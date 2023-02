El 21,7% de las mujeres admite haber sido agredida sexualmente y casi un 80% de los españoles conoce a alguna víctima de delitos sexuales, según revela la Encuesta sobre violencia sexual contra las mujeres publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Pese al alto volumen de agresiones, el estudio demoscópico demuestra que una parte, afortunadamente minoritaria, de la sociedad minimiza la importancia de algunos actos sexuales realizados sin consentimiento. Por ejemplo, un 48% de la población considera que es "inaceptable" que se hagan comentarios o sugerencias de tipo sexual no deseados pero no cree que este comportamiento deba estar sancionado por la ley. Y un 20% y un 28% respectivamente opina lo mismo sobre obligar a mantener a la pareja relaciones sexuales o besar a una mujer contra su voluntad. Para ellos, no debería estar castigado penalmente. Y uno de cada diez tampoco ve necesario penalizar el envío de mensajes con contenido sexual no deseado.

Internet o redes sociales

En el lado opuesto, ya es mayoritario entre la sociedad española (96%) la necesidad de castigar que se compartan fotografías o vídeos de carácter sexual sin el consentimiento de las personas que aparecen, algo penalizado por la 'ley sí es sí', una norma sobre la que el CIS no pregunta pese a que en enero, cuando se realizó la encuesta, ya se sabía que su entrada en vigor estaba provocando la rebaja de cientos de condenas a violadores.

Al mismo tiempo, más de un 90% ve sancionable que se presione a una persona para que te envíe fotos suyas desnuda o que se chantajee con difundir imágenes sexuales.

Unas prácticas que un 73,7% de la población considera muy/bastantes extendidas en España. Aunque los hombres (64,2%) en menor porcentaje que las mujeres (82,7%). Y donde el tramo de edad de 18 a 24 años es el que piensa que más extendidas están (81,9%).

Ámbito laboral

Asimismo, un 98,8% califica como acoso sexual realizar presiones para obtener favores sexuales a cambio de mejoras laborales o bajo amenaza de despido. Un 97,5%, los tocamientos, pellizcos y acorralamientos. Un 94,5%, los abrazos y besos no deseados. Un 80,3%, realizar piropos ofensivos. Un 75,9%, pedir reiteradamente relaciones sexuales, aunque sean sin presiones ni amenazas. Y un 73,6%, hacer chistes o bromas insultantes sobre una trabajadora.

La encuesta también pone de manifiesto que casi un 60% de la población (un 59,6%) considera que las víctimas de agresiones sexuales denuncian en pocas ocasiones, por “miedo al agresor" (un 45%), un 15,7% "por vergüenza" y, en tercer lugar, un 14,5% "por miedo a que no la crean".