El número 00080, correspondiente al segundo premio del sorteo extraordinario de la ONCE celebrado este domingo, ha dejado más de un millón de euros en el municipio tinerfeño de Tegueste.

En concreto se han vendido 26 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, informa la ONCE.

Todos los cupones fueron vendidos desde la Oficina de Correos (Carretera General a Punta Hidalgo, 145) del municipio situado al norte de la isla, donde ya buscan a las personas agraciadas que adquirieron este número tan bajo y que repartió un total de 1.040.000 euros en la isla.

La ONCE indica que es el cuarto año consecutivo que el Extra de Navidad de la ONCE deja premios en las islas Canarias, tras los cerca de un millón de euros que tocaron en Las Palmas y Fuerteventura en 2022; los más de 4,5 millones de euros repartidos en distintas localidades canarias en 2021; y los más de 5 millones de euros que se repartieron en Adeje en el año 2020.

¿Cómo jugar a la ONCE?

Jugar al Cupón Diario de la ONCE es muy sencillo: tan solo tienes que acceder a tu cuenta de JuegosONCE, a la web oficial de la ONCE o a través de los puntos de venta autorizados. Tan solo tendrás que escoger un número, que puede ser aleatorio o puedes intentar escoger una fecha o una terminación que te guste, y listo. Si deseas jugar a La Paga de la ONCE podrás hacerlo por tan solo 0,50 euros más por cupón.

Premios del Cupón Diario de la ONCE

Los premios del Cupón Diario de la ONCE son los siguientes:

55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

55 premios de 500 euros al número completo, anterior al número premiado

55 premios de 500 euros al número completo, posterior al número premiado

495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras

4.950 premios de 20 euros a las tres últimas cifras

49.500 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

495.000 premios de 1,50 euros a la última cifra

494.890 premios de 1,50 euros a la primera cifra

Premios de La paga

Los premios de La Paga de la ONCE son los siguientes:

Premio adicional de 3.000 euros al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie

Premio adicional de 0,50 euros a la primera cifra del Cupón Diario

Premio adicional de 0,50 euros a la última cifra del Cupón Diario

Super ONCE

El Super ONCE es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay tres sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, y un tercer sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super ONCE

Los premios del Super ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: