba a dar el salto mortal después de seis pases consecutivos a la final.

En su puesta en escena del tema, el cartón del "Premio Interpretación", que siempre se le han resistido.

Las chicas de Burlonas se disfrazan de murga masculina para cantar con el ritmo de Mamelucos y entrar en la crítica, cuando hacen referencia al monumento a Franco que no ha demolido el alcalde de Santa Cruz.

Luego adaptan los ritmos de Bambones para, con peto incluido, hacer un repaso por la situación de olvido que padecen los barrios.

Suman otro estilo, el de Zeta-Zetas, con luces incluido, y solista, para reivindicar la necesidad de innovar. El tema se va arriba cuando reiteran que los barrios están hartos de pagar, la subida del agua... mientras han usado hasta luces.

Las de Adela no tienen miedo y hasta recrean 'La Fasnia' de Diablos Locos para demostrar que Burlonas también triunfos para pelear por un cartón, como los trónicos. Burlonas vienen arrolladora.

Cuadran una actuación genial que las hacía merecedora del cartón; seis pases y un cartón de Interpretación, salvo fallo del fallo.

8. Triqui-Traques (1968).- Los de Jose Otero demostraron que su premio era estar en la final; y hasta se echó de menos durante su actuación la traducción con lenguaje de signos.

Son los autores de una de las bandas sonoras del Carnaval con su pasacalle, la pena es cuando comienza con el repertorio y, como ocurrió anoche, acometen que no es del estilo de la época dorada protagonizada por el equipo de Lucas Mujica, pero tampoco crítica, ni humor. Es un intento de hacer reír.

La letra recrea un pulso entre los ritmos urbanos y los clásicos del Carnaval, pero no convence al público ni con el 'Despechá' de Rosalía. Pero lo peor puede llegar cuando intentan también rendir tributo a los personajes de la fiesta. Buscan tocar corazón, pero el peso de la noche unido a la falta de vocalización convierte en misión imposible acaparar la atención. El tema se hace eterno. Sin orden ni concierto. Lo mejor de Triqui-Traques, su despedida.