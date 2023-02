Canarias, entre las regiones con menos agresiones a los enfermeros

Canarias es, junto con Aragón, la quinta región del país que registró menos agresiones al personal de enfermería en el transcurso de 2021. Así lo reflejan los últimos datos del Observatorio Nacional de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), que desvelan que en el conjunto del territorio nacional se contabilizaron 1.629 episodios violentos contra el colectivo. La cifra ha disminuido en un 1,7% con respecto a 2020, cuando se produjeron 1.657. Sin embargo, continúa siendo preocupante, por lo que el CGE presentó el pasado lunes un plan integral, elaborado en colaboración con el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional, para hacer frente al conflicto.

La mayoría de estos actos se produjeron en los centros de salud y en los servicios de Urgencias hospitalarias. Atendiendo a los registros de las distintas comunidades, Andalucía lidera la tabla con 612 casos. Le sigue Navarra, con 167; Castilla y León, con 161; Galicia, con 154; Baleares, con 143; Castilla La-Mancha, con 112; Murcia, con 102; Asturias, con 72; Madrid, con 41; La Rioja, con 22; la Comunidad Valenciana, con 16; Cataluña, con ocho; Aragón y Canarias, con siete; Cantabria, con tres; Ceuta y Extremadura, con uno; y Melilla, que no constató notificaciones. Hay que señalar que el informe no cuenta con datos del País Vasco.

Infranotificación

Ahora bien, tal y como señaló durante la presentación de la iniciativa el secretario general de la citada organización y director del Observatorio Nacional de Agresiones, Diego Ayuso, estos cómputos en realidad no reflejan el total de agresiones. «Sabemos que hay una infranotificación de incidentes violentos en nuestros centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas, porque no se denuncian. De ahí que desde el Consejo General de Enfermería siempre insistamos en la necesidad de denunciar estos hechos, pues una agresión, ya sea física o verbal, que no se denuncia, es un hecho que no se conoce y, por tanto, no existe», recalcó.

Una opinión que secundó el comisario Manuel Yaguas, Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional, que además destacó que el 19% de los agresores vuelve a protagonizar una incidencia. «La denuncia es un requisito imprescindible para poder afrontar con éxito la lucha contra las agresiones. Solo si se percibe la tolerancia cero con estos comportamientos podremos atajarlos», aseveró.

Con el fin de ofrecer protección a los 330.000 profesionales que integran el colectivo en España, el nuevo plan integral contempla la organización de un curso formativo gratuito, de 20 horas de duración, que será impartido por el Instituto Superior de Formación Sanitaria (Isfos). El propósito es dotar a los enfermeros y enfermeras de herramientas de prevención y gestión de situaciones de violencia en el puesto de trabajo. Entre los aspectos más destacados figuran la normalización de la violencia verbal, la importancia de denunciar o la detección precoz de la conducta agresiva. La formación se realizará en la modalidad online y estará estructurada en siete temas.

La iniciativa contempla la activación de una línea telefónica que opere las 24 horas

Además, el Canal Enfermero de la televisión en Youtube del CGE ha creado un nuevo espacio llamado Cuídate con tu enfermera, en el que, a partir de las diferentes situaciones que pueden producirse en una consulta, la enfermera Silvia Fernández ofrece una serie de claves y consejos para prevenir las agresiones y actuar frente a estas.

Desde el CGE también se está trabajando en un programa de protección, en colaboración con los colegios provinciales de Enfermería, para ofrecer respaldo a los profesionales que han sido víctimas de algún episodio violento. La iniciativa incluye la creación de un proyecto piloto que apuesta por un teléfono destinado a brindar soporte jurídico. A través de esta línea, que operará las 24 horas del día, el personal contará además con asistencia psicológica. Las previsiones apuntan a que podrá empezar a funcionar en el transcurso de este año.

A todo esto hay que sumar la puesta en marcha de una campaña en redes sociales en la que se solicita la colaboración ciudadana para poner fin a las agresiones a las enfermeras y los enfermeros.

A juicio de la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (COE), Rita Mendoza, el hecho de trabajar en concordancia con el interlocutor policial sanitario es todo un acierto. «Es una figura que ya conocíamos desde hace tiempo y, sin duda, representa una excelente herramienta de protección», valoró este miércoles la profesional.

Para Mendoza, los recursos que intentan avanzar «hacia la violencia cero y a proteger a los profesionales» van siempre de la mano de las buenas noticias. En este sentido, recordó que las enfermeras y los enfermeros de la provincia de Las Palmas «ya disponen de defensa jurídica y atención psicológica», si bien aplaudió la idea de crear una línea telefónica que opere las 24 horas. «Este es uno de los puntos más fuertes del programa de protección que ha presentado el Consejo General de Enfermería», señaló.

No obstante, para la responsable de la institución colegial, la formación online es insuficiente. «Creo que el programa se reforzaría mucho si la formación se desarrollara en lugares físicos donde las enfermeras puedan vivir casos prácticos en primera línea y recibir instrucciones de defensa personal», anotó.