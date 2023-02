Final feliz para una pareja de Canarias: la mujer de Cecilio consigue una plaza en una residencia tras doce años de espera

Final feliz para Cecilio y Candelaria. El Cabildo de Tenerife ha confirmado que le han concedido una plaza en una residencia al ser él su único cuidador, a pesar de estar también enfermo, ha surtido efecto y ya le han concedido un centro sociosanitario en La Laguna, municipio en el que residen. Se prevé que la mujer ingrese la próxima semana.

Este canario octogenario hace unas semanas recurrió a la Televisión Canaria donde contó su historia. Desde hacía once años, cuidaba cada día de su mujer con una pensión de 650 euros al mes y destinaba la mitad a pagar el centro de día al que acude su mujer y que es el único momento de respiro, que solo vive para ella.

A los micrófonos de Radio Televisión Canaria (RTVC) aseguraba que no sabe si en los próximos días le cortarán el suministro de la luz y el agua que dejó de pagar en enero “porque no puede”.

Irá a verla todos los días

Ahora Cecilio afirma entre lágrimas que sabe que ella va a estar muy bien atendida y que no le va a faltar de nada pero reconoce que la distancia y la soledad no van a ser fáciles de gestionar. Eso sí, tiene claro que no va a dejar de ir a verla ni un solo día. Cogerá la guagua y se acercará al centro para estar con ella y acompañarla como ha hecho siempre, desde que se conocieron allá por 1958.

“He pensado en quitarme de en medio”, decía entonces, hundido por el dolor de esta enfermedad, que arrebata cada día un poco más a la persona a la que quieres, y la angustia económica de tener que vivir con apenas 300 euros al mes.

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, ha informado que el el caso se ha resuelto con tanta celeridad porque era evidente la “emergencia social” de esta pareja de octogenarios y además era necesario subsanar el error administrativo y burocrático que se ha producido con Cecilio Hernández y su mujer.

Fallecidos en lista de espera

Durante el primer semestre de 2022, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. El incremento del número de solicitudes, en estos seis meses, ha sido del 287% si se compara con el mismo periodo de 2021 y del 12% con respeto a todo el año pasado. También sufren un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones (+17%) y las personas reconocidas con derecho (+5%).

La comunidad autónoma con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía y la de menor es Galicia. La comunidad que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% no obtiene grado).

Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%), y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.

Las Comunidad Autónoma que más días tarda en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud es Canarias 993, y las que menos Castilla y León 118. El tiempo medio a nivel nacional es de 378 días.