Canarias aplaude la aprobación de la Ley Trans. El Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva este miércoles con 191 votos a favor, 91 abstenciones y 60 en contra la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI. Lo hizo con las abstenciones del Partido Popular y de la diputada socialista Carmen Calvo y con el voto negativo de Vox. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén aplaudió la aprobación de la ley que supone un avance en la igualdad de derechos de las personas trans y LGTBI. "Hoy se extienden derechos, se garantizan infancias y adolescencias plenas en las que crecer. Hoy se reconoce a las familias con menores trans a su acompañamiento y cuidado. Se proyecta un futuro sin violencias", comentó Jaén.

Despatologización

La norma impulsada por el Ministerio de Igualdad permitirá la autodeterminación de género sin necesidades de requisitos médicos y establece un marco integral de medidas contra la LGTBIfobia. Hasta ahora, las personas trans deben aportar un informe que les diagnostique disforia de género y que acredite dos años en tratamiento hormonal. Unos requisitos que ya no serán necesarios. Con la entrada en vigor de la ley se regulará en tres tramos de edad, sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 años y con aval judicial para los que tienen de 12 y 14 años. El proceso constará de una doble comparecencia al tener que presentarse la solicitud nuevamente a los tres meses.

"El mero hecho de la aprobación de esta ley es un ejercicio de reconocimiento a todas las personas trans que han sufrido para llegar a ver reconocido por ley que nadie marca nuestra identidad", subrayó Jaén.

A pesar de sus avances, la ley no es tan avanzada como la aprobada en el Parlamento de Canarias por unanimidad y que está recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de Vox. La ley estatal no tiene en cuenta a las personas no binarias, somo sí hace la normativa canario y tampoco cumple las demandas de los colectivos en lo relativo a las personas trans migrantes.

Lado correcto

La canaria y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli no faltó a la cita con la historia en el Congreso. "Siempre estuvimos en el lado correcto de la historia, hoy se ha hecho justicia, seguimos y proseguimos, celebramos y también reivindicamos en la lucha de todas las siglas. Día histórico en la casa de la representatividad de todos los españoles", se felicitó. La canaria solicitó el pasado 18 de octubre su baja como militante socialista tras las tensiones, ataques y retrasos sufridos por la ley. "Se cierra un ciclo, luego ya solo queda que la publique el BOE y entrará en vigor", añade Antonelli. Lo reflejado en la ley sitúa a España como uno de los países con una legislación más avanzada en materia de derechos LGTBI+.

Asociaciones

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* y Fundación Triángulo, entidades de personas trans y LGTBI+ que lideraron la negociación del texto con los partidos, celebraron también la aprobación definitiva de la Ley Trans y LGTBI+, pero aseguraron que “es solo el primer paso para acabar el odio hacia el colectivo LGTBI+ y con los discursos de odio”.

"Debemos celebrar esta victoria como lo que es, un avance histórico imprescindible para blindar derechos, sobre todo con la ultraderecha gobernando en algunas autonomías. No obstante, la lucha no termina aquí porque tenemos que garantizar una buena implementación y seguir trabajando por la ampliación de derechos, como se ha seguido desde la aprobación del matrimonio igualitario", expresó la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil.

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, apuntó que el siguiente objetivo es que se haga una buena reglamentación y se forme al personal de las administraciones públicas. “Tenemos que hacer mucha pedagogía porque, aunque tengamos ley, la LGTBIfobia va a seguir existiendo en las calles, en las escuelas y en las administraciones y hay que seguir combatiéndola”, declara.

Violencia contra las personas trans

La presidenta de Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*, Ana Valenzuela, celebró que esta legislación sitúe a España a la cabeza de los países con más derechos reconocidos para las infancias trans. Sin embargo, denunció la extrema violencia a la que los bulos y la desinformación difundidos durante la tramitación han expuesto a las personas trans en general y a los menores en particular. “Los menores trans y sus familias hemos sufrido muchísimo al escuchar las mentiras que se han dicho sobre nosotras. Quiénes lanzan estos discursos deberían plantearse que su odio va dirigido a personas reales, a menores con nombres y apellidos que los escuchan desde sus casas y sufren”, alerta.

Te puede interesar: España El Congreso aprueba la ley que deja de considerar enfermas a las personas trans

En este sentido, Sangil señala que “la violencia y los discursos de odio se han cebado también con las personas trans adultas que, por muy empoderadas que estemos, hemos estado expuestas a un bombardeo inhumano de barbaridades que se han dicho sobre nosotras”. “Eso nadie lo va a resarcir. Y ahora necesitamos un proceso de reparación porque hemos sufrido mucho”, declara.

Y es que la ley además de la autodeterminación de género despliega un marco integral de medidas para garantizar la igualdad real y de derechos de todo el colectivo LGBTI. Entre estas medidas, prohíbe las terapias de conversión, el fin del matrimonio obligatorio para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, protocolos en el ámbito de la salud para las personas trans e intersexuales, la obligación de impulsar planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores o el fomento de encuestas y estudios sobre la situación del colectivo.