Un equipo de incidencias fuera de hora en los centros de salud

Los centros de salud contarán con un equipo de incidencias –compuesto por un médico, una enfermera y un administrativo en cada turno– con el que se atenderán a los fuera de hora (pacientes que acuden al centro sin cita) y a todos aquellos que requieran atención cuando el cupo de los médicos de familia rebase los 34 pacientes diarios.

Es uno de los acuerdos a los que llegó este miércoles el Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (CESM) con la directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Elizabeth Rodríguez, con la que se reunieron en el día de ayer. De esta forma, los médicos consideran que se podrá aplicar de manera efectiva la reducción de agendas en Atención Primaria, que en la actualización de la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, +AP quedan limitadas a 34 pacientes por día en el caso de médico de familia y 28 en el caso del pediatra.

«Nadie se va a quedar sin atender», resume el secretario general del sindicato, Levy Cabrera. Pero no es lo único. Los médicos quieren, asimismo, reducir el número de tarjetas sanitarias asignadas por profesional. «Debería ser de un máximo 1.200 por médico de familia y de 900 por pediatra», explica. Sin embargo, conscientes del reto que supone –pues requiere la formación y posterior contratación de nuevos médicos– admiten que «pasará un tiempo hasta que se puedan ajustar las tarjetas asignadas». Por eso insisten en «articular» medidas urgentes que vengan a mejorar la gestión de la Atención Primaria.

Los médicos piden que los tutores de residentes reciban 300 euros brutos más al mes

Algunas de ellas fueron presentadas este pasado martes por la Consejería de Sanidad tras llegar a un acuerdo con varias asociaciones profesionales de Canarias, entre ellas SEMERGEN, SoCaMFyC, SEMG las Asociaciones de Enfermería Comunitaria y AEC, la Asociación de Pediatría APap Canarias y la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria. Estas medidas, que se plantean aplicar desde el 1 de marzo, vendrán a cambiar el modelo de gestión en diferentes apartados de modo que la atención sea más efectiva. Por ejemplo, los médicos apuestan también por darle un mayor protagonismo al personal administrativo. «Lo ideal es que cada profesional esté asignado a un médico, tal y como ya lo está la enfermería», explica. De esta forma, y con la contratación de al menos 90 administrativos, los profesionales creen que se podrá «reducir la burocratización del médico» y reducir los tiempos de espera.

En el preacuerdo también concreta el valor de la retribución específica que se le dará a los profesionales que se acrediten como tutores de médicos, enfermeros y psicólogos, que será de 300 euros brutos al mes.

Sin contar con los sindicatos

No todos los sindicatos se han tomado a bien el anuncio de Sanidad. El de enfermería, Satse, de hecho, criticó ayer que el SCS no hubiera tenido en cuenta a todos los sindicatos a la hora de aplicar este nuevo modelo organizativo y reclamó que se debatiera en la Mesa Sectorial. Asimismo afirman que estas medidas no tienen «en cuenta las reivindicaciones de los profesionales de enfermería que prestan servicios en Atención Primaria (abono de visitas domiciliarias, disminución de la presión asistencial…).

El sindicato insiste que «la Estrategia +AP ha sido presentada a las sociedades científicas, pero no a los sindicatos, que son los legítimos representantes de los trabajadores del SCS». «No se puede eliminar el derecho legítimo de los sindicatos a estar presentes en las negociaciones que afectan a los derechos de los trabajadores», insisten. No es de extrañar pues esta remodelación de la Estrategia se refiere a cuestiones económicas, incrementos de personal y nuevas funciones y actividades para los profesionales.

Por último, el sindicato de enfermería ha mostrado su disposición a abordar todas estas medidas con un talante de diálogo y negociación, pero advierte que no aceptará imposiciones no negociadas por parte de la Administración.